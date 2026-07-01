Kvikmyndaframleiðandinn Harvey Weinstein, sem afplánar sextán ára fangelsisdóm í fangelsi á Rikers-eyju fyrir fjölda kynferðisbrota, hefur verið lagður inn á sjúkrahús vegna hjartabilunar af völdum lungnabólgu.
Dægurmálamiðillinn TMZ greindi frá veikindum Weinstein fyrr í dag. Samkvæmt miðlinum var Weinstein lagður inn á Bellevue-spítala í Manhattan fyrir tveimur vikum síðan eftir hjartabilun af völdum lungnabólgu.
Fulltrúi Weinstein sagði við bransamiðilinn Deadline að Weinstein hafi glímt við „alvarlega öndunarerfiðleika“ og væri að jafna sig á spítalanum þar sem hann verði allavega næstu vikurnar. Hann sé kominn á sýklalyf vegna lungnabólgunnar en er ekki búinn að ná sér að fullu.
Weinstein hefur glímt við alls konar veikindi síðustu ár, þar á meðal langvinnt kyrningahvítblæði, lungnabólgu og Covid-19.
Tugir kvenna stigu fram í kjölfar MeToo-hreyfingarinnar árið 2017 og sökuðu Weinstein um kynferðisofbeldi sem átti sér stað yfir margra áratuga skeið.
Weinstein var árið 2020 dæmdur í 23 ára fangelsi í New York fyrir að nauðga Jessicu Mann. Þeirri sakfellingu var síðan hnekkt og málið tekið fyrir í tvígang til viðbótar án þess að kviðdómur kæmist að niðurstöðu. Í síðustu viku ákváðu saksóknarar í New York að fella niður ákæruna á hendur kvikmyndaframleiðandanum í samráði við Mann.
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Aðrar sakfellingar Weinsteins standa enn, þar á meðal sextán ára dómur sem hann hlaut í Kaliforníu árið 2022 og hann hefur áfrýjað. Jafnframt bíður hann réttarhalda í öðru kynferðisbrotamáli sem fer fyrir dómara í september næstkomandi.
Breska ofurfyrirsætan Cara Delevingne hefur marga fjöruna sopið á sinni lífsleið. Cara er fædd árið 1992 og tilheyrir breskri yfirstéttarfjölskyldu þar sem allt leit vel út á yfirborðinu en innan veggja heimilisins voru mikil átök. Cara opnaði sig upp á gátt í hlaðvarpinu „Call her daddy“ á dögunum og leyndi engu.
Leikkonan Judi Dench hefur óvænt komið framleiðandanum Harvey Weinstein til varnar og segir hann hafa þolað nóg. Hún segist hafa mikla samúð með fórnarlömbum hans og hafi verið heppin að lenda aldrei í honum í þeim tíu myndum sem þau gerðu sama. Weinstein hefur afplánað um fimm ár af 39 ára dómi.