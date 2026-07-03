Maður sem passaði við lýsinguna var handtekinn Freyja Þórisdóttir skrifar 3. júlí 2026 10:40 Ásmundur Rúnar Gylfason staðfesti í samtali við blaðamann að málið væri til rannsóknar hjá lögreglustöð 1. Aðsend/Vísir Stunguárás sem varð á níunda tímanum í gærkvöldi, þann 2. júlí, er ekki talin tengjast skipulagðri glæpastarfsemi en mennirnir tveir sem um ræðir þekktust. Þá var greint frá því í gær að sérsveitin hafi verið kölluð til aðstoðar lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu en svo sagt að snúa við. Er þetta meðal þess sem Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglustöð eitt, staðfesti í samtali við fréttastofu Vísis. Hann segir manninn sem særðist hafa verið fluttan á slysadeild til aðhlynningar af vettvangi en að ekki sé um lífshættulega áverka að ræða. Helena Rós Sturludóttir, upplýsingafulltrúi Ríkislögreglustjóra, staðfesti við fréttastofu að sérsveitin hafi verið kölluð til aðstoðar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu en verið snúið við. Lögreglunni hafi því tekist að ráða við málið einni og sér. Ekkert ákveðið enn með gæsluvarðhald Sá sem beitti hnífnum hafi verið handtekinn skömmu eftir árásina en hann passaði við lýsingu sem lögreglan hafði fengið. Haft var eftir sjónarvotti að lítill vasahnífur hefði legið í jörðinni en einnig mátti sjá blóðug föt og blóðslettur á gangstétt við Grettisgötu, þar sem talið er að árásin hafi átt sér stað. Skýrsla verður tekin af hinum grunaða í dag og er málið í rannsókn á lögreglustöð eitt en ekki var talin ástæða til þess að senda málið yfir til miðlægrar rannsóknardeildar lögreglunnar. Ásmundur segir að ekki liggi fyrir ákvörðun um hvort að hinn grunaði verði settur í gæsluvarðhald. Lögreglumál Reykjavík Sjúkraflutningar Mest lesið Saka meirihlutann um að slá ryki í augu borgarbúa: Krefjast svara um tilhögun upplýsingagjafar Innlent Bæjarstjóri í þriðja skipti Innlent Akreinum fækki þó bílum fjölgi: Flöskuhálsinn ekki endilega fjöldi akreina Innlent Blóðug föt á vettvangi þar sem lögreglan var með viðbragð Innlent Trump sparkar í bandamenn í aðdraganda Nató-fundar í Ankara Erlent Kominn á sjúkrahús eftir krefjandi ferð Innlent Alexandra ráðin bæjarstjóri Suðurnesjabæjar Innlent Afhjúpa alþjóðlegt net manna sem byrla og brjóta gegn konum Erlent Hafna tillögum um þéttingu í Grafarvogi Innlent Maður sem passaði við lýsinguna var handtekinn Innlent Fleiri fréttir Ekið á hana sama dag og henni var sagt upp hjá borginni Engum verkefnum útvistað og ekki greitt fyrir ráðgjöf Maður sem passaði við lýsinguna var handtekinn Alexandra ráðin bæjarstjóri Suðurnesjabæjar Hafna tillögum um þéttingu í Grafarvogi Bæjarstjóri í þriðja skipti Saka meirihlutann um að slá ryki í augu borgarbúa: Krefjast svara um tilhögun upplýsingagjafar Akreinum fækki þó bílum fjölgi: Flöskuhálsinn ekki endilega fjöldi akreina Hús bleikjuvinnslu varð að Syndabæli Kominn á sjúkrahús eftir krefjandi ferð Blóðug föt á vettvangi þar sem lögreglan var með viðbragð Sambandið stormasamt og lítið útlit fyrir að gjáin sé að minnka Krefjandi sjúkraflug milli Íslands og Grænlands Ráðherra undir þrýstingi, eldsneytismarkaðurinn til skoðunar og pottum lokað Ekki í fyrsta sinn sem brugðið er á leik með liminn Vill að ríkið taki við sölu vímuefna Fimm heitum pottum lokað í Laugardalslaug Heilsustofnunin í Hveragerði fær langtímasamning Heimsótti bráðamóttökuna 292 sinnum á fimm árum Reyndist ekki vera hópuppsögn Frumniðurstöður kalli á dýpri umræðu um verðlagningu olíufélaganna Tugir vilja feta í fótspor Fannars Vasaþjófar sem herja á ferðamenn engir amatörar Villti á sér heimildir sem eftirlitsmaður Ekki hægt að fullyrða að bensínlækkunin hafi skilað sér Ein hópuppsögn í júní Koma eigi í veg fyrir skólaforðun barna með samræmdum viðbrögðum Flúði á Hopp-deilibíl eftir innbrot og ók yfir göngubrú Agnes var meira en bara morðingi Saka ríkisstjórnina um svik Sjá meira