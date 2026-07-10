Innlent

Ungir síbrota­menn, eldur í Bryggju­hverfinu og and­stæður í veðrinu

Smári Jökull Jónsson skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf.
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. vísir

Mögulegt er að aðstoða og endurhæfa unga síbrotamenn en veita þarf þeim sem ekki svari meðferð þyngri dóma til að vernda almenning. Þetta segir afbrotafræðingur sem fer yfir málið í hádegisfréttum.

Albert Jónsson alþjóðastjórnmálafræðingur og fyrrverandi sendiherra segir að kröfur Íslands um varanlegar undanþágur gætu rekist beint á sjálfar grunnforsendur Evrópusambandsins. Viðbrögð danskra og hollenskra stjórnvalda sýna hversu viðkvæmt það yrði að semja um varanlegar undanþágur frá regluverki ESB.

Það verða miklar andstæður í veðrinu um helgina en á sama tíma og einmunablíðu er spáð á Austurlandi varar Vegagerðin við miklu hvassviðri á norðvestanverðu landinu og gæti verið varasamt að vera á ferðinni með ferðavagna.

Þá verður rætt við ungan mann úr afrekshópi Siglingafélags Reykjavíkur en hann ætlar ásamt félaga sínum að sigla í sólarhring um Fossvoginn um helgina og verður gestum og gangandi boðið um borð.

Í sportinu verður farið yfir gengi Vestra og Stjörnunni sem voru í eldlínunni í Evrópukeppnum í fótbolta í gær og meðal annars rætt við Jón Þór Hauksson þjálfara Stjörnunnar. Þá hófust 8-liða úrslitin á Heimsmeistaramótinu í gærkvöldi og halda áfram í gær auk þess sem leikið var í Bestu deild kvenna í gær.

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Hádegisfréttir Bylgjunnar

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