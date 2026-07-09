Sendi fimmtán ára skilaboð og typpamynd: „Riða i kvöld?“ Árni Sæberg skrifar 9. júlí 2026 12:56 Maðurinn setti sig í samband við stúlkuna í gegnum samskiptaforritið Snapchat. Vísir Karlmaður hefur verið dæmdur til tveggja mánaða skilorðsbundinnar fangelsisvistar fyrir kynferðisbrot gegn barni. Hann gekkst við því að hafa sent 15 ára stúlku mynd af getnaðarlim í fullri reisn auk skilaboðanna „riða i kvöld?“ Í dómi þess efnis, sem kveðinn var upp í gær, segir að maðurinn hafi verið ákærður fyrir brot gegn blygðunarsemi og barnaverndarlögum, með því að hafa sett sig í samband við stúlku, sem þá var 15 ára gömul, í gegnum samskiptaforritið Snapchat og viðhaft kynferðislegt tal við hana með því að senda henni mynd sem á stóð „riða i kvöld?“ og mynd af kynfærum karlmanns í fullri reisn. Hann hafi gengist við háttseminni en mótmælt fram kominni bótakröfu, upp á eina milljón króna, sem of hárri. Þá hafi matsmaður verið dómkvaddur til þess að framkvæma skoðun á þroska, hugarfari, hvötum og andlegu heilbrigði mannsins en einnig til þess að leggja mat á andlegt atgervi hans og andlega stöðu að öðru leyti og ákvæði hegningarlaga um ósakhæfi ættu við vegna sakargiftanna. Niðurstaða hans hafi verið að maðurinn sé sakhæfur og að refsing gæti borið árangur. Maðurinn hafi því verið dæmdur til tveggja mánaða skilorðsbundins fangelsis og greiðslu 400 þúsund króna miskabóta til handa stúlkunni. Þá greiði hann allan sakarkostnað málsins, 1,9 milljónir króna. Kynferðisofbeldi Ofbeldi gegn börnum Samfélagsmiðlar Dómsmál Mest lesið Fengu öll áletraða skammbyssu að gjöf frá Erdogan Innlent „Kemur ekki á óvart að þetta komi fram í Morgunblaðinu“ Innlent Kostnaður aldraðra gæti aukist um 50 þúsund krónur Innlent Brugðið yfir því hvernig talað sé um Ólaf Ragnar Innlent Virðist ekki iðrast stunguárása og ofbeldis gegn móður sinni Innlent Skemmdarverkið setti svip sinn á útför Innlent Fannst blautur og kaldur eftir fimm tíma leit Innlent Kornabarn reyndist á lífi í líkhúsi Erlent Breskt herskip siglir um Hvalfjörð Innlent Reyndi að stela verkfærum iðnaðarmanna Innlent Fleiri fréttir „Eldgamlir bekkir og kompur sem hjúkrunarfræðingum var holað í“ Sendi fimmtán ára skilaboð og typpamynd: „Riða i kvöld?“ Strandaði á skeri rétt utan við Húsavík Breskt herskip siglir um Hvalfjörð „Kemur ekki á óvart að þetta komi fram í Morgunblaðinu“ Fannar leiðir hagræðingu í Reykjanesbæ Sjávarútvegurinn og ESB, vopnagjöf og heilbrigðismál Hanna Katrín segir rasista vilja endurskilgreina hlutverk íslenska fánans Skemmdarvargarnir enn ófundnir Kostnaður aldraðra gæti aukist um 50 þúsund krónur Virðist ekki iðrast stunguárása og ofbeldis gegn móður sinni Fengu öll áletraða skammbyssu að gjöf frá Erdogan Skemmdarverkið setti svip sinn á útför Reyndi að stela verkfærum iðnaðarmanna Fannst blautur og kaldur eftir fimm tíma leit Ætla aftur að mála regnbogafánann Brugðið yfir því hvernig talað sé um Ólaf Ragnar Rússneska herskipið aftur innan lögsögunnar Jón Ingvar vildi níutíu milljónir en fær ekki krónu Kristrún um Trump: „Það er hlýtt á milli okkar“ Ríkisútvarpið braut ekki gegn siðareglum Trump, hóteldeilur og VestFest í kvöldfréttum Evrópusambandið sé verkfæri til að ná stöðugleika Stjórnandi drónans taldi sér ógnað og byssumaðurinn dæmdur Aukin framlög til varnarmála og öflugur stuðningur við Úkraínu á leiðtogafundi NATO Talið að tveir hafi staðið að meintum hatursglæp Gæsluvarðhald framlengt í Straumsvíkurmálinu Lögreglan leitar þessara manna Ísland skari fram úr ESB á flestum mælikvörðum Rannsaka málið sem hatursglæp Sjá meira