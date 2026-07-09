Í kvöldfréttum okkar förum við yfir helstu tíðindi af leiðtogafundi NATO í Ankara, sem lauk í gær með sameiginlegri yfirlýsingu um samstöðu bandalagsins, sameiginlegar varnir og áframhaldandi stuðning við Úkraínu. Fundurinn litaðist þó einnig af ummælum Donalds Trump um Grænland og stöðu norðurslóða. Albert Jónsson alþjóðastjórnmálafræðingur verður hjá okkur og fer yfir stöðu mála.
Við fjöllum líka um stöðu Íslands gagnvart Evrópusambandinu. Framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi segir inngöngu Íslands í sambandið svo gott sem úr myndinni áður en til hugsanlegra aðildarviðræðna kemur, í ljósi ummæla forsætisráðherra Hollands um kröfu Íslands um undanþágu frá sjávarútvegsstefnu ESB.
Þá ræðum við nýtt komugjald til sjúkraþjálfara, sem varaformaður ÖBÍ segir koma illa við öryrkja og geta orðið til þess að fólk fresti endurhæfingu eða leiti sér síður aðstoðar.
Við kynnum einnig nýjan vef landskjörstjórnar, sem á að auðvelda kjósendum að nálgast hlutlausar upplýsingar fyrir kosningar um aðildarviðræður við Evrópusambandið.
Og við verðum í beinni frá setningarathöfn Símamótsins í Kópavogi, þar sem rúmlega þrjú þúsund ungar knattspyrnukonur koma saman. Lilly Valgerður Pétursdóttir verður á staðnum.
Þetta og meira til í fréttum okkar á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis.
Í kvöldfréttum okkar förum við yfir helstu tíðindi af leiðtogafundi NATO í Ankara, sem lauk í gær með sameiginlegri yfirlýsingu um samstöðu bandalagsins, sameiginlegar varnir og áframhaldandi stuðning við Úkraínu. Fundurinn litaðist þó einnig af ummælum Donalds Trump um Grænland og stöðu norðurslóða. Albert Jónsson alþjóðastjórnmálafræðingur verður hjá okkur.