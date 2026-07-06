Lífið

Pétur Jóhann á von á öðru barna­barni

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Pétur Jóhann á von á öðru barnabarni.
Pétur Jóhann á von á öðru barnabarni.

Sylvía Sól Geirdal Pétursdóttir, áhrifavaldur og starfsmaður Bláa lónsins, og Ólafur Valur Sigurðsson, vefsmiður hjá CCP, eiga von á sínu fyrsta barni saman. Sylvía er elsta dóttir skemmtikraftsins Péturs Jóhanns Sigfússonar sem er því að verða afi.

Sylvía Sól, sem hefur gert það gott á íslenska TikTok með sérlega kósý myndböndum, fagnaði 27 ára afmæli sínu í gær. Samdægurs tilkynnti hún með Ólafi, kærasta sínum, að þau ættu von á barni á Instagram.

„Langbesti kaflinn hingað til að byrja, mamma og pabbi,“ sagði í færslunni en parið hefur verið saman í þrjú ár.

Þetta er þó ekki fyrsta barnabarn Péturs því hann varð fyrst afi um páskana árið 2023 þegar sonur hans og Sigrúnar Halldórsdóttur eignaðist dóttur.

Barnalán Samfélagsmiðlar

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