Allir níu sakborningarnir í Straumsvíkursmálinu svokallaða hafa verið úrskurðaðir í framlengt gæsluvarðhald. Þeir verða í haldi í fjórar vikur til viðbótar en voru handteknir fyrir tveimur vikum.
Þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá rannsóknardeild lögreglu, í samtali við fréttastofu Rúv.
106 kíló af kókaíni fundust í sjókistu undir álflutningaskipinu Koznitza í Straumsvík. Um er að ræða mesta magn kókaíns sem fundist hefur í einni og sömu sendingunni í Íslandssögunni.
Enginn hinna grunuðu er skipverji Koznitza og hefur skipið haldið á önnur mið.
Sakborningarnir eru allir karlmenn á þrítugs-, fertugs- og fimmtugsaldri og eru þrír þeirra Íslendingar. Þegar hefur verið greint frá því að meðal sakborninga eru Lárus Freyr Einarsson, sem var sakfelldur fyrir manndráp í Danmörku árið 2011, og Lúther Ólason, sem hlaut dóm fyrir skattsvik fyrir tveimur árum.