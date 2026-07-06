Pétur Jóhann á von á öðru barnabarni Magnús Jochum Pálsson skrifar 6. júlí 2026 09:21 Pétur Jóhann á von á öðru barnabarni. Sylvía Sól Geirdal Pétursdóttir, áhrifavaldur og starfsmaður Bláa lónsins, og Ólafur Valur Sigurðsson, vefsmiður hjá CCP, eiga von á sínu fyrsta barni saman. Sylvía er elsta dóttir skemmtikraftsins Péturs Jóhanns Sigfússonar sem er því að verða afi. Sylvía Sól, sem hefur gert það gott á íslenska TikTok með sérlega kósý myndböndum, fagnaði 27 ára afmæli sínu í gær. Samdægurs tilkynnti hún með Ólafi, kærasta sínum, að þau ættu von á barni á Instagram. „Langbesti kaflinn hingað til að byrja, mamma og pabbi,“ sagði í færslunni en parið hefur verið saman í þrjú ár. Þetta er þó ekki fyrsta barnabarn Péturs því hann varð fyrst afi um páskana árið 2023 þegar sonur hans og Sigrúnar Halldórsdóttur eignaðist dóttur. Barnalán Samfélagsmiðlar Tengdar fréttir Pétur Jóhann nú fyndnasti afi landsins Fjölmiðlamaðurinn og grínistinn Pétur Jóhann Sigfússon varð afi á dögunum þegar lítið stúlkubarn kom í heiminn miðvikudag fyrir páska. 14. apríl 2023 16:15 Mest lesið Stjörnulífið: Bátsferðir og brjóst Lífið Birtu fyrstu myndina af Mette-Marit eftir aðgerðina Lífið Pétur Jóhann á von á öðru barnabarni Lífið Rauðhærðasti Íslendingurinn fundinn Lífið Dreymdi um að á bókasafninu væri bók eftir sig Menning Stjörnum prýddur gestalisti Swift og Kelce Lífið Skósveinarnir hafi ekki þjónað Hitler Bíó og sjónvarp Eins og að vera með kláða sem hverfur aldrei Lífið Fólk eigi ekki að vera feimið við sleipiefnið Heilsa „Erum enn að ná utan um allt sem gerðist“ Lífið Fleiri fréttir Pétur Jóhann á von á öðru barnabarni Birtu fyrstu myndina af Mette-Marit eftir aðgerðina Stjörnulífið: Bátsferðir og brjóst Rauðhærðasti Íslendingurinn fundinn Stjörnum prýddur gestalisti Swift og Kelce Krakkatía vikunnar: Tindur, stríð og letibikkja Melabúðin fagnar sjötíu árum „Þú ert greinilega manneskja sem hefur strögglað mikið andlega“ „Það er gaman að gera erfiða hluti“ Taylor Swift og Travis Kelce eru gift Eins og að vera með kláða sem hverfur aldrei „Erum enn að ná utan um allt sem gerðist“ Fréttatía vikunnar: EBU, aftaka og Love Island „Klukkan er fimm einhvers staðar“ „Þegar þið eignist ykkar fyrsta barn, má ég þá fá það?“ Snæddi með furstanum af Mónakó Kyssti ekki Maguire heldur tottaði rafrettu Allir og amma þeirra á Ítalíu Brúðkaupshátíð Taylor Swift og Travis Kelce hafin Bubbi, Herra og þeir allra rauðhærðustu á Írskum dögum Helga Þóra og Óli Sig ástfangin á Grikklandi Muniz skilinn Tveggja ára dóttir Nöru Smith með krabbamein Hvað veistu um… götur í Reykjavík sem byrja á S? „Mér var sagt að segja ekki eitt fokking orð“ Weinstein á spítala eftir hjartabilun Segir Depp hafa sturlast úr afbrýðissemi Kanada tekur þátt í Eurovision Erna Mist og Þorleifur Örn eignuðust son Leikarapar selur í 101 Sjá meira