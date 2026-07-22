Lífið

Olivia Rodrigo hljóp í rigningunni og keypti sér plötur

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Rodrigo virðist ekki hafa látið úrkomuna hafa áhrif á innlifun sína á hlaupum við bakka íslenskrar ár undir nýjum slaga sínum. Til hægri sést hún á Keflavíkurflugvelli með nýja kærastanum.
Rodrigo virðist ekki hafa látið úrkomuna hafa áhrif á innlifun sína á hlaupum við bakka íslenskrar ár undir nýjum slaga sínum. Til hægri sést hún á Keflavíkurflugvelli með nýja kærastanum.

Bandaríska poppstjarnan Olivia Rodrigo dvaldi hér á landi á dögunum og vakti nokkra kátínu meðal íslenskra aðdáenda sinna. Söngkonan lenti í Keflavík árla morguns fimmtudaginn 17. júlí eftir næturflug á fyrsta farrými með Icelandair frá Portland.

Rodrigo yfirgaf landið í gær samkvæmt heimildum Vísis og hefur nú birt myndband á TikTok-reikningi sínum þar sem hún sést á harðahlaupum í grennd við það sem virðist vera Helgufoss í Mosfellsdal. Undir hljómar lagið „Stupid Song" af nýjustu breiðskífu hennar „You seem pretty sad for a girl so in love“ sem kom út 12. júní síðastliðinn.

@livbedumb

♬ stupid song - Olivia Rodrigo

Söngkonan heimsótti meðal annars Reykjavík Record Shop á föstudaginn þar sem hún festi kaup á nokkrum vínylplötum. Frá þessu segir í færslu sem verslunin birti sjálf á TikTok, en þar kemur fram að starfsfólk verslunarinnar hafi lofað að segja ekki frá heimsókninni fyrr en í dag.

@reykjavik.record.shop News flash: Olivia Rodrigo droppaði við á föstudaginn í Reykjavík Record Shop og keypti nokkrar plötur og spjallaði við okkur. Mjög næs og skemmtileg og við lofuðum að segja ekkert fyrir en í dag 💖🥰 #reykjavíkrecordshop #oliviarodrigo #vinyl #iceland #indierecordshop ♬ stupid song - Olivia Rodrigo

Julian Croonenberghs, nýr kærasti söngkonunnar, sást með Rodrigo á leið frá Íslandi áleiðis til New York. Croonenberghs starfar sem sjóðstjóri hjá framtakssjóðnum Hg Capital. Áður vann hann sem greinandi hjá Goldman Sachs og lék með karlalandsliði Bandaríkjanna í hokkí. Hann er útskrifaður frá Brown-háskóla.

Rodrigo hyggur á tónleikaferðalag, The Unraveled Tour, til að fylgja eftir nýju plötunni. Túrinn hefst 25. september í Bandaríkjunum og teygir sig síðar til Evrópu og Bretlands.

Olivia Rodrigo er ein vinsælasta popptónlistarkona samtímans og hefur unnið til þriggja Grammy-verðlauna á ferlinum. Hún sló fyrst rækilega í gegn árið 2021 með laginu „Drivers license" og hefur síðan þá sent frá sér breiðskífurnar Sour og Guts, auk þeirrar nýjustu.

Íslandsvinir Tónlist

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