„Stundum koma upp atvik“ Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 13. júlí 2026 15:42 Upplýsingaskilti í Laugardalslaug. Aðsend Átján ára aldurstakmark tók gildi í útiklefum þriggja sundlauga í Reykjavík þann fyrsta þessa mánaðar þar sem ekki er föst viðvera starfsfólks. Um öryggisráðstöfun er að ræða vegna atvika sem komið hafa upp. Um ræðir útiklefana í Laugardalslaug og Vesturbæjarlaug og sama fyrirkomulag tekur einnig gildi í Sundhöll Reykjavíkur þegar framkvæmdum við klefana þar lýkur. Í þessum laugum eru útiklefar aðskildir öðrum klefum og þar hefur starfsfólk ekki fasta viðveru. Í þessum laugum mega þá börn undir átján ára aldri ekki fara í útiklefana nema í fylgd með fullorðnum. Lína Petra Þórarinsdóttir, forstöðumaður markaðsmála á menningar- og íþróttasviði Reykjavíkurborgar, segir um öryggisráðstöfun að ræða sem eigi ekki að takmarka aðgang ungmenna að laugunum. „Ég get ekki tjáð mig um einstaka atvik en það er alltaf verið að rýna í öryggismál í sundlaugum. Öryggi gesta er alltaf í fyrirrúmi og stundum koma upp atvik þar sem þarf sérstaklega að rýna í hvort ástæða sé til að bregðast við og þá með hvaða hætti. Þetta kemur til af slíkri rýni,“ segir hún. Vísir fjallaði um eitt slíkt mál í apríl þar sem sextán ára stúlka var áreitt kynferðislega í útiklefa í Sundhöllinni. „Þar sem ekki er hægt að tryggja stöðugt órofna viðveru starfsmanna í þessum þremur laugum er tekin sú ákvörðun að hafa 18 ára aldurstakmark til að tryggja öryggi ungmenna,“ segir Lína Petra. Sundlaugar og baðlón Reykjavík Mest lesið Innbrot í sælkerabakarí: „Ég grét í allan gærdag en opnaði samt“ Innlent „Þeir sem taka pening frá veðmálafyrirtækjum ættu að líta í eigin barm“ Innlent Hanna Katrín fékk bréf frá Judi Dench og Ricky Gervais Innlent Lokuðu flugbraut vegna dróna Innlent Byrjaði skyndilega að taka konuna hálstaki og hélt í 40 sekúndur Innlent Hafnarfjörður hafði betur gegn Jóni Rúnari Innlent „Gefa löggjafanum og lögreglunni fingurinn og fólkinu í landinu líka“ Innlent Gagnrýnin byggð á misskilningi Innlent Sænskur Evrópuþingmaður kærir danskan kollega til lögreglu Erlent McConnell birtir mynd af sér á spítala Erlent Fleiri fréttir „Stundum koma upp atvik“ Langflestir umsækjendur frá Úkraínu „Ef þú vilt græða þá ferðu í að selja loftkælingu í Evrópu“ „Þeir sem taka pening frá veðmálafyrirtækjum ættu að líta í eigin barm“ Byrjaði skyndilega að taka konuna hálstaki og hélt í 40 sekúndur Allt lið kallað út vegna elds í vélarrúmi „Það varð uppi fótur og fit“ Endurreisn mýranna megi ekki bíða lengur Olíuverð, trjáþjófnaður og áhrifagjörn ungmenni Hafnarfjörður hafði betur gegn Jóni Rúnari „Elliðaárnar eru bakkafullar af göngulaxi“ Innbrot í sælkerabakarí: „Ég grét í allan gærdag en opnaði samt“ Brotist inn í Fíladelfíuna og gítar stolið Gæti orðið hálf milljón árið 2037 Gagnrýnin byggð á misskilningi Innbrot í kirkju á höfuðborgarsvæðinu Lokuðu flugbraut vegna dróna Hanna Katrín fékk bréf frá Judi Dench og Ricky Gervais „Gefa löggjafanum og lögreglunni fingurinn og fólkinu í landinu líka“ Sektuðu í grennd við Símamótið „Við erum að svara kalli tímans“ Búið að opna Holtavörðuheiði aftur Umferðarteppa á Hellisheiði vegna umferðaróhapps Á fimmta tug barna vilja sækja skóla í Grindavík „Þetta er algjörlega óafsakanlegt hjá einu af ríkustu löndum í heimi“ Hvalur skaut up kollinum í Hólmavík Mælirinn segir 33 gráður „Af og frá“ að Ísland framselji löggjafarvaldið með inngöngu Atvinnulausum í byggingariðnaði fjölgar gríðarlega Þrjú kynferðisbrot á tónleikasvæðinu til rannsóknar Sjá meira