Jarðböðin við Mývatn opin á nýjan leik Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 10. júlí 2026 10:44 Jarðböðin við Mývatn eru opin á ný. Aðsend Búið er að opna Jarðböðin við Mývatn á ný eftir umfangsmiklar framkvæmdir á svæðinu. Tekin hefur verið í notkun ný aðstaða. Framkvæmdirnar tóku töluverðan tíma en gengu samt sem áður vel. „Okkur langaði ekki að byggja eitthvað sem stæði fyrir utan landslagið. Við vildum að nýja aðstaðan myndi vaxa upp úr umhverfinu og endurspegla jörðina, gufuna, vatnið og hraunið sem gera Mývatnssveit svona einstaka,“ er haft eftir Guðmundi Þór Birgissyni, framkvæmdastjóra. Ein stærsta breytingin er sú að nú er boðið upp á þrjár mismunandi aðgangsleiðir og fær lónið sjálft einnig nýtt hlutverk í upplifuninni. Ný viðbót hefur verið mótuð í kringum gjá sem gestir geta gengið í gegnum. Einnig er kominn nýr lónsbar og gufuaðstaða í nokkurs konar gufuhelli. „Þetta er mikil breyting fyrir okkur og gestina okkar. Við erum að halda í það sem fólk hefur alltaf elskað við staðinn, en bæta við rými, þægindum og nýjum upplifunum sem gera heimsóknina enn eftirminnilegri,“ segir Guðmundur. Sundlaugar og baðlón Þingeyjarsveit Mest lesið Hjólað yfir á rauðu: „Lögin heimila allavega ekki þessa hugsun“ Innlent Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Veður Handtekinn eftir að hafa horft á HM undir stýri Innlent Ísland sé aðkomuleið Bandaríkjamanna að norðurslóðum Innlent Tólf látnir í skógareldum í suðurhluta Spánar Erlent Óttast að færri leiti sér aðstoðar Innlent „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Innlent „Þá sé þetta sem næst útilokað“ Innlent Hundurinn sem fannst hafði verið týndur í tíu ár Innlent „Mikið hitaefni en þessi texti á að vera hlutlaus“ Innlent Fleiri fréttir „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Vegagerðin varar við vindi Hjólað yfir á rauðu: „Lögin heimila allavega ekki þessa hugsun“ Handtekinn eftir að hafa horft á HM undir stýri Ísland sé aðkomuleið Bandaríkjamanna að norðurslóðum Óttast að færri leiti sér aðstoðar Íbúar Flóahrepps vilja ekki sameinast öðrum Kaupin hjá Gærunum gerast í fláningssalnum „Mikið hitaefni en þessi texti á að vera hlutlaus“ ESB-deilan harðnar eftir ummæli erlendra ráðamanna Segja Reykjanesbæ greiða þremur bæjarstjórum laun Hundurinn sem fannst hafði verið týndur í tíu ár „Þá sé þetta sem næst útilokað“ Lögreglan þekkti óprúttna aðila á upptökum Krafa Íslands um undanþágur vekur spurningar í ESB Segir skoðanir Ólafs Ragnars ekkert ofboðslega fréttnæmar Opna fyrir umferð á morgun Fjárhagslegt tjón netbrota á árinu nemur hundruðum milljóna Namibíumenn krefjast skaðabóta í Samherjamálinu Hafnaði á skilti Þessi sóttu um starf bæjarstjóra Fjallabyggðar Starfshópur um gervigreind tekinn til starfa Kærir Iðufólk fyrir líkamsárásir, þjófnað og hótanir Öll málning þrifin af kirkjutröppunum Energy Observer komið til Reykjavíkurhafnar „Eldgamlir bekkir og kompur sem hjúkrunarfræðingum var holað í“ Sendi fimmtán ára skilaboð og typpamynd: „Riða i kvöld?“ Strandaði á skeri rétt utan við Húsavík Breskt herskip siglir um Hvalfjörð „Kemur ekki á óvart að þetta komi fram í Morgunblaðinu“ Sjá meira