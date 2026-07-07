Guðrún Sóley gengin út Magnús Jochum Pálsson skrifar 7. júlí 2026 10:15 Guðrún Sóley og Bjarni Pétur eru rjúkandi heitt nýtt par. Fjölmiðlakonan Guðrún Sóley Gestsdóttir og fréttamaðurinn Bjarni Pétur Jónsson eru nýtt par. Þau hafa bæði unnið á Rúv síðustu þrettán ár og hafa verið að slá sér upp undanfarið. Guðrún Sóley er Vesturbæingur, rithöfundur og ein öflugasta menningarblaðakona landsins. Eftir að hafa starfað á Morgunblaðinu á háskólaárunum og verið ritstjóri Stúdentablaðsins veturinn 2012-13 þá hóf hún störf hjá Rúv og hefur verið þar síðan. Þar hefur hún stýrt Menningunni með Bergsteini Sigurðssyni af mikilli prýði. Guðrún er mikil útivistarmanneskja, göngugarpur, lífskúnstner og yfirlýstur grænkeri og gaf út bók með grænkerauppskriftum. Hún hefur sömuleiðis verið ein eftirsóttasta einhleypa kona landsins síðustu ár en er nú gengin út. Bjarni Pétur er Bolvíkingur og tveggja barna faðir með BA-gráðu í fjölmiðlafræði frá Háskólanum á Akureyri og hefur verið fréttamaður á RÚV frá 2013. Hann hefur undanfarin ár stýrt fréttaskýringaþættinum Heimskviðum á Rás 1 með Birtu Björnsdóttur. Bjarni er sömuleiðis mikill bókaormur, leikhúsmaður og göngugarpur þannig nýbakaða parið á fjölmörg sameiginleg áhugamál. Guðrún og Bjarni hafa sést undanfarna mánuði saman í Vesturbæjarlauginni og í leikhúsi. Bjarni birti svo í gær myndband af Guðrúnu á náttúrutónleikum Mugisonar á Básum í Þórsmörk og myndir af henni með sonum hans í fjallgöngu. Myndir af Bjarna og sonum hans með Guðrúnu í fjallgöngu. Ástin og lífið Ríkisútvarpið Mest lesið Næringarfræðingi brá þegar Simmi Vill tók upp nestið Lífið „Einn af fáum lögfræðingum sem heldur upp á siðfræðina“ Lífið Megas er látinn Lífið Lauren Bennett látin 37 ára að aldri Lífið Harry Styles setti heimsmet Lífið Guðrún Sóley gengin út Lífið Hvarf vegna athyglisbrests á hæsta stigi Tónlist Það allra besta að gráta í gufu Lífið Listabarn á leiðinni Lífið Geirvörtur og latex vekja athygli í París Tíska og hönnun Fleiri fréttir Megas er látinn Guðrún Sóley gengin út „Einn af fáum lögfræðingum sem heldur upp á siðfræðina“ Harry Styles setti heimsmet Næringarfræðingi brá þegar Simmi Vill tók upp nestið Það allra besta að gráta í gufu Lauren Bennett látin 37 ára að aldri Listabarn á leiðinni Kenningin um útskiptin miklu sem umbreytti vestrænum stjórnmálum Snæfríður og Högni selja útsýnisíbúð í 101 Baðst afsökunar á að hafa sagst vilja ríða Minogue Pétur Jóhann á von á öðru barnabarni Birtu fyrstu myndina af Mette-Marit eftir aðgerðina Stjörnulífið: Bátsferðir og brjóst Rauðhærðasti Íslendingurinn fundinn Stjörnum prýddur gestalisti Swift og Kelce Krakkatía vikunnar: Tindur, stríð og letibikkja Melabúðin fagnar sjötíu árum „Þú ert greinilega manneskja sem hefur strögglað mikið andlega“ „Það er gaman að gera erfiða hluti“ Taylor Swift og Travis Kelce eru gift Eins og að vera með kláða sem hverfur aldrei „Erum enn að ná utan um allt sem gerðist“ Fréttatía vikunnar: EBU, aftaka og Love Island „Klukkan er fimm einhvers staðar“ „Þegar þið eignist ykkar fyrsta barn, má ég þá fá það?“ Snæddi með furstanum af Mónakó Kyssti ekki Maguire heldur tottaði rafrettu Allir og amma þeirra á Ítalíu Brúðkaupshátíð Taylor Swift og Travis Kelce hafin Sjá meira