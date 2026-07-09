Innlent

Energy Observer komið til Reykja­víkur­hafnar

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Skipið kom hingað til lands frá Port-La-Nouvelle í Frakklandi.
Skipið kom hingað til lands frá Port-La-Nouvelle í Frakklandi. Vísir/Vilhelm

Fyrsta skip sögunnar sem er alfarið knúið af endurnýjanlegri orku og vetni sem framleitt er um borð þess kom til hafnar í Reykjavík í gær. 

Er þetta meðal þess sem kemur fram í fréttatilkynningu um komu skipsins sem ber nafnið Energy Observer og er fyrsta vetnisknúna skip heims. Skipið komi hingað til lands frá Port-La-Nouvelle í Frakklandi.

Tryggvi Þór Herbertsson, stjórnarformaður Qair á Íslandi, segir að raunhæfur möguleiki sé að innan fárra ára verði íslensk fiskiskip knúin með ammoníaki.Vísir/Vilhelm

Heimsókn skipsins til Íslands ítreki „að grænt vetni, framleitt með endurnýjanlegri orku, er raunhæf lausn til að draga úr kolefnislosun í sjóflutningum, sem er lykilþáttur í samgöngum á Íslandi,“ segir í tilkyninngunni. 

Ísland sé enn háð innflutningi á olíu sem nýtist í samgöngur og rekja megi sextíu prósent koltvísýringslosunar landsins til sjóflutninga, flugs, fiskveiða og vegasamgangna. 

Fyrirtækið Qair, sem sérhæfi sig í rekstri verkefna sem byggi á endurnýjanlegri orku og framleiðslu vetnis og ammóníaks, hafi afhent skipinu fyrstu sameindina af grænu vetni sem hafi verið framleidd í stærstu vetnisframleiðslustöð Frakklands. 

Tryggvi Þór Herbertsson, stjórnarformaður Qair á Íslandi, sagði í kvöldfréttum á RÚV í gær að raunhæfur möguleiki sé að innan fárra ára verði íslensk fiskiskip knúin með ammoníaki. Það þýði að Íslendingar verði sjálfum sér nægir um endurnýjanlega orku. 

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