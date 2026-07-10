Mögulegt er að aðstoða og endurhæfa unga síbrotamenn en veita þarf þeim sem ekki svari meðferð þyngri dóma til að vernda almenning. Þetta segir afbrotafræðingur sem fer yfir málið í hádegisfréttum.
Albert Jónsson alþjóðastjórnmálafræðingur og fyrrverandi sendiherra segir að kröfur Íslands um varanlegar undanþágur gætu rekist beint á sjálfar grunnforsendur Evrópusambandsins. Viðbrögð danskra og hollenskra stjórnvalda sýna hversu viðkvæmt það yrði að semja um varanlegar undanþágur frá regluverki ESB.
Það verða miklar andstæður í veðrinu um helgina en á sama tíma og einmunablíðu er spáð á Austurlandi varar Vegagerðin við miklu hvassviðri á norðvestanverðu landinu og gæti verið varasamt að vera á ferðinni með ferðavagna.
Þá verður rætt við ungan mann úr afrekshópi Siglingafélags Reykjavíkur en hann ætlar ásamt félaga sínum að sigla í sólarhring um Fossvoginn um helgina og verður gestum og gangandi boðið um borð.
Í sportinu verður farið yfir gengi Vestra og Stjörnunni sem voru í eldlínunni í Evrópukeppnum í fótbolta í gær og meðal annars rætt við Jón Þór Hauksson þjálfara Stjörnunnar. Þá hófust 8-liða úrslitin á Heimsmeistaramótinu í gærkvöldi og halda áfram í gær auk þess sem leikið var í Bestu deild kvenna í gær.