Kathy Griffin komin með 22 ára kærasta Magnús Jochum Pálsson skrifar 10. júlí 2026 13:54 Kathy Griffin á leið inn í bíl með nýja kærastanum. Bandaríski grínistinn Kathy Griffin er kominn með nýjan kærasta. Sá ku vera 22 ára og því munar ekki nema 43 árum á parinu. Griffin hefur verið opinn með ástarmál sín síðustu ár og sérstaklega áhuga sinn á yngri mönnum. Kathy Griffin er 65 ára grínisti og leikkona sem vakti fyrst athygli fyrir uppistand sitt á tíunda árutgnum og er þekktust fyrir leik sinn í tveimur þáttum af Seinfeld og raunveruleikaþáttunum Kathy Griffin: My Life on the D-List (2005-10). Griffin hefur reglulega vakið athygli fyrir grófan og óheflaðan húmor sinn, þá sérstaklega þegar hún birti mynd af sér árið 2017 haldandi á blóðugri grímu sem líktist afhöfðuðu höfði Donalds Trump Bandaríkjaforseta. Í gær vakti hún enn á ný athygli fólks þegar hún birti mynd af sér með yngri manni á Instagram. „Hann er 22 ára. Hafið þið það, internet,“ skrifaði hún við myndina af sér með ónefndum manninum. View this post on Instagram A post shared by Kathy Griffin (@kathygriffin) Stutt er síðan Griffin birti mynd af sér með öðrum manni um miðjan maí, sem var þó töluvert eldri en sá nýi, á Instagram og skrifaði: „Við erum Insta-opinber. Dílið við það.“ Hún hefur síðan eytt þeirri mynd sem bendir til að sá maí-rómans sé búinn. Griffin skildi við markaðssérfræðinginn Randy Bick í fyrra eftir tæplega fimm ára hjónaband. Sá var sextán árum yngri en Griffin og hefur hún síðan þá verið opinská um sambönd sín við yngri menn. Síðasti kærasti Griffin var nokkuð eldri en sá nýi. „Ég varð óvart ástfangin af 23 ára manni,“ skrifaði Griffin í grein fyrir netmiðilinn The Cut í lok síðasta árs. „Vegna aldursins bjó hann ekki yfir sömu karlrembu, kvenhatri og slagsíðum og karlar á mínum aldri. Hann virtist sjá mig. Ég veit að það hljómar mjög væmið. Ó guð, það hljómar svo asnalega! En mér leið mjög þægilega með honum og var sátt við að hanga með honum,“ skrifaði hún jafnframt. Á endandum reyndist aldursbilið of mikið. „Ég vissi að hann væri of ungur fyrir mig þegar hann sagðist aldrei vilja eignast börn og hann gæti verið með mér að eilífu. Þá sagði ég: Þú veist það ekki, þú ert 23 ára og hefur ekki hugmynd. Svo ég þurfti að sleppa þeirri dúfu lausri.“ Það er spurning hvernig fer með þann nýja. Ástin og lífið Bandaríkin Hollywood Mest lesið Frumsýning á Vísi: Síðasta „flugeldasýning“ Iceguys Lífið Töff skilnaðarhringur eða fokk-jú fortíð? Áskorun Niðurgangur, æla og nóg af pungspörkum Gagnrýni Björk og Yara nýtt par Lífið Fylgjendafjöldi Kristrúnar fimmfaldast Lífið „Engir áhrifavaldar, engin þjóð“ Lífið Aldrei verið skömmuð jafn mikið og í Stokkhólmi Lífið Myndaveisla: Ríflega fimmtíu söguleg seglskip prýddu flóann Lífið Dóu ekki ráðalaus þegar Dýrafjarðardagar döguðu uppi Lífið Nýtt smáforrit fyrir Þjóðhátíðargesti Lífið Fleiri fréttir „Engir áhrifavaldar, engin þjóð“ Fylgjendafjöldi Kristrúnar fimmfaldast Frumsýning á Vísi: Síðasta „flugeldasýning“ Iceguys Myndaveisla: Ríflega fimmtíu söguleg seglskip prýddu flóann Nýtt smáforrit fyrir Þjóðhátíðargesti Björk og Yara nýtt par Dóu ekki ráðalaus þegar Dýrafjarðardagar döguðu uppi Aldrei verið skömmuð jafn mikið og í Stokkhólmi Hægara sagt en gert að ná lélegum myndum The Pitt með flestar tilnefningar til Emmy-verðlauna Hvað veistu um... Kristrúnu Frostadóttur? Qualley og Antonoff í sundur Björgvin Franz og Bryndís fundu ástina á fjölum Borgó Leiða áhorfendur gegnum garðinn eftir lokun Þrúður Vilhjálmsdóttir er látin Erótísk saga um fyrstu kynni lesin upp í brúðkaupinu Í uppáhalds kjólnum við sólseturs-bónorðið „Þurfti hann að detta niður dauður til að vera spilaður?“ Megas er látinn Guðrún Sóley gengin út „Einn af fáum lögfræðingum sem heldur upp á siðfræðina“ Harry Styles setti heimsmet Næringarfræðingi brá þegar Simmi Vill tók upp nestið Það allra besta að gráta í gufu Lauren Bennett látin 37 ára að aldri Listabarn á leiðinni Kenningin um útskiptin miklu sem umbreytti vestrænum stjórnmálum Snæfríður og Högni selja útsýnisíbúð í 101 Baðst afsökunar á að hafa sagst vilja ríða Minogue Pétur Jóhann á von á öðru barnabarni Sjá meira