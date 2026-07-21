„Ég ætla snemma að sofa, því ég er dauðþreyttur“ Freyja Þórisdóttir skrifar 21. júlí 2026 11:18 Bréfið var skrifað örfáun dögum áður en skipið fórst. Getty/Henry Aldridge & Son Ltd Bréf sem var skrifað af farþega skipsins Titanic dögum áður en hann lést verður boðið upp á sunndaginn og er áætlað að um sex milljónir fáist fyrir það. Í bréfinu, sem er dagsett miðvikudaginn 10. apríl það örlagaríka ár 1912 og póststimplað í Queenstown, skrifaði hann um gott veður og góðan anda um borð í skipinu. Henry Price Hodges skrifaði bréfið til vinar síns, Hectors Young sem var með honum í Newtown Conservative félaginu, en Hodges fór um borð í skipið í bresku hafnarborginni Southampton sem farþegi á öðru farrými. Farmiðann hafði hann borgað þrettán pund fyrir, eða um tvö hundruð og tuttugu þúsund krónur íslenskar, og var hann á leið til Boston til að heimsækja ættingja sem farþegi númer 250643. Þetta kemur meðal annars fram í umfjöllun breska ríkisútvarpsins (BBC) um málið. Vonsvikinn að pabbi kom ekki með Síðasta viðkomuhöfn Titanic þann 11. apríl 1912 áður en skipið lagði af stað yfir Atlantshafið var bærinn Queenstown í Cork-sýslu á Írlandi sem nú heitir Cobh. Herra Hodges skrifaði í bréfinu til vinar síns: „Kæri Hector, „Kærar þakkir fyrir símskeytið og fyrir góðar óskir. Þetta var vingjarnlegt og hugulsamt og ég kann vel að meta það, og viltu koma þökkum mínum á framfæri við félagsmenn okkar. „Var það ekki gott af forsetanum að koma og kveðja mig? Ég held næstum að ég hefði getað sannfært hann um að koma með. Við höfum haft það fínt hingað til. „Maður finnur ekkert fyrir hreyfingum skipsins, en veðrið er mjög gott. „Á efsta þilfari eru um tvö hundruð strákar (frá 20 ára aldri og upp úr) sem ganga um og syngja, aðrir spila dómínó og spil í setustofunum, sumir lesa, sumir skrifa, allt er allt öðruvísi en maður myndi búast við að sjá á sjó. „Segðu pabba þínum að ég sé mjög vonsvikinn að hann hafi ekki komið, en ég veit að hann gat ekki að því gert, og það var meira en búist var við að bróðir þinn kæmi í staðinn. (Allt fyrir þetta en ekki hann) Ég ætla snemma að sofa, því ég er dauðþreyttur. „Vertu sæll Hector „Bestu kveðjur „Með vinsemd og virðingu „H.P. Hodges.“ Hodges lést eftir að Titanic sökk fimm dögum seinna, þann 15. apríl 1912. Bréfið verður boðið upp hjá Henry Aldridge and Son í Devizes, Wiltshire, á sunnudaginn kemur, þann 26. júlí, er fram kemur í umfjöllun BBC. Þar er einnig haft eftir umsjónarmanni uppboðsins Andrew Aldridge að bréf skrifuð af farþegum á öðru farrými væru með þeim sjaldgæfustu. „Þetta bréf gefur okkur sögulega ómetanlega innsýn í hvernig lífið var um borð í frægasta skipi sem siglt hefur á höfunum fyrir farþega á öðru farrými,“ sagði hann og er bætt við að Hodges „lýsir skipinu og samfarþegum og hvernig þeir eyddu tímanumum borð. Samt, rúmum fjórum dögum síðar, lá Titanic á botni Norður-Atlantshafsins.“ Titanic Bretland Hafið Bandaríkin Mest lesið Robbie Williams útskýrir dularfulla hvíta efnið Lífið „Ríða, drepa, giftast: Steindi, Gillz og Auddi Blö?“ Lífið Feimnin við að rukka: Ekki treysta á „ég borga þetta og þú næsta“ Áskorun Stríðið um baðstrendur Ítalíu Lífið Stjörnulífið: Dorrit smókaði með Phoebe Lífið „Ég ætla snemma að sofa, því ég er dauðþreyttur“ Lífið Stjörnurnar skinu skært í stúkunni Lífið Rýnt í stikluna: Smekkfull stikla af ofurhetjum Bíó og sjónvarp Stóra Tartaría: Heimsveldið sem hvarf og leðjuflóðið mikla Lífið Spunameistarinn Alastair Campbell mærir íslenska sumarsuddann Lífið Fleiri fréttir „Ég ætla snemma að sofa, því ég er dauðþreyttur“ Robbie Williams útskýrir dularfulla hvíta efnið „Ríða, drepa, giftast: Steindi, Gillz og Auddi Blö?“ Spunameistarinn Alastair Campbell mærir íslenska sumarsuddann Stríðið um baðstrendur Ítalíu Stóra Tartaría: Heimsveldið sem hvarf og leðjuflóðið mikla Stjörnurnar skinu skært í stúkunni Stjörnulífið: Dorrit smókaði með Phoebe Gróðurinn brosti allan hringinn á Götubitahátíð „Lítil stúlka með bollukinnar“ komin í heiminn Þöglu börnin gleymast í kerfinu Vansæll á sumum af stærstu augnablikum lífs síns Krakkatía vikunnar: Lilo, Akkilles og risaskordýr Þegar gögnin láku og Ashley Madison var á allra vörum GDRN og Jón Jónsson: Beyoncé-stælar, bítbox og falsetta í Bæjarbíói Fréttatía vikunnar: FIFA, ást Jóns og bjargvættur Höllu Olivia Rodrigo á Íslandi Íslendingar sópa að sér verðlaunum í dansi Desiigner handtekinn eftir að hafa elt konu vopnaður hamri Fyrsta verk Ella Egils selt á fimm þúsund krónur en verk dóttur hans á tífalt meira Franskt draumabrúðkaup eins og beint úr ævintýri Stytta af Charlie Kirk á Times Square Stjörnum prýtt fimmtugsafmæli Ragnars Jónassonar Hvað veistu um… Disney-myndirnar frá tíunda áratugnum? Bríet sviptir hulunni af kærastanum Fyrsta lesbían til að prýða Playboy „Höfðum hugrekki til að stíga í aðra átt“ Haaland hunsaði Holland Ari fékk arin í 165 milljóna króna húsi Dönsuðu uppi á borðum fyrir eftirréttinn Sjá meira