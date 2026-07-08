Innlent

Ætla aftur að mála regnbogafánann

Jón Þór Stefánsson skrifar
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samsett

Grafarvogskirkja ætlar að standa fyrir því að fáni hinsegin fólks verði aftur málaður við tröppur kirkjunnar á næstu dögum. Málað var yfir fánann með íslensku fánalitunum af óþekktum einstaklingum í skjóli nætur, um síðustu nótt.

„Það var vissulega leitt að koma að málningarblautum kirkjutröppum í morgun og þótt það sé sannarlega prýði af íslenska fánanum, þá gilda um hann ákveðnar reglur sem við í Grafarvogskirkju fylgjum sem og aðrar kirkjur,“ segir í Facebook-færslu Grafarvogskirkju.

„Við erum stolt af Pride fánanum í tröppunum okkar og munum á næstu dögum vinda okkur í að mála hann aftur á tröppurnar og þiggjum sannarlega hjálp frá ykkur við það.“

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