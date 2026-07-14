Tekur upp hanskann fyrir Lite-bjórinn Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 14. júlí 2026 14:06 Óli Rúnar Jónsson er framkvæmdastjóri Ölgerðarinnar. Vísir/Samsett Óli Rúnar Jónsson framkvæmdastjóri Ölgerðarinnar tekur upp hanskann fyrir „lite“-bjórinn sívinsæla og segir næringafræðing sem gagnrýndi vöruflokkinn á dögunum fara með rangfærslur um „lite“-bjóra og bjórsölu almennt. Fréttastofa ræddi á dögunum við Elísabetu Reynisdóttur næringafræðing varðandi „lite“-æði Íslendinga. Nýir bjórar af þessari tegund hafa notið mikilla vinsælda meðal þjóðarinnar og spretta upp með reglulegu millibili. Til að mynda fékk Ölgerðin í fyrra leyfi til að brugga sérstakan Tuborg Lite sem þekkist ekki í Danmörku. Elísabet Reynisdóttir sagði að verið væri að markaðssetja þar sem vandamálið er. Verið væri að telja þjóðinni trú um að neysla á „lite“-bjórum sé hollari. Þeir séu vissulega með færri hitaeiningar en hefðbundnir bjórar en séu samt sem áður bjór. „Þetta eru bara enn og aftur markaðsöfl sem eru að fífla okkur,“ sagði hún. Tvær vörur keyri vöxtinn Óli Rúnar framkvæmdastjóri Ölgerðarinnar segir það misskilning að fólk sem drekki bjóra af þessu tagi drekki fyrir vikið meira af bjór. Áfengisneysla hafi dregist saman á síðustu árum. „Íslendingar drekka færri bjórlítra en aukreitis inniheldur „lite“-bjór að jafnaði minna áfengismagn en aðrir bjórar sem væntanlega telst jákvætt út frá lýðheilsusjónarmiði. Áhersla á hollustu og vellíðan hefur verið vaxandi meðal almennings svo árum skiptir og ég trúi því að við Íslendingar höfum aldrei verið upplýstari um næringu og hollustu en nú,“ segir hann. Við þetta bætir hann að það sé síður en svo meginreglan að sala á flestum „lite“-bjórum sé í miklum vexti. Vöxturinn sé aðallega keyrður af tveimur vörum svo einhverju muni: Gull Lite og Bola X. „Ef þú hinsvegar leggur saman söluþróun allra annarra „lite“-bjóra þá er staðreyndin sú að þeir hafa minnkað verulega í sölu á sama tíma,“ segir Óli Rúnar. „Bruggmeistarar Ölgerðarinnar hafa lagt gríðarlegan metnað í þróun á gæðum við bruggun á kolvetnaskertum bjórum, en þess má geta að Gull Lite hefur hlotið fjölda erlendra viðurkenninga fyrir framúrskarandi gæði. Veruleg vinna liggur að baki þessari gæðaþróun undanfarin ár og tel ég hana meginástæðu vinsælda Gull Lite og Bola X, og þar með flokksins í heild,“ segir hann. „Það er margt skemmtilegt að gerast í flokkinum þessa daganna og má ég til með að minnast á nýjan Kalda Lite sem dæmi og Lite-pylsubjórinn frá RVK-brugghúsinu sem kemur í einhverjum skemmtilegustu umbúðum sem ég man eftir.“ Hollara að drekka minna Sömuleiðis gildi afdráttarlausar og skýrar reglur um „lite“-merkingu á matvælum. Slíkar vörur skulu innihalda að minnsta kosti 30 prósent færri hitaeiningar en sambærilegar vörur. „Eftir situr þá eitt sem við Elísabet erum sammála um: það er oft á tíðum hollara að borða og drekka minna.“ Áfengi Mest lesið Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Innlent Simmi biður Söndru og sjúkraliðana afsökunar Innlent Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Innlent Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Erlent Misboðið vegna ömurlegrar gyðingaandúðar Innlent Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Innlent Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Innlent „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Innlent Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Innlent Tugir innbrota til rannsóknar hjá lögreglu Innlent Fleiri fréttir Tekur upp hanskann fyrir Lite-bjórinn Enn enginn grunaður um spellvirkin við Grafarvogskirkju Ekki falsaðir peningar heldur gervipeningar Íris Dröfn settur sýslumaður á Austurlandi „Miklar vendingar núna í málefnum bæjarins“ Verða höfð með í ráðum vegna niðurrifsins við Sæbraut „Lögregla á að bregðast við refsiverðri háttsemi“ Ákærður fyrir manndráp af gáleysi vegna áreksturs þar sem tveir létust Misboðið vegna ömurlegrar gyðingaandúðar Gyðingaandúð, netsala áfengis og skólahald í Grindavík Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Simmi biður Söndru og sjúkraliðana afsökunar Tugir innbrota til rannsóknar hjá lögreglu Alvarleg líkamsárás á borði miðlægrar rannsóknardeildar „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Styrkt verkefni í fyrra sem spari þjóðinni 93 milljarða króna Lítil bjartsýni á úrslitastundu Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Loks fengið varanlegt heimili eftir yfir hundrað ár á Íslandi Grobba sig af stolnum trjám „Ég hélt að það erfiðasta yrði að lifa af nauðgunina sjálfa“ Óskiljanleg áfengissala, óvissa fyrir úrslitastund og úrkoman endalausa Dæmdur fyrir heimilisofbeldi en sagðist sjálfur hafa verið eins og gísl Telja Sævar hafa verið tengilið Kastriots við skipverjana „Stundum koma upp atvik“ Langflestir umsækjendur frá Úkraínu „Ef þú vilt græða þá ferðu í að selja loftkælingu í Evrópu“ Sjá meira