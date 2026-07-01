Leikkonan og leikstjórinn Olivia Wilde segir að fjölmargar lygasögur hafi farið á kreik við tökur á kvikmyndinni Don't Worry Darling sem kom út árið 2022. Hún hafi viljað verja sjálfa sig en segir að sér hafi verið alfarið bannað að tjá sig.
Olivia Wilde leikstýrði kvikmyndinni og fór sjálf með hlutverk ásamt poppstjörnunni Harry Styles og leikkonunni Florence Pugh. Á þeim tíma áttu Wilde og Styles í ástarsambandi og átti Pugh að hafa kvartað mikið yfir skapsveiflum Wilde ásamt því að gagnrýna hana fyrir að vera lítið á staðnum.
Enginn úr leikarahópnum hefur þó nokkurn tíma staðfest sögusagnirnar en fjölmiðlar fjölluðu mikið um þetta við útgáfu myndarinnar. Fjörutíu manns úr tökuliðinu gáfu út yfirlýsingu á sínum tíma þar sem þau sögðu að allar ásakanir á hendur Oliviu Wilde væru ósannar og fáránlegar.
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Wilde segir að hún hafi verið gerð að algjöru illmenni af almenningi og slúðurmiðlum og sjái mikið eftir því að hafa ekki tjáð sig.
„Ég var aldrei með öskurkeppni á setti eins og var haldið fram. Ég var aldrei ekki til staðar á setti. Mig langaði að segja frá því að ekkert af þessu væru satt. Mér var sagt að segja ekki eitt fokking orð og fara bara og brosa í myndavélarnar við kynningu á kvikmyndinni. Ég hata að ég hafi fylgt því en það hefur kennt mér að ég mun aldrei fylgja því aftur,“ segir Wilde í viðtali við The Cut.
Hér má sjá stiklu úr kvikmyndinni Don't Worry Darling:
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Hún fór sömuleiðis í viðtal hjá stjörnunni Alex Cooper sem heldur uppi hlaðvarpinu Call Her Daddy þar sem hún segir þetta tímabil hafa tekið mikið á sig.
„Ég hef aldrei upplifað sjálfa mig jafn langt frá þeirri manneskju sem fólk var að tala um. Það var líka rosalega skrýtið að sjá algjöran uppspuna settan fram sem einhverja staðreynd. Mig langaði svo að segja að þetta væri ekki satt en fólk sagt mér að það myndi ekki hjálpa. Það tók mikið á og það var ergjandi að ég gat ekki varið sjálfa mig.“