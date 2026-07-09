Innlent

Sendi fimm­tán ára skila­boð og typpamynd: „Riða i kvöld?“

Árni Sæberg skrifar
Maðurinn setti sig í samband við stúlkuna í gegnum samskiptaforritið Snapchat.
Maðurinn setti sig í samband við stúlkuna í gegnum samskiptaforritið Snapchat. Vísir

Karlmaður hefur verið dæmdur til tveggja mánaða skilorðsbundinnar fangelsisvistar fyrir kynferðisbrot gegn barni. Hann gekkst við því að hafa sent 15 ára stúlku mynd af getnaðarlim í fullri reisn auk skilaboðanna „riða i kvöld?“

Í dómi þess efnis, sem kveðinn var upp í gær, segir að maðurinn hafi verið ákærður fyrir brot gegn blygðunarsemi og barnaverndarlögum, með því að hafa sett sig í samband við stúlku, sem þá var 15 ára gömul, í gegnum samskiptaforritið Snapchat og viðhaft kynferðislegt tal við hana með því að senda henni mynd sem á stóð „riða i kvöld?“ og mynd af kynfærum karlmanns í fullri reisn.

Hann hafi gengist við háttseminni en mótmælt fram kominni bótakröfu, upp á eina milljón króna, sem of hárri. 

Þá hafi matsmaður verið dómkvaddur til þess að framkvæma skoðun á þroska, hugarfari, hvötum og andlegu heilbrigði mannsins en einnig til þess að leggja mat á andlegt atgervi hans og andlega stöðu að öðru leyti og ákvæði hegningarlaga um ósakhæfi ættu við vegna sakargiftanna. Niðurstaða hans hafi verið að maðurinn sé sakhæfur og að refsing gæti borið árangur.

Maðurinn hafi því verið dæmdur til tveggja mánaða skilorðsbundins fangelsis og greiðslu 400 þúsund króna miskabóta til handa stúlkunni. Þá greiði hann allan sakarkostnað málsins, 1,9 milljónir króna.

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