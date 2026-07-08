Qualley og Antonoff í sundur

Margaret Qualley leikkona og Jack Antonoff tónlistarmaður hafa slitið nokkrum mánuðum fyrir þriggja ára brúðkaupsafmæli þeirra.
Qualley og Antonoff hófu samband sitt árið 2021, voru trúlofuð ári síðar og gift rúmu ári eftir það, í ágúst 2023.
Qualley er bandarísk leikkona og hefur meðal annars leikið í kvikmyndunum Once Upon a Time ... in Hollywood og The Substance og þáttunum The Maid. Antonoff er bandarískur tónlistarmaður en er mest þekktur fyrir samstarf sitt með heimsfrægu tónlistarkonunni Taylor Swift.
People greinir frá því að sambandið hafi verið óstöðugt um tíma.
Swift gekk í hjónaband á dögunum og vakti það athygli að Antonoff mætti ekki með eiginkonuna upp á arminn heldur Rachel Antonoff, systur sína. Þá hefur Qualley einnig eytt öllum ljósmyndum af parinu á brúðkaupsdaginn af Instagram-síðunni sinni.