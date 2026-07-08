Ísland skari fram úr ESB á flestum mælikvörðum Birgir Olgeirsson skrifar 8. júlí 2026 15:39 Konráð Guðjónsson hagfræðingur segir Ísland standa sterkt í samanburði við ESB-ríkin á flestum helstu lífskjara- og efnahagsmælikvörðum, en háir vextir og verðbólga séu skýrustu veikleikarnir. Vísir/Vilhelm Ísland stendur heilt yfir mjög vel í samanburði við ríki Evrópusambandsins þegar horft er til lífskjara, kaupmáttar, atvinnuþátttöku, framleiðni og opinberra fjármála. Þetta er meðal þess sem fram kemur í nýrri greiningu Konráðs Guðjónssonar hagfræðings hjá Kontext. Skýrslan var unnin fyrir Rannsóknarmiðstöð um samfélags- og efnahagsmál, RSE, og Áfram Ísland. Tilgangur hennar er sagður vera að varpa ljósi á stöðu og þróun lífskjara og efnahagsmála á Íslandi í samanburði við ESB-ríkin í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort hefja eigi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Greiningin byggir á opinberum gögnum sem voru tiltæk haustið 2025 eða síðar, meðal annars frá Eurostat, Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, Hagstofu Íslands, Seðlabanka Íslands, OECD og Sameinuðu þjóðunum. Konráð segir að stóra myndin sé skýr. „Heilt yfir stöndum við mjög vel að vígi miðað við ESB-ríkin. Okkur hefur vegnað vel á síðustu tíu til tuttugu árum og lengur,“ segir Konráð. Í skýrslunni kemur fram að Ísland sé ofarlega í samanburði þegar horft er til landsframleiðslu og einkaneyslu á mann. Þar segir að ef Ísland væri ESB-ríki væri það með fjórðu mestu landsframleiðslu á mann og næstmestu einkaneyslu á mann, miðað við kaupmáttarleiðréttar tölur. „Við erum einfaldlega í toppsætunum. Kaupmáttur, hvort sem horft er til launa eða ráðstöfunartekna, er með því mesta sem gerist,“ segir Konráð. Hann segir að kaupmáttur hafi vaxið hratt hér á landi í evrópskum samanburði, sérstaklega yfir lengri tíma. Í skýrslunni kemur fram að helst þurfi að horfa til fyrrum austantjaldsríkja, þar sem lífskjör voru áður mun lægri, til að finna sambærilegan eða meiri kaupmáttarvöxt. Konráð bendir þó á að þróunin hafi veikst á síðustu misserum. „Á þessari öld höfum við komið mjög vel út en síðustu eitt til þrjú ár hefur kaupmáttarvöxturinn verið hægur,“ segir hann. Verðlag á Íslandi er oft nefnt sem einn helsti galli íslenska hagkerfisins. Konráð segir hins vegar að myndin breytist þegar verðlag sé sett í samhengi við tekjur. „Ef þú berð saman verðlag og tekjur ertu í raun að skoða kaupmátt. Þá sést að verðlagið er ekki endilega hátt miðað við tekjurnar. Verð á vörum og þjónustu er almennt lágt í því samhengi,“ segir hann. Staða vinnumarkaðarins er einnig dregin fram sem styrkleiki Íslands. Samkvæmt skýrslunni er atvinnuleysi minna hér en almennt í ESB og atvinnuþátttaka með því mesta sem gerist. Sérstaklega er bent á stöðu ungs fólks, þar sem Ísland kemur vel út í samanburði við önnur Evrópuríki. „Við höfum verið með sterkan vinnumarkað, sérstaklega hjá ungu fólki. Þegar horft er til ungs fólks sem er hvorki í skóla, vinnu né þjálfun höfum við verið í sérflokki,“ segir Konráð. Helsti veikleiki Íslands í samanburðinum er hins vegar há verðbólga, hátt vaxtastig og mikil vaxtabyrði heimila. Í skýrslunni