Lífið

Snæddi með furstanum af Móna­kó

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, snæddi hádegisverð með Alberti, fursta af Mónakó, á Bessastöðum.
Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, snæddi hádegisverð með Alberti, fursta af Mónakó, á Bessastöðum. Forsetaembættið

Halla Tómasdóttir forseti Íslands snæddi hádegisverð með Alberti, fursta af Mónakó. Ræddu þau meðal annars hvernig smáríki geta haft áhrif og gildi öflugrar alþjóðlegrar samvinnu á tímum mikilla breytinga.

„Það er dýrmætt að eiga samtöl sem minna okkur á að stærð ríkja ræður ekki úrslitum – heldur hugmyndir, samstarf og viljinn til að leggja sitt af mörkum,“ segir forseti í tilkynningu.

Albert fursti er hér fyrir miðju ásamt eiginkonu sinni, suðurafrísku sunddrottningunni Charlene, og börnum þeira tveimur, tvíburunum Gabrielle og Jacques. Fjölskyldan var viðstödd opnunarhátíð í Europa Park fyrr í vikunni. Furstahöllin

Albert II. hefur verið þjóðhöfðingi örríkisins Mónakó frá árinu 2005. Albert er fyrrum Ólympíufari og keppti á bobsleða frá 1988 til 2002. Þá er hann með svarta beltið í júdó. Mónakó er staðsett við Miðjarðarhafsströndina, á milli Frakklands og Ítalíu. Íbúafjöldi er tæp fjörutíu þúsund manns og er landið þekkt afdrep auðmanna.

Grace Kelly var meðal annars þekkt fyrir ótrúlega fegurð sína. Getty

Albert fursti er sonur Rainiers III. og hinnar goðsagnakenndu Grace Kelly. Kelly var margverðlaunuð Hollywood-leikkona sem lét af störfum tuttugu og sex ára gömul, fluttist til Mónakó og giftist Rainier fursta. Kelly lést fimmtíu og tveggja ára gömul eftir bílslys.

Mikill áhugi furstans á bílum hefur ef til vill orðið hönnuðum þessa nýja hluta Europa Park innblástur. Furstahöllin

Ekki liggur fyrir hvort Albert er staddur hér á landi í opinberum embættisgjörðum en Facebook-síða hallarinnar í Mónakó sagði síðast frá því að furstinn hefði í upphafi vikunnar, ásamt eiginkonu sinni og tveimur börnum, verið viðstaddur opnun nýs hluta skemmtigarðsins Europa Park sem kenndur er við Mónakó. Skemmtigarðurinn er einn sá stærsti og vinsælasti í Evrópu og er hver hluti garðsins byggður á ákveðnu landi.

Forseti Íslands Mónakó


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