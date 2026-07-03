Snæddi með furstanum af Mónakó Sigurgeir Þorkelsson skrifar 3. júlí 2026 14:13 Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, snæddi hádegisverð með Alberti, fursta af Mónakó, á Bessastöðum. Forsetaembættið Halla Tómasdóttir forseti Íslands snæddi hádegisverð með Alberti, fursta af Mónakó. Ræddu þau meðal annars hvernig smáríki geta haft áhrif og gildi öflugrar alþjóðlegrar samvinnu á tímum mikilla breytinga. „Það er dýrmætt að eiga samtöl sem minna okkur á að stærð ríkja ræður ekki úrslitum – heldur hugmyndir, samstarf og viljinn til að leggja sitt af mörkum,“ segir forseti í tilkynningu. Albert fursti er hér fyrir miðju ásamt eiginkonu sinni, suðurafrísku sunddrottningunni Charlene, og börnum þeira tveimur, tvíburunum Gabrielle og Jacques. Fjölskyldan var viðstödd opnunarhátíð í Europa Park fyrr í vikunni. Furstahöllin Albert II. hefur verið þjóðhöfðingi örríkisins Mónakó frá árinu 2005. Albert er fyrrum Ólympíufari og keppti á bobsleða frá 1988 til 2002. Þá er hann með svarta beltið í júdó. Mónakó er staðsett við Miðjarðarhafsströndina, á milli Frakklands og Ítalíu. Íbúafjöldi er tæp fjörutíu þúsund manns og er landið þekkt afdrep auðmanna. Grace Kelly var meðal annars þekkt fyrir ótrúlega fegurð sína. Getty Albert fursti er sonur Rainiers III. og hinnar goðsagnakenndu Grace Kelly. Kelly var margverðlaunuð Hollywood-leikkona sem lét af störfum tuttugu og sex ára gömul, fluttist til Mónakó og giftist Rainier fursta. Kelly lést fimmtíu og tveggja ára gömul eftir bílslys. Mikill áhugi furstans á bílum hefur ef til vill orðið hönnuðum þessa nýja hluta Europa Park innblástur. Furstahöllin Ekki liggur fyrir hvort Albert er staddur hér á landi í opinberum embættisgjörðum en Facebook-síða hallarinnar í Mónakó sagði síðast frá því að furstinn hefði í upphafi vikunnar, ásamt eiginkonu sinni og tveimur börnum, verið viðstaddur opnun nýs hluta skemmtigarðsins Europa Park sem kenndur er við Mónakó. Skemmtigarðurinn er einn sá stærsti og vinsælasti í Evrópu og er hver hluti garðsins byggður á ákveðnu landi. Forseti Íslands Mónakó Mest lesið Allir og amma þeirra á Ítalíu Lífið Brúðkaupshátíð Taylor Swift og Travis Kelce hafin Lífið Skólastika Gamalíelsdóttir vekur undrun Íslendinga Menning Málarameistari afhjúpar algengustu mistökin í sumarverkefnunum Lífið samstarf Helga Þóra og Óli Sig ástfangin á Grikklandi Lífið Hvað veistu um… götur í Reykjavík sem byrja á S? Lífið Hlaupaslagur ársins í beinu StuðStreymi frá Dyrfjöllum Lífið samstarf Kyssti ekki Maguire heldur tottaði rafrettu Lífið Tveggja ára dóttir Nöru Smith með krabbamein Lífið Endaði einn í Færeyjum í sögulegri steggjun Lífið Fleiri fréttir Snæddi með furstanum af Mónakó Kyssti ekki Maguire heldur tottaði rafrettu Allir og amma þeirra á Ítalíu Brúðkaupshátíð Taylor Swift og Travis Kelce hafin Bubbi, Herra og þeir allra rauðhærðustu á Írskum dögum Helga Þóra og Óli Sig ástfangin á Grikklandi Muniz skilinn Tveggja ára dóttir Nöru Smith með krabbamein Hvað veistu um… götur í Reykjavík sem byrja á S? „Mér var sagt að segja ekki eitt fokking orð“ Weinstein á spítala eftir hjartabilun Segir Depp hafa sturlast úr afbrýðissemi Kanada tekur þátt í Eurovision Erna Mist og Þorleifur Örn eignuðust son Leikarapar selur í 101 Grætti nánast alla í athöfninni „Fór fram úr mínum ýktustu björtustu vonum“ Logi fór á skeljarnar við Como-vatn Endaði einn í Færeyjum í sögulegri steggjun Mormónastjarna kemur út úr skápnum Fann ástina og tók sénsinn í New York Lést af völdum alnæmis Alþjóðlegi drullumallsdagurinn: „Við viljum ekki fara heim af því að það er svo skemmtilegt“ Fjarlægður úr Love Island vegna tengsla sinna við stunguárás „Þetta eru pjöllu-klútar“ Kanada getur nú tekið þátt í Eurovision Syntu í tæpa þrettán tíma með höfrungum og hákörlum Segist ekki hafa viljað láta kenna sig við Zuckerberg Stjörnulífið: Sleikur við austurrískan leðurpervert „Grafa undan því sem hefur verið byggt upp á áratugum“ Sjá meira