segir að Ísland standi höllum fæti þegar kemur að fjármagnskostnaði og að vaxtabyrði heimila sé mikil vegna hárra vaxta. Konráð segir vandann að stórum hluta heimatilbúinn. „Augljósasti dragbíturinn er að við höfum búið við háa vexti og ekki náð nógu góðum tökum á verðbólgunni. Í mínum huga skýra launahækkanir mikið af því, þótt skýringarnar séu flóknari. Verkefnið er að ná verðbólguvæntingum varanlega niður,“ segir hann. Í skýrslunni er jafnframt tekið fram að samanburður milli landa geti verið vandmeðfarinn og að opinberar hagtölur séu iðulega endurskoðaðar. Konráð segir því mikilvægt að horfa á marga mælikvarða í einu en ekki draga stóra ályktun af einni tölu. Niðurstaða hans er engu að síður sú að Ísland standi sterkt. „Okkur hefur vegnað vel. Það dregur ekkert undan því. En árangurinn er ekki sjálfsagður og veikleikarnir eru líka skýrir,“ segir Konráð. Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Efnahagsmál Mest lesið Ekki jákvætt þegar lögregla tekur af manni launin Innlent Skemmdarvargar máluðu yfir regnbogafánann Innlent „Líkist meira fána Grænhöfðaeyja heldur en þeim íslenska“ Innlent Lentu í slysi á flugbraut í Kirgistan: „Börn farin að gráta og fullorðnir farnir að öskra“ Innlent Sníkjudýrsaðferðin komin til Íslands: Hvers vegna var efnunum komið fyrir í sjókistu? Innlent Sneri sér við, greip í spaðann á Kristrúnu og gekk út Innlent Kominn með nóg af áfengisauglýsingum áhrifavalda Innlent Trump fer hamförum í Ankara: Búinn að fá nóg af Írönum, sparkar í Nató og vill hætta öllum viðskiptum við Spán Erlent Fær mál vegna sáðláts í andlit ekki tekið upp á ný Innlent „Hugsið ykkur hvað þetta er nöturleg afmælisgjöf“ Innlent Fleiri fréttir Rannsaka málið sem hatursglæp Sneri sér við, greip í spaðann á Kristrúnu og gekk út Eldsvoði á Siglufirði nam þriðjungi bættra tjóna Ekki jákvætt þegar lögregla tekur af manni launin Fara áfram fram á varðhald yfir öllum níu Fær mál vegna sáðláts í andlit ekki tekið upp á ný Raforkueftirlitið fylgist með að lægri raforkukostnaður skili sér til neytenda Spenna á ráðstefnu NATO, raforkukostnaður og biskup um regnbogafánann „Líkist meira fána Grænhöfðaeyja heldur en þeim íslenska“ Lokuð akrein á Suðurlandsvegi og kvikmyndatökur á Krýsuvíkurleið Ummæli Trump um Grænland þurfi ekki að koma á óvart Skemmdarvargar máluðu yfir regnbogafánann Bjóða 250 þúsund krónur fyrir staðsetningu hvalveiðiskipanna Sníkjudýrsaðferðin komin til Íslands: Hvers vegna var efnunum komið fyrir í sjókistu? Hættuástand skapist eftir fráhvarf 3G „Hugsið ykkur hvað þetta er nöturleg afmælisgjöf“ Hiti gæti náð tuttugu og fimm stigum um helgina Bruninn á Stuðlum kominn til ákærusviðs og tíu með réttarstöðu sakbornings Umferð eykst milli ára Handtekinn eftir röð innbrota Lentu í slysi á flugbraut í Kirgistan: „Börn farin að gráta og fullorðnir farnir að öskra“ Sexa lent í Reykjavík í fyrsta sinn í áratugi Kominn með nóg af áfengisauglýsingum áhrifavalda „Hafa útsendara á sínum snærum á Íslandi“ Stígur fram og segir að kviknað hafi í honum út frá rafbyssu lögreglu Kastriot og Sævar ákærðir í Dettifoss-málinu NATO-ríki auki stuðning við Úkraínu Spurning með sálina Girnist enn Grænland, vændiskaup og áfengisauglýsingar áhrifavalda Viðgerð á mótor Herjólfs á áætlun Sjá meira