Innlent

Fannst blautur og kaldur eftir fimm tíma leit

Jón Þór Stefánsson skrifar
Myndin er úr safni.
Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Landhelgisgæslan fann göngumann sem hafði lent í hremmingum í Sveinsgili við Torfajökul í nótt eftir fimm klukkutíma leit. Manninn sakaði ekki og var fluttur með þyrlu gæslunnar til Reykjavíkur, blautur og kaldur.

Lögreglunni á Suðurlandi barst tilkynning um málið um hálfníuleytið í gærkvöldi, 8. júlí.

„Þyrla Landhelgisgæslunnar var boðuð á vettvang til þess að ferja fjarskiptabúnað á svæðið, en mjög slæmt fjarskiptasamband er á þessum slóðum. Á flugi sínu yfir svæðið fundu starfsmenn Landhelgisgæslunnar manninn og var hann tekin um borð í þyrluna,“ segir í tilkynningu.

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