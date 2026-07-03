Innlent

Maður sem passaði við lýsinguna var hand­tekinn

Freyja Þórisdóttir skrifar
Ásmundur Rúnar Gylfason staðfesti í samtali við blaðamann að málið væri til rannsóknar hjá lögreglustöð 1.
Ásmundur Rúnar Gylfason staðfesti í samtali við blaðamann að málið væri til rannsóknar hjá lögreglustöð 1. Aðsend/Vísir

Stunguárás sem varð á níunda tímanum í gærkvöldi, þann 2. júlí, er ekki talin tengjast skipulagðri glæpastarfsemi en mennirnir tveir sem um ræðir þekktust. Þá var greint frá því í gær að sérsveitin hafi verið kölluð til aðstoðar lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu en svo sagt að snúa við.

Er þetta meðal þess sem Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglustöð eitt, staðfesti í samtali við fréttastofu Vísis. Hann segir manninn sem særðist hafa verið fluttan á slysadeild til aðhlynningar af vettvangi en að ekki sé um lífshættulega áverka að ræða.

Helena Rós Sturludóttir, upplýsingafulltrúi Ríkislögreglustjóra, staðfesti við fréttastofu að sérsveitin hafi verið kölluð til aðstoðar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu en verið snúið við. Lögreglunni hafi því tekist að ráða við málið einni og sér.

Ekkert ákveðið enn með gæsluvarðhald

Sá sem beitti hnífnum hafi verið handtekinn skömmu eftir árásina en hann passaði við lýsingu sem lögreglan hafði fengið.

Haft var eftir sjónarvotti að lítill vasahnífur hefði legið í jörðinni en einnig mátti sjá blóðug föt og blóðslettur á gangstétt við Grettisgötu, þar sem talið er að árásin hafi átt sér stað.

Skýrsla verður tekin af hinum grunaða í dag og er málið í rannsókn á lögreglustöð eitt en ekki var talin ástæða til þess að senda málið yfir til miðlægrar rannsóknardeildar lögreglunnar. Ásmundur segir að ekki liggi fyrir ákvörðun um hvort að hinn grunaði verði settur í gæsluvarðhald.

Lögreglumál Reykjavík Sjúkraflutningar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið