Energy Observer komið til Reykjavíkurhafnar Áróra L Davíðsdóttir skrifar 9. júlí 2026 14:05 Skipið kom hingað til lands frá Port-La-Nouvelle í Frakklandi. Vísir/Vilhelm Fyrsta skip sögunnar sem er alfarið knúið af endurnýjanlegri orku og vetni sem framleitt er um borð þess kom til hafnar í Reykjavík í gær. Er þetta meðal þess sem kemur fram í fréttatilkynningu um komu skipsins sem ber nafnið Energy Observer og er fyrsta vetnisknúna skip heims. Skipið komi hingað til lands frá Port-La-Nouvelle í Frakklandi. Tryggvi Þór Herbertsson, stjórnarformaður Qair á Íslandi, segir að raunhæfur möguleiki sé að innan fárra ára verði íslensk fiskiskip knúin með ammoníaki.Vísir/Vilhelm Heimsókn skipsins til Íslands ítreki „að grænt vetni, framleitt með endurnýjanlegri orku, er raunhæf lausn til að draga úr kolefnislosun í sjóflutningum, sem er lykilþáttur í samgöngum á Íslandi,“ segir í tilkyninngunni. Ísland sé enn háð innflutningi á olíu sem nýtist í samgöngur og rekja megi sextíu prósent koltvísýringslosunar landsins til sjóflutninga, flugs, fiskveiða og vegasamgangna. Fyrirtækið Qair, sem sérhæfi sig í rekstri verkefna sem byggi á endurnýjanlegri orku og framleiðslu vetnis og ammóníaks, hafi afhent skipinu fyrstu sameindina af grænu vetni sem hafi verið framleidd í stærstu vetnisframleiðslustöð Frakklands. Tryggvi Þór Herbertsson, stjórnarformaður Qair á Íslandi, sagði í kvöldfréttum á RÚV í gær að raunhæfur möguleiki sé að innan fárra ára verði íslensk fiskiskip knúin með ammoníaki. Það þýði að Íslendingar verði sjálfum sér nægir um endurnýjanlega orku. Reykjavík Orkumál Hafnarmál Mest lesið „Kemur ekki á óvart að þetta komi fram í Morgunblaðinu“ Innlent Fengu öll áletraða skammbyssu að gjöf frá Erdogan Innlent Kostnaður aldraðra gæti aukist um 50 þúsund krónur Innlent Brugðið yfir því hvernig talað sé um Ólaf Ragnar Innlent Virðist ekki iðrast stunguárása og ofbeldis gegn móður sinni Innlent Skemmdarverkið setti svip sinn á útför Innlent Fannst blautur og kaldur eftir fimm tíma leit Innlent Þurfti að lenda flugvél eftir að kennarinn stökk út og hrapaði til bana Erlent „Eldgamlir bekkir og kompur sem hjúkrunarfræðingum var holað í“ Innlent Kornabarn reyndist á lífi í líkhúsi Erlent Fleiri fréttir Energy Observer komið til Reykjavíkurhafnar „Eldgamlir bekkir og kompur sem hjúkrunarfræðingum var holað í“ Sendi fimmtán ára skilaboð og typpamynd: „Riða i kvöld?“ Strandaði á skeri rétt utan við Húsavík Breskt herskip siglir um Hvalfjörð „Kemur ekki á óvart að þetta komi fram í Morgunblaðinu“ Fannar leiðir hagræðingu í Reykjanesbæ Sjávarútvegurinn og ESB, vopnagjöf og heilbrigðismál Hanna Katrín segir rasista vilja endurskilgreina hlutverk íslenska fánans Skemmdarvargarnir enn ófundnir Kostnaður aldraðra gæti aukist um 50 þúsund krónur Virðist ekki iðrast stunguárása og ofbeldis gegn móður sinni Fengu öll áletraða skammbyssu að gjöf frá Erdogan Skemmdarverkið setti svip sinn á útför Reyndi að stela verkfærum iðnaðarmanna Fannst blautur og kaldur eftir fimm tíma leit Ætla aftur að mála regnbogafánann Brugðið yfir því hvernig talað sé um Ólaf Ragnar Rússneska herskipið aftur innan lögsögunnar Jón Ingvar vildi níutíu milljónir en fær ekki krónu Kristrún um Trump: „Það er hlýtt á milli okkar“ Ríkisútvarpið braut ekki gegn siðareglum Trump, hóteldeilur og VestFest í kvöldfréttum Evrópusambandið sé verkfæri til að ná stöðugleika Stjórnandi drónans taldi sér ógnað og byssumaðurinn dæmdur Aukin framlög til varnarmála og öflugur stuðningur við Úkraínu á leiðtogafundi NATO Talið að tveir hafi staðið að meintum hatursglæp Gæsluvarðhald framlengt í Straumsvíkurmálinu Lögreglan leitar þessara manna Ísland skari fram úr ESB á flestum mælikvörðum Sjá meira