Lífið

Robbie Williams út­skýrir dular­fulla hvíta efnið

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Williams hefur útskýrt málið.
Williams hefur útskýrt málið.

Breski popparinn Robbie Williams tróð upp í hálfleik úrslitaleiks HM á sunnudaginn en vakti þó mun meiri athygli vegna viðtals sem hann fór í eftir leikinn. Þar lenti hvítt korn á hljóðnemanum sem popparinn hélt á og var hann fljótur að fjarlægja það. Netverjar voru snöggir að lýsa því yfir að þarna væri um kókaín að ræða en popparinn sjálfur segir um saklausari efni að ræða.

Williams flutti lagið „Desire“ í hléinu á sunnudagskvöld með söngkonunum Nicole Scherzinger og Lauru Pausini. Hann fór síðan í viðtal hjá þýsku stöðinni Magenta TV með Jürgen Klopp, Mats Hummels, Thomasi Müller og fleiri góðum.

Williams var í góðu stuði í viðtalinu og í því miðju datt skyndilega lítið hvítt korn á hljóðnemann. Hann fjarlægði kornið snarlega en kom því svo óvart fyrir á enni sínu. Williams var fljótur að bregðast við kenningum netverja og annarra spekúlanta með því að birta myndband af sér berum að ofan uppi í rúmi á Instagram í gær.

„Vildi bara að biðjast afsökunar á hlutnum sem féll á hljóðnemann í gær,“ sagði Williams í upphafi myndbandsins.

„Ég var mjög ófagmannlegur og fólk hafði áhyggjur af mér en það er allt í lagi því ég er með nokkrar til viðbótar,“ sagði Williams, opnaði á sér munninn og sýndi þar tvær hvítar mintur á tungunni sinni.

Williams hefur gegnum árin verið opin með fíkn sína og var hún meðal annars til umfjöllunar í ævisögulegu myndinni A Better Man (2024) þar sem Williams var leikinn af tölvugerðum apa. 

Williams sagði við El País fyrr í mánuðinum að henn hefði ekki drukkið í 25 ár en það væri ekkert vandamál. „Erfiðasti hluturinn er að díla við lífið eins og það er. En ég treysti sjálfum mér núna,“ sagði hann.

HM 2026 í fótbolta Grín og gaman Bretland

Tengdar fréttir

Stjörnurnar skinu skært í stúkunni

Spánverjar unnu Argentínumenn í spennuþrungnum úrslitaleik Heimsmeistaramótstins í knattspyrnu á MetLife-leikvanginum í Miami í gær. Stjörnurnar skinu skært á vellinum en í stúkunni var ekki minna um stjörnufans.

Bob og Robbie í bobba

Um þessar mundir eru tvær myndir um heimsfræga tónlistarmenn í bíó. Önnur er fagmannlega gerð og vel leikin en skilur lítið eftir sig. Hin er fullkomið dæmi um hvernig má lífga upp á lúna kvikmyndagrein með skýrri listrænni sýn, skapandi sviðsetningu og kóreógrafíu.

Greindist með skyrbjúg eftir notkun megrunarlyfs

Breska poppstjarna Robbie Williams segist hafa orðið svo vannærður eftir notkun megrunarlyfs að hann hafi fengið skyrbjúg. Williams hefur áður opnað sig um líkamsskynjunarröskun sína og þunglyndi.



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.