Lífið færir okkur áskoranir í litlum og stórum myndum. Ein þeirra er skilnaður.
Lögin segja nokkuð skýrt til um hvernig skuli standa að fjárskiptum, forsjá barna og öðrum lagalegum atriðum. En þau svara ekki spurningum sem margir standa skyndilega frammi fyrir:
Hvað á að gera við brúðkaupsalbúmið?
Brúðarkjólinn?
Giftingarhringinn?
Könnun sem gerð var í Bandaríkjunum á meðal 400 fráskilinna kvenna sýndi að 92% þeirra höfðu tekið af sér giftingarhringinn en áttu erfitt með að ákveða næsta skref. Geymdu hann því á góðum stað.
Önnur rannsókn bendir sömuleiðis til þess að meirihluti fráskilinna eigi hringinn enn, þótt auðvitað sé hann ekki lengur í notkun.
Á vefsíðunni Parentmap er rætt við skilnaðarlögfræðing sem listar þetta ágætlega upp. Því samkvæmt viðkomandi er fólk sem skilur oft í mestum vandræðum með hvað eigi að gera við:
Ljósmyndir
Ferðaminjagripir
Skartgripir
Handtöskur eða aðrar gjafir frá fyrrverandi maka.
Lögfræðingurinn segir algengustu ráðin vera að geyma hlutina, pakka þeim niður tímabundið, sumir selja eitthvað af þessu eða einfaldlega henda hlutunum.
Að henda hlutunum byggir þó væntanlega á verðmati að einhverju leyti og tilfinningamati hins vegar. Brúðkaupskjóll getur til dæmis hafa verið rándýr eða saumaður af fjölskyldumeðlim; á þá að henda honum?
En nú er trend í gangi sem mögulega leysir úr einhverju. Að minnsta kosti hafa bæði breska og bandaríska Vogue fjallað um þessa tískubylgju og sömuleiðis aðilar eins og The Guardian.
Trendið gengur út á að endurhanna trúlofunar- eða giftingarhringinn í nýtt skart. Sumir velja að bera hann á miðfingri og segja þannig að nýi hringurinn sé bæði tákn um nýtt líf og ákveðið „fokk-jú“ til fortíðarinnar.
Auðvitað hefur fræga fólkið átt sinn hlut í að þetta æði hefur farið af stað. Fyrirsætan Emily Ratajkowski lét kljúfa trúlofunarhring sinn í tvo nýja demantahringi árið 2025. Tískuhönnuðurinn og stílistinn Rachel Zoe hefur einnig vakið athygli fyrir veglegan skilnaðarhring. Þar sem Zoe hefur um árabil verið einn áhrifamesti stílisti Hollywood er ekki ólíklegt að hún hafi átt sinn þátt í að auka sýnileika trendsins.
Hvort þessi úrlausn sé skynsamleg eða ekki skal ósagt látið, en samkvæmt umfjöllunum Vogue vilja sumir meina að þessi nýja nýting á giftingarhringnum sé tákn um nýtt líf.
Á Reddit vilja þó sumir segja þetta markaðsbrellu skartgripaiðnaðarins til að selja fleiri gripi. Enda fylgja víst skilnaðarhringjum stundum sérstakar skilnaðarveislur, kampavínsboð og fleira skemmtilegt.
Og enn aðrir vilja meina að þetta sé góð leið til að senda fortíðinni – og jafnvel fyrrverandi makanum – skýrt og greinagott fokkjú merki.
Auðvitað þarf fólk bara að finna út úr því hvað það kýs að gera. Tímalínan er þó nokkuð áhugaverð. Því þarna er verið að tala um framhaldslíf giftingarhringja, sem um leið er að benda okkur á að þótt mörgu sé hægt að ljúka formlega samkvæmt lögum og afgreiða jafnvel með undirskrift, eru það oft litlu hlutirnir sem fylgja fólki árum saman.
Uppi á lofti, aftast í skápum, inni í geymslu eða einfaldlega sem einhvers konar endurnýting eða hringrás.
Skilnaðarfréttir í fjölmiðlum eru vinsælar. Óháð aldri. Ef frægt fólk skilur, jafnvel bara um stund, þykir það fréttnæmt og almenningur étur í sig fréttina.
„Skatturinn hefur leyfi til að fara sex ár aftur í tímann vegna ógreiddra skatta- og gjalda sem þýðir að ef sambúðarfólk hefur verið samskattað getur skatturinn rukkað fyrrverandi um ógreidda skatta og gjöld hins aðilans, þótt liðin séu allt að sex ár frá því að sambúð var slitið,“ segir Pétur Steinn Guðmundsson, lögmaður hjá Deloitte Legal og sérfræðingur í skattamálum.
„Þegar fólk hefur verið saman í áratugi er ekkert ólíklegt að ýmislegt hafi safnast í gremjubankann í gegnum tíðina,“ segir Íris Eik Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri og eigandi fjölskyldu- og sálfræðiþjónustunnar Samskiptastöðin.
Ýmsar vísbendingar eru um að fólk sem er fimmtugt eða eldra, haldi framhjá oftar eða í meira mæli en áður.
„Flestir ganga frá fjárskiptisamningi án þess að samið sé sérstaklega um lífeyrisréttindi, en þó eru samkvæmt lögum þrjár leiðir færar til að semja um lífeyrisréttindi milli hjóna,“ segir Pétur Steinn Guðmundsson, lögmaður hjá Deloitte Legal og sérfræðingur í skattamálum.