Kyssti ekki Maguire heldur tottaði rafrettu Magnús Jochum Pálsson skrifar 3. júlí 2026 14:05 Ice Spice segir af og frá að hún hafi kysst Tobey Maguire í stjörnuteiti Michaels Rubin í vikunni. Slúðurmiðlar vestanhafs fóru á flug eftir að myndir náðust af leikaranum Tobey Maguire, sem er þekktastur fyrir að leika köngulóarmanninn, í nánum samskiptum við tónlistarkonuna Ice Spice í risapartýi Michaels Rubin í New York. Virtust þau vera að kyssast en í kjölfar fréttaflutnings af málinu hafnaði Ice Spice því og sagðist einungis hafa deilt rafrettu með leikaranum. Viðskiptamaðurinn Michael Rubin heldur árlega svokallað „White Party“ sem mætti íslenska sem „Hvítþvegið teiti“ í Hamptons-höll sinni í New York en nafnið er dregið af því að gestirnir klæðast allir hvítu. Þangað mæta gjarnan stærstu tónlistarstjörnur Bandaríkjanna, leikarar, íþróttastjörnur og annað þotulið. Ice Spice, réttu nafni Isis Naija Gaston, og Maguire voru bæði gestir í veislunni í ár og náðust myndir af þeim tveimur í nánum samskiptum á svölum hússins. Á einni myndinni mátti sjá tónlistarkonuna halla sér alveg upp að andliti leikarans og töldu margir það sýna að þau væru þar í kossaflensi. Myndirnar má meðal annars sjá í umfjöllun Just Jared hér að neðan. Fréttirnar vöktu ekki síst athygli vegna aldursmunarins á milli þeirra, Gaston er 26 ára gömul en Maguire 51 árs og því kvartöld sem skilur þau að. En myndir eiga það til að blekkja og eftir að slúður- og dægurmálamiðlar vestanhafs slógu upp fregnum af kossinum hefur Ice Spice hafnað því algjörlega. Talsmaður Ice Spice tjáði sig við útvarpsþáttinn The Breakfast Club og sagði sjónarhorn myndarinnar vera blekkjandi. Þau hefðu einungis verið að spjalla saman og hún hefði hallað sér upp að honum til að deila rafrettu. Tobey er Íslandsvinur og kom til landsins fyrir tveimur árum.Getty Maguire hefur undanfarið verið orðaður við enn yngri konu en Ice Spice, tvítugu fyrirsætuna Mishku Silva en þau sáust saman á Ofurskálinni í febrúar. Maguire var þar áður í þriggja ára sambandi við fyrirsætuna Tatiönu Dieteman frá 2018 til 2021 en sautján ára aldursmunur er á þeim. Fyrir það var Maguire í níu ára hjónabandi með skartgripahönnuðinum Jennifer Meyer sem hann á tvö börn með. Sambandssaga Ice Spice, sem sló fyrst í gegn með laginu „Munch“ sumarið 2022, er ekki eins opinber og Maguire en hún deitaði NFL-leikmanninn Sauce Gardner um tíma, Stranger Things-leikarann Caleb McLaughlin og tónlistarpródúsentinn Riot USA. Tónlistarkonan hefur þó haldið þeim samböndum utan sviðsljóssins og ekki viljað tjá sig um sitt persónulega líf. Hollywood Bandaríkin Samkvæmislífið Tónlist Bíó og sjónvarp Mest lesið Allir og amma þeirra á Ítalíu Lífið Brúðkaupshátíð Taylor Swift og Travis Kelce hafin Lífið Skólastika Gamalíelsdóttir vekur undrun Íslendinga Menning Málarameistari afhjúpar algengustu mistökin í sumarverkefnunum Lífið samstarf Helga Þóra og Óli Sig ástfangin á Grikklandi Lífið Hvað veistu um… götur í Reykjavík sem byrja á S? Lífið Hlaupaslagur ársins í beinu StuðStreymi frá Dyrfjöllum Lífið samstarf Kyssti ekki Maguire heldur tottaði rafrettu Lífið Tveggja ára dóttir Nöru Smith með krabbamein Lífið Endaði einn í Færeyjum í sögulegri steggjun Lífið Fleiri fréttir Snæddi með furstanum af Mónakó Kyssti ekki Maguire heldur tottaði rafrettu Allir og amma þeirra á Ítalíu Brúðkaupshátíð Taylor Swift og Travis Kelce hafin Bubbi, Herra og þeir allra rauðhærðustu á Írskum dögum Helga Þóra og Óli Sig ástfangin á Grikklandi Muniz skilinn Tveggja ára dóttir Nöru Smith með krabbamein Hvað veistu um… götur í Reykjavík sem byrja á S? „Mér var sagt að segja ekki eitt fokking orð“ Weinstein á spítala eftir hjartabilun Segir Depp hafa sturlast úr afbrýðissemi Kanada tekur þátt í Eurovision Erna Mist og Þorleifur Örn eignuðust son Leikarapar selur í 101 Grætti nánast alla í athöfninni „Fór fram úr mínum ýktustu björtustu vonum“ Logi fór á skeljarnar við Como-vatn Endaði einn í Færeyjum í sögulegri steggjun Mormónastjarna kemur út úr skápnum Fann ástina og tók sénsinn í New York Lést af völdum alnæmis Alþjóðlegi drullumallsdagurinn: „Við viljum ekki fara heim af því að það er svo skemmtilegt“ Fjarlægður úr Love Island vegna tengsla sinna við stunguárás „Þetta eru pjöllu-klútar“ Kanada getur nú tekið þátt í Eurovision Syntu í tæpa þrettán tíma með höfrungum og hákörlum Segist ekki hafa viljað láta kenna sig við Zuckerberg Stjörnulífið: Sleikur við austurrískan leðurpervert „Grafa undan því sem hefur verið byggt upp á áratugum“ Sjá meira