Lífið

Guð­rún Sól­ey gengin út

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Guðrún Sóley og Bjarni Pétur eru rjúkandi heitt nýtt par.
Guðrún Sóley og Bjarni Pétur eru rjúkandi heitt nýtt par.

Fjölmiðlakonan Guðrún Sóley Gestsdóttir og fréttamaðurinn Bjarni Pétur Jónsson eru nýtt par. Þau hafa bæði unnið á Rúv síðustu þrettán ár og hafa verið að slá sér upp undanfarið.

Guðrún Sóley er Vesturbæingur, rithöfundur og ein öflugasta menningarblaðakona landsins. Eftir að hafa starfað á Morgunblaðinu á háskólaárunum og verið ritstjóri Stúdentablaðsins veturinn 2012-13 þá hóf hún störf hjá Rúv og hefur verið þar síðan. Þar hefur hún stýrt Menningunni með Bergsteini Sigurðssyni af mikilli prýði.

Guðrún er mikil útivistarmanneskja, göngugarpur, lífskúnstner og yfirlýstur grænkeri og gaf út bók með grænkerauppskriftum. Hún hefur sömuleiðis verið ein eftirsóttasta einhleypa kona landsins síðustu ár en er nú gengin út.

Bjarni Pétur er Bolvíkingur og tveggja barna faðir með BA-gráðu í fjölmiðlafræði frá Háskólanum á Akureyri og hefur verið fréttamaður á RÚV frá 2013. Hann hefur undanfarin ár stýrt fréttaskýringaþættinum Heimskviðum á Rás 1 með Birtu Björnsdóttur.

Bjarni er sömuleiðis mikill bókaormur, leikhúsmaður og göngugarpur þannig nýbakaða parið á fjölmörg sameiginleg áhugamál.

Guðrún og Bjarni hafa sést undanfarna mánuði saman í Vesturbæjarlauginni og í leikhúsi. Bjarni birti svo í gær myndband af Guðrúnu á náttúrutónleikum Mugisonar á Básum í Þórsmörk og myndir af henni með sonum hans í fjallgöngu. 

Myndir af Bjarna og sonum hans með Guðrúnu í fjallgöngu.
Ástin og lífið Ríkisútvarpið


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