Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í Gúmmíbát, lét veðrið um þarsíðustu helgi ekki stoppa sig og mætti galvösk með míkrafóninn á lofti á hina árlegu Kótelettu á Selfossi. Þar var margt um manninn og lét hún spurningarnar dynja á fólki og sætti sig ekki við nein undanbrögð.
Fjölskyldu-, tónlistar-, og grillhátíðin Kótelettan hefur verið haldin á hverju sumri síðustu ár en gleðin var í hávegum höfð á þessari sextándu Kótelettu. Guggu var tekið líkt og drottningunni sem hún er og var lag samið um hana á staðnum.
Rauði þráður heimsóknarinnar var spurningin um hverjir færu með sigur af hólmi á heimsmeistaramótinu í fótbolta sem lauk nú á dögunum. Flestir, ef ekki allir, voru vongóðir um að norska liðið myndi hreppa hnossið en úr varð að Spánverjar eru heimsmeistarar.
Þá spurði Gugga hátíðargesti út í hvern meðlima Blökastsins (Auðuns Blöndals, Egils Einarssonar og Steinþórs Hróars Steinþórssonar) þeir myndu helst vilja kvænast, sofa hjá eða sjá láta lífið.
„Ríða, drepa, giftast: Steindi, Gillz og Auddi Blö?“ spyr hún og var oft fátt um svör en svo virðist sem Steindi hafi verið eftirsóttasti folinn. Það var þó einn gestur sem sagðist vilja vera giftur Auðuni vegna þess að þá gæti hann lært af honum hvernig maður fer út í fyrirtækjarekstur.
Gugga spurði marga líka út í rauð flögg sem þeir forðuðust í öðru fólki en með því er átt við eiginleika eða venjur fólks sem sumir myndu setja spurningamerki við. Meðal þeirra atriða sem fólk nefndi voru það að: hata að sofa í tjaldi, vera með of stórar „júllur“, eiga vinkonur sem hann er of náinn, ljúga og loks að sýna öðrum of mikinn áhuga.
Þáttin má sjá þáttinn í heild sinni í spilaranum hér fyrir neðan.