Olivia Rodrigo hljóp í rigningunni og keypti sér plötur Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 22. júlí 2026 12:31 Rodrigo virðist ekki hafa látið úrkomuna hafa áhrif á innlifun sína á hlaupum við bakka íslenskrar ár undir nýjum slaga sínum. Til hægri sést hún á Keflavíkurflugvelli með nýja kærastanum. Bandaríska poppstjarnan Olivia Rodrigo dvaldi hér á landi á dögunum og vakti nokkra kátínu meðal íslenskra aðdáenda sinna. Söngkonan lenti í Keflavík árla morguns fimmtudaginn 17. júlí eftir næturflug á fyrsta farrými með Icelandair frá Portland. Rodrigo yfirgaf landið í gær samkvæmt heimildum Vísis og hefur nú birt myndband á TikTok-reikningi sínum þar sem hún sést á harðahlaupum í grennd við það sem virðist vera Helgufoss í Mosfellsdal. Undir hljómar lagið „Stupid Song" af nýjustu breiðskífu hennar „You seem pretty sad for a girl so in love“ sem kom út 12. júní síðastliðinn. @livbedumb ♬ stupid song - Olivia Rodrigo Söngkonan heimsótti meðal annars Reykjavík Record Shop á föstudaginn þar sem hún festi kaup á nokkrum vínylplötum. Frá þessu segir í færslu sem verslunin birti sjálf á TikTok, en þar kemur fram að starfsfólk verslunarinnar hafi lofað að segja ekki frá heimsókninni fyrr en í dag. @reykjavik.record.shop News flash: Olivia Rodrigo droppaði við á föstudaginn í Reykjavík Record Shop og keypti nokkrar plötur og spjallaði við okkur. Mjög næs og skemmtileg og við lofuðum að segja ekkert fyrir en í dag 💖🥰 #reykjavíkrecordshop #oliviarodrigo #vinyl #iceland #indierecordshop ♬ stupid song - Olivia Rodrigo Julian Croonenberghs, nýr kærasti söngkonunnar, sást með Rodrigo á leið frá Íslandi áleiðis til New York. Croonenberghs starfar sem sjóðstjóri hjá framtakssjóðnum Hg Capital. Áður vann hann sem greinandi hjá Goldman Sachs og lék með karlalandsliði Bandaríkjanna í hokkí. Hann er útskrifaður frá Brown-háskóla. Rodrigo hyggur á tónleikaferðalag, The Unraveled Tour, til að fylgja eftir nýju plötunni. Túrinn hefst 25. september í Bandaríkjunum og teygir sig síðar til Evrópu og Bretlands. Olivia Rodrigo er ein vinsælasta popptónlistarkona samtímans og hefur unnið til þriggja Grammy-verðlauna á ferlinum. Hún sló fyrst rækilega í gegn árið 2021 með laginu „Drivers license" og hefur síðan þá sent frá sér breiðskífurnar Sour og Guts, auk þeirrar nýjustu. Íslandsvinir Tónlist Tengdar fréttir Tónlistarkonan Olivia Rodrigo fékk að heyra það út af kjöri Rodri Nettröllin lentu í ákveðnu vandamáli þegar þau vildu herja á spænska miðjumanninn Rodri eftir að hann fékk Gullhnöttinn, Ballon d'Or, á mánudagskvöldið. 30. október 2024 07:30 Þetta eru bestu lög 21. aldarinnar Tónlistartímaritið Rolling Stone hefur tekið saman lista yfir 250 bestu lög 21. aldarinnar. Eins og við mátti búast er listinn ekki óumdeildur og trónir sömuleiðis nokkuð óvænt lag á toppnum. 10. október 2025 13:23 Laufey fagnaði með Oliviu Rodrigo og Chappell Roan Stórstjarnan og tónlistarkonan Laufey Lín heldur ótrauð áfram ævintýrum sínum vestanhafs þar sem hún hefur slegið í gegn. Helginni eyddi hún í Los Angeles þar sem hún er búsett með engum öðrum en Oliviu Rodrigo og Chappell Roan, sem eru með stærstu tónlistarstjörnum heims í dag. 28. október 2024 10:01 Mest lesið „Svo setti hann á sig sítrusilminn og þá máttu jólin koma“ Lífið Elín Hall opnar sig um brjóstaminnkunina Lífið Enn eitt barnið vill losna við Pitt-nafnið Lífið Barnastjarnan Kaylee Hottle látin Lífið Olivia Rodrigo hljóp í rigningunni og keypti sér plötur Lífið Robbie Williams útskýrir dularfulla hvíta efnið Lífið Stefnir með sjö fjölskyldum aftur á Unglingalandsmótið Lífið samstarf Feimnin við að rukka: Ekki treysta á „ég borga þetta og þú næsta“ Áskorun „Ég ætla snemma að sofa, því ég er dauðþreyttur“ Lífið „Ríða, drepa, giftast: Steindi, Gillz og Auddi Blö?“ Lífið Fleiri fréttir Olivia Rodrigo hljóp í rigningunni og keypti sér plötur Elín Hall opnar sig um brjóstaminnkunina Enn eitt barnið vill losna við Pitt-nafnið „Svo setti hann á sig sítrusilminn og þá máttu jólin koma“ Barnastjarnan Kaylee Hottle látin „Ég ætla snemma að sofa, því ég er dauðþreyttur“ Robbie Williams útskýrir dularfulla hvíta efnið „Ríða, drepa, giftast: Steindi, Gillz og Auddi Blö?“ Spunameistarinn Alastair Campbell mærir íslenska sumarsuddann Stríðið um baðstrendur Ítalíu Stóra Tartaría: Heimsveldið sem hvarf og leðjuflóðið mikla Stjörnurnar skinu skært í stúkunni Stjörnulífið: Dorrit smókaði með Phoebe Gróðurinn brosti allan hringinn á Götubitahátíð „Lítil stúlka með bollukinnar“ komin í heiminn Þöglu börnin gleymast í kerfinu Vansæll á sumum af stærstu augnablikum lífs síns Krakkatía vikunnar: Lilo, Akkilles og risaskordýr Þegar gögnin láku og Ashley Madison var á allra vörum GDRN og Jón Jónsson: Beyoncé-stælar, bítbox og falsetta í Bæjarbíói Fréttatía vikunnar: FIFA, ást Jóns og bjargvættur Höllu Olivia Rodrigo á Íslandi Íslendingar sópa að sér verðlaunum í dansi Desiigner handtekinn eftir að hafa elt konu vopnaður hamri Fyrsta verk Ella Egils selt á fimm þúsund krónur en verk dóttur hans á tífalt meira Franskt draumabrúðkaup eins og beint úr ævintýri Stytta af Charlie Kirk á Times Square Stjörnum prýtt fimmtugsafmæli Ragnars Jónassonar Hvað veistu um… Disney-myndirnar frá tíunda áratugnum? Bríet sviptir hulunni af kærastanum Sjá meira