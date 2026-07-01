Erna Mist og Þorleifur Örn eignuðust son Magnús Jochum Pálsson skrifar 1. júlí 2026 13:45 Erna og Þorleifur eiga fyrir dótturina Þórhildi Nótt. Erna Mist Yamagata myndlistarkona og Þorleifur Örn Arnarsson eignuðust son þann 27. júní síðastliðinn, sex dögum eftir frumsýningu þeirra á óperunni Tannhäuser. Fyrir eiga þau dótturina Þórhildi Nótt sem fæddist í janúar 2025. „Þessi litli prins mætti í heiminn þann 27.6,“ segir við mynd af drengnum sem birtist í sameiginlegri færslu Ernu og Þorleifs á Facebook um eittleytið í dag. „Hann hefur í aðdraganda heimkomunnar flakkað um heiminn, verið í Kína, Prag, Bayreuth og nú síðast í Zurich undanfarna tvo mánuði þar sem hann gæddi sér á hljóðheimi Tannhäuser eftir Wagner - en hetjan hún móðir hans hannaði þar leikmynd allt fram á settan dag,“ skrifar Þorleifur í færslunni. Erna Mist og Þorleifur Örn hafa verið saman síðan í upphafi árs 2024. Þau keyptu sér síðan saman hæð í Vesturbænum og eignuðust dótturina Þórhildi Nótt í byrjun árs 2025. Parið hefur jafnframt unnið mikið saman, þar á meðal að leiksýningunni Ketti á heitu blikkþaki sem Þorleifur leikstýrði og Erna gerði leikmynd og búninga