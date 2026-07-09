Oddvitar Framsóknar og Samfylkingar í Reykjanesbæ gagnrýna aðferðir nýs meirihluta í hagræðingaraðgerðum. Í þeim felist að ráða fjóra ráðgjafa bæjarstjóra. Meirihlutinn hafnar fullyrðingum fulltrúanna.
Fyrr í dag sendi Reykjanesbær frá sér tilkynningu þar sem greint er frá því að bæjarráð Reykjanesbæjar samþykkti að setja á laggirnar sérstakt umbóta- og hagræðingarteymi til að auka skilvirkni stjórnsýslunnar og bæta rekstur bæjarins.
Guðný Birna Guðmundsdóttir, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar, og Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, bæjarfulltrúi Framsóknar, skrifuðu grein á Vísi með fyrirsögninni „Hagræðingar“ í Reykjanesbæ.
„Tveimur mánuðum eftir kosningar leggur Sjálfstæðisflokkurinn fyrir bæjarráð Reykjanesbæjar málið „úttekt á fjármálum og stjórnsýslu Reykjanesbæjar“. Þar hefur nýr meirihluti fundið út hvernig best sé að ná fram hagræðingu, með því að ráða inn fjóra ráðgjafa bæjarstjóra,“ skrifa bæjarfulltrúarnir en Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn mynda meirihlutasamstarf í bænum.
Þessir fjórir ráðgjafar eru aðstoðarmaður bæjarstjóra, verkefnastjóri hagræðingaraðgerða og ráðgjafi í hagræðingarteymi auk þess sem aukið er við stöðu formanns bæjarráðs sem fær launahækkun. Gunnlaugur Kárason er formaður bæjarráðs og oddviti Miðflokksins. Eiga allir ráðgjafarnir að aðstoða við hagræðingarnar.
„Umræddur formaður verður á hærri launum en formaður bæjarráðs í Kópavogi og í Hafnarfirði,“ segja Guðný og Halldóra.
Í fundargerð bæjarráðsins er launahækkunin rökstudd og segir það að hagræðingar- og umbótaverkefnin leiði til aukins hlutverks formannsins. Til að mynda eigi hann að eiga í samskiptum við formenn ráða og nefnda sveitarfélagsins í því skyni að samræma störf þeirra og tryggja skilvirka og hagkvæma stjórnsýslu sveitarfélagsins.
Guðný og Halldóra bókuðu gegn liðnum á fundinum og sögðu að verið væri að auka fjárhagsleg útgjöld sveitarfélagsins um tugi milljóna.
„Hér er nýr meirihluti að samþykkja að út árið 2026 verði þrír bæjarstjórar í vinnu hjá sveitarfélaginu sem kostar Reykjanesbæ tæpar 10 milljónir á mánuði. Þetta er að okkar mati óábyrg ráðstöfun á skattfé íbúa sveitarfélagsins,“ bókuðu þær.
Fulltrúar meirihlutans í bæjarráði bókuðu einnig undir liðnum og höfnuðu bókun minnihlutans. Þegar hafi sveitarfélagið sparað hátt í tíu milljónir króna með fækkun pólitískra nefnda og lækkun launa bæjarstjóra.
„Eina fólkið sem slær ryki í augu bæjarbúa eru þeir sem segja að við séum með þrjá bæjarstjóra. Hér er beinlínis logið og engu líkara en að gervigreindarforrit oddvita minnihlutans sé að leika þá grátt,“ bókaði meirihlutinn.
„Hér er að störfum einn bæjarstjóri. Rétt er að fyrrverandi bæjarstjóri er á biðlaunum eins og tíðkast í öllum sveitarfélögum, það er þó ekki ljóst að önnur sveitarfélög hafi gert sömu mistök og minnihlutinn hér í Reykjanesbæ sem gleymdi að gera ráð fyrir biðlaununum í fjárhagsáætlun.“
Guðný og Halldóra settu einnig út á lengd verkefnisins sem er tíu mánuðir. Árið 2014 hafi annar ráðgjafi verið ráðinn til að endurreisa sveitarfélagið sem var þá í verulegum fjárhagsvanda en hann hafi aðeins verið að störfum í þrjá mánuði.
„Báknið sem umræddir menn ræddu ítrekað um í aðdraganda kosninganna virðist vera að blása út, en í nafni hagræðingar.“