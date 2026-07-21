Robbie Williams útskýrir dularfulla hvíta efnið Magnús Jochum Pálsson skrifar 21. júlí 2026 10:48 Williams hefur útskýrt málið. Breski popparinn Robbie Williams tróð upp í hálfleik úrslitaleiks HM á sunnudaginn en vakti þó mun meiri athygli vegna viðtals sem hann fór í eftir leikinn. Þar lenti hvítt korn á hljóðnemanum sem popparinn hélt á og var hann fljótur að fjarlægja það. Netverjar voru snöggir að lýsa því yfir að þarna væri um kókaín að ræða en popparinn sjálfur segir um saklausari efni að ræða. Williams flutti lagið „Desire“ í hléinu á sunnudagskvöld með söngkonunum Nicole Scherzinger og Lauru Pausini. Hann fór síðan í viðtal hjá þýsku stöðinni Magenta TV með Jürgen Klopp, Mats Hummels, Thomasi Müller og fleiri góðum. Williams var í góðu stuði í viðtalinu og í því miðju datt skyndilega lítið hvítt korn á hljóðnemann. Hann fjarlægði kornið snarlega en kom því svo óvart fyrir á enni sínu. Williams var fljótur að bregðast við kenningum netverja og annarra spekúlanta með því að birta myndband af sér berum að ofan uppi í rúmi á Instagram í gær. „Vildi bara að biðjast afsökunar á hlutnum sem féll á hljóðnemann í gær,“ sagði Williams í upphafi myndbandsins. „Ég var mjög ófagmannlegur og fólk hafði áhyggjur af mér en það er allt í lagi því ég er með nokkrar til viðbótar,“ sagði Williams, opnaði á sér munninn og sýndi þar tvær hvítar mintur á tungunni sinni. View this post on Instagram A post shared by Robbie Williams (@robbiewilliams) Williams hefur gegnum árin verið opin með fíkn sína og var hún meðal annars til umfjöllunar í ævisögulegu myndinni A Better Man (2024) þar sem Williams var leikinn af tölvugerðum apa. Williams sagði við El País fyrr í mánuðinum að henn hefði ekki drukkið í 25 ár en það væri ekkert vandamál. „Erfiðasti hluturinn er að díla við lífið eins og það er. En ég treysti sjálfum mér núna,“ sagði hann. HM 2026 í fótbolta Grín og gaman Bretland Tengdar fréttir Stjörnurnar skinu skært í stúkunni Spánverjar unnu Argentínumenn í spennuþrungnum úrslitaleik Heimsmeistaramótstins í knattspyrnu á MetLife-leikvanginum í Miami í gær. Stjörnurnar skinu skært á vellinum en í stúkunni var ekki minna um stjörnufans. 20. júlí 2026 11:59 Bob og Robbie í bobba Um þessar mundir eru tvær myndir um heimsfræga tónlistarmenn í bíó. Önnur er fagmannlega gerð og vel leikin en skilur lítið eftir sig. Hin er fullkomið dæmi um hvernig má lífga upp á lúna kvikmyndagrein með skýrri listrænni sýn, skapandi sviðsetningu og kóreógrafíu. 10. febrúar 2025 07:00 Greindist með skyrbjúg eftir notkun megrunarlyfs Breska poppstjarna Robbie Williams segist hafa orðið svo vannærður eftir notkun megrunarlyfs að hann hafi fengið skyrbjúg. Williams hefur áður opnað sig um líkamsskynjunarröskun sína og þunglyndi. 8. apríl 2025 11:00 Mest lesið Feimnin við að rukka: Ekki treysta á „ég borga þetta og þú næsta“ Áskorun „Ríða, drepa, giftast: Steindi, Gillz og Auddi Blö?“ Lífið Stríðið um baðstrendur Ítalíu Lífið Stjörnulífið: Dorrit smókaði með Phoebe Lífið Stjörnurnar skinu skært í stúkunni Lífið Stóra Tartaría: Heimsveldið sem hvarf og leðjuflóðið mikla Lífið Spunameistarinn Alastair Campbell mærir íslenska sumarsuddann Lífið Robbie Williams útskýrir dularfulla hvíta efnið Lífið „Lítil stúlka með bollukinnar“ komin í heiminn Lífið Uppskriftir: Axel bauð í þriggja rétta grillveislu Lífið samstarf Fleiri fréttir „Ríða, drepa, giftast: Steindi, Gillz og Auddi Blö?“ Spunameistarinn Alastair Campbell mærir íslenska sumarsuddann Stríðið um baðstrendur Ítalíu Stóra Tartaría: Heimsveldið sem hvarf og leðjuflóðið mikla Stjörnurnar skinu skært í stúkunni Stjörnulífið: Dorrit smókaði með Phoebe Gróðurinn brosti allan hringinn á Götubitahátíð „Lítil stúlka með bollukinnar“ komin í heiminn Þöglu börnin gleymast í kerfinu Vansæll á sumum af stærstu augnablikum lífs síns Krakkatía vikunnar: Lilo, Akkilles og risaskordýr Þegar gögnin láku og Ashley Madison var á allra vörum GDRN og Jón Jónsson: Beyoncé-stælar, bítbox og falsetta í Bæjarbíói Fréttatía vikunnar: FIFA, ást Jóns og bjargvættur Höllu Olivia Rodrigo á Íslandi Íslendingar sópa að sér verðlaunum í dansi Desiigner handtekinn eftir að hafa elt konu vopnaður hamri Fyrsta verk Ella Egils selt á fimm þúsund krónur en verk dóttur hans á tífalt meira Franskt draumabrúðkaup eins og beint úr ævintýri Stytta af Charlie Kirk á Times Square Stjörnum prýtt fimmtugsafmæli Ragnars Jónassonar Hvað veistu um… Disney-myndirnar frá tíunda áratugnum? Bríet sviptir hulunni af kærastanum Fyrsta lesbían til að prýða Playboy „Höfðum hugrekki til að stíga í aðra átt“ Haaland hunsaði Holland Ari fékk arin í 165 milljóna króna húsi Dönsuðu uppi á borðum fyrir eftirréttinn Ariana Grande byrjuð aftur með fyrrverandi Ljóðrænt hótel á Akureyri Sjá meira