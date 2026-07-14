Innlent

Tekur upp hanskann fyrir Lite-bjórinn

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Óli Rúnar Jónsson er framkvæmdastjóri Ölgerðarinnar.
Óli Rúnar Jónsson er framkvæmdastjóri Ölgerðarinnar. Vísir/Samsett

Óli Rúnar Jónsson framkvæmdastjóri Ölgerðarinnar tekur upp hanskann fyrir „lite“-bjórinn sívinsæla og segir næringafræðing sem gagnrýndi vöruflokkinn á dögunum fara með rangfærslur um „lite“-bjóra og bjórsölu almennt.

Fréttastofa ræddi á dögunum við Elísabetu Reynisdóttur næringafræðing varðandi „lite“-æði Íslendinga. Nýir bjórar af þessari tegund hafa notið mikilla vinsælda meðal þjóðarinnar og spretta upp með reglulegu millibili. Til að mynda fékk Ölgerðin í fyrra leyfi til að brugga sérstakan Tuborg Lite sem þekkist ekki í Danmörku.

Elísabet Reynisdóttir sagði að verið væri að markaðssetja þar sem vandamálið er. Verið væri að telja þjóðinni trú um að neysla á „lite“-bjórum sé hollari. Þeir séu vissulega með færri hitaeiningar en hefðbundnir bjórar en séu samt sem áður bjór.

„Þetta eru bara enn og aftur markaðsöfl sem eru að fífla okkur,“ sagði hún.

Tvær vörur keyri vöxtinn

Óli Rúnar framkvæmdastjóri Ölgerðarinnar segir það misskilning að fólk sem drekki bjóra af þessu tagi drekki fyrir vikið meira af bjór. Áfengisneysla hafi dregist saman á síðustu árum.

„Íslendingar drekka færri bjórlítra en aukreitis inniheldur „lite“-bjór að jafnaði minna áfengismagn en aðrir bjórar sem væntanlega telst jákvætt út frá lýðheilsusjónarmiði. Áhersla á hollustu og vellíðan hefur verið vaxandi meðal almennings svo árum skiptir og ég trúi því að við Íslendingar höfum aldrei verið upplýstari um næringu og hollustu en nú,“ segir hann.

Við þetta bætir hann að það sé síður en svo meginreglan að sala á flestum „lite“-bjórum sé í miklum vexti. Vöxturinn sé aðallega keyrður af tveimur vörum svo einhverju muni: Gull Lite og Bola X.

„Ef þú hinsvegar leggur saman söluþróun allra annarra „lite“-bjóra þá er staðreyndin sú að þeir hafa minnkað verulega í sölu á sama tíma,“ segir Óli Rúnar.

„Bruggmeistarar Ölgerðarinnar hafa lagt gríðarlegan metnað í þróun á gæðum við bruggun á kolvetnaskertum bjórum, en þess má geta að Gull Lite hefur hlotið fjölda erlendra viðurkenninga fyrir framúrskarandi gæði. Veruleg vinna liggur að baki þessari gæðaþróun undanfarin ár og tel ég hana meginástæðu vinsælda Gull Lite og Bola X, og þar með flokksins í heild,“ segir hann.

„Það er margt skemmtilegt að gerast í flokkinum þessa daganna og má ég til með að minnast á nýjan Kalda Lite sem dæmi og Lite-pylsubjórinn frá RVK-brugghúsinu sem kemur í einhverjum skemmtilegustu umbúðum sem ég man eftir.“

Hollara að drekka minna

Sömuleiðis gildi afdráttarlausar og skýrar reglur um „lite“-merkingu á matvælum. Slíkar vörur skulu innihalda að minnsta kosti 30 prósent færri hitaeiningar en sambærilegar vörur.

„Eftir situr þá eitt sem við Elísabet erum sammála um: það er oft á tíðum hollara að borða og drekka minna.“

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