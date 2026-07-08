Innlent

Rann­saka málið sem hatursglæp

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Málað var yfir hinsegin fána sem prýðir tröppur við Grafarvogskirkju í nótt. Í stað hinsegin fánans sem hefur glætt tröppurnar lífi í þó nokkur ár blasir þar nú við flennistór íslenskur fáni.
Málað var yfir hinsegin fána sem prýðir tröppur við Grafarvogskirkju í nótt. Í stað hinsegin fánans sem hefur glætt tröppurnar lífi í þó nokkur ár blasir þar nú við flennistór íslenskur fáni. Samsett

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar nú mál um skemmdarverk á regnbogafána á tröppum Grafarvogskirkju. Lögregla segir málið rannsakað sem hatursglæp. 

Í stað hinsegin fánans sem hefur glætt tröppurnar lífi í þó nokkur ár blasir þar nú við flennistór íslenskur fáni sem málaður var í skjóli nætur. Sóknarprestur við Grafarvogskirkju staðfestir að gjörningurinn sé ekki á vegum kirkjunnar.

Málið hefur ratað á borð Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sem rannsakar nú málið sem hatursglæp að sögn Hjördísar Sigurbjartsdóttur, aðstoðaryfirlögregluþjóns á lögreglustöð fjögur, sem sinnir meðal annars verkefnum í Grafarvogi. 

Enginn liggur undir grun að svo stöddu en lögregla afli gagna og sé þegar komin með myndefni í hendurnar úr einni eftirlitsmyndavél á svæðinu.

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