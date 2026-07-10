Innlent

Jarðböðin við Mý­vatn opin á nýjan leik

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Jarðböðin við Mývatn eru opin á ný.
Jarðböðin við Mývatn eru opin á ný. Aðsend

Búið er að opna Jarðböðin við Mývatn á ný eftir umfangsmiklar framkvæmdir á svæðinu. Tekin hefur verið í notkun ný aðstaða.

Framkvæmdirnar tóku töluverðan tíma en gengu samt sem áður vel.

„Okkur langaði ekki að byggja eitthvað sem stæði fyrir utan landslagið. Við vildum að nýja aðstaðan myndi vaxa upp úr umhverfinu og endurspegla jörðina, gufuna, vatnið og hraunið sem gera Mývatnssveit svona einstaka,“ er haft eftir Guðmundi Þór Birgissyni, framkvæmdastjóra.

Ein stærsta breytingin er sú að nú er boðið upp á þrjár mismunandi aðgangsleiðir og fær lónið sjálft einnig nýtt hlutverk í upplifuninni. Ný viðbót hefur verið mótuð í kringum gjá sem gestir geta gengið í gegnum. Einnig er kominn nýr lónsbar og gufuaðstaða í nokkurs konar gufuhelli.

„Þetta er mikil breyting fyrir okkur og gestina okkar. Við erum að halda í það sem fólk hefur alltaf elskað við staðinn, en bæta við rými, þægindum og nýjum upplifunum sem gera heimsóknina enn eftirminnilegri,“ segir Guðmundur.

Sundlaugar og baðlón Þingeyjarsveit

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