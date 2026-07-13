Innlent

„Stundum koma upp at­vik“

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Upplýsingaskilti í Laugardalslaug.
Upplýsingaskilti í Laugardalslaug. Aðsend

Átján ára aldurstakmark tók gildi í útiklefum þriggja sundlauga í Reykjavík þann fyrsta þessa mánaðar þar sem ekki er föst viðvera starfsfólks. Um öryggisráðstöfun er að ræða vegna atvika sem komið hafa upp.

Um ræðir útiklefana í Laugardalslaug og Vesturbæjarlaug og sama fyrirkomulag tekur einnig gildi í Sundhöll Reykjavíkur þegar framkvæmdum við klefana þar lýkur. Í þessum laugum eru útiklefar aðskildir öðrum klefum og þar hefur starfsfólk ekki fasta viðveru.

Í þessum laugum mega þá börn undir átján ára aldri ekki fara í útiklefana nema í fylgd með fullorðnum. Lína Petra Þórarinsdóttir, forstöðumaður markaðsmála á menningar- og íþróttasviði Reykjavíkurborgar, segir um öryggisráðstöfun að ræða sem eigi ekki að takmarka aðgang ungmenna að laugunum.

„Ég get ekki tjáð mig um einstaka atvik en það er alltaf verið að rýna í öryggismál í sundlaugum. Öryggi gesta er alltaf í fyrirrúmi og stundum koma upp atvik þar sem þarf sérstaklega að rýna í hvort ástæða sé til að bregðast við og þá með hvaða hætti. Þetta kemur til af slíkri rýni,“ segir hún.

Vísir fjallaði um eitt slíkt mál í apríl þar sem sextán ára stúlka var áreitt kynferðislega í útiklefa í Sundhöllinni.

„Þar sem ekki er hægt að tryggja stöðugt órofna viðveru starfsmanna í þessum þremur laugum er tekin sú ákvörðun að hafa 18 ára aldurstakmark til að tryggja öryggi ungmenna,“ segir Lína Petra.

Sundlaugar og baðlón Reykjavík

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