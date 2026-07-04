Borgarráð samþykkti tillögu borgarstjóra um að afturkalla styttingu á opnunartíma frístundamiðstöðva og félagsmiðstöðva sem taka átti gildi í lok ágúst. Þrátt fyrir yfirlýsingu um að velta kostnaðinum ekki yfir á foreldra eru einnig lagðar til breytingar á gjaldskrá.
Borgarstjórn, sem var þá undir forystu meirihluta Samfylkingarinnar, Vinstri grænna, Pírata, Flokks fólksins og Sósíalistaflokksins, samþykkti á fundi sínum í apríl að stytta opnunartíma frístundaheimila um þrjátíu mínútur. Í greinargerð segir að breytingarnar hafi verið lagðar til í samræmi við breytingar á fjárhagsáætlun skóla- og frístundasviðs.
Breytingin átti að taka gildi þann 22. ágúst og stytta opnunartíma frístundamiðstöðva frá 17 til 16:30.
Á fundi borgarráðs í vikunni, en meirihluti borgarstjórnar samanstendur nú af Sjálfstæðisflokknum, Viðreisn og Framsókn, var tillaga Hildar Björnsdóttur borgarstjóra um að falla frá breytingunni samþykkt.
Í viðtali á Vísi þann 26. júní sagði Bjarni Fritzson, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og formaður skóla- og frístundaráðs, að til stæði að afturkalla breytinguna. Þá sagði hann að auðveld lausn í hagræðingu væri að velta kostnaði yfir á foreldra en það væri ekki stefna nýja meirihlutans.
Hildur lagði fram áðurnefnda tillögu þremur dögum síðar. Auk hennar lagði hún fram tillögu um breytingu á gjaldskrá frístundamiðstöðva. Eina breytingin sem lögð er til er að foreldrar sem hyggjast nýta tímann á milli 16:30 og 17 þurfi að greiða aukalega þúsund krónur á mánuði.
Fjárhagsleg áhrif opnunartímans voru metin og er gert ráð fyrir því að óbreyttur opnunartími kalli á sem nemur um tíu stöðugildum á ársgrundvelli. Það kosti 88,8 milljónir króna. Miðað er við að 473 nemendur nýti lengri viðveru en verður nýting þjónustunnar á þessum tíma metin í lok skólaárs.
„Áhersla er lögð á að tryggja fyrirsjáanleika í þjónustu við börn og fjölskyldur, enda getur stytting opnunartíma haft áhrif á daglegt skipulag heimila og atvinnuþátttöku foreldra,“ segir í greinargerð tillögu Hildar.
Meirihlutinn telur einnig að breytingin muni skila sér í auknum mönnunarvanda þar sem starfshlutfall starfsfólksins verði skert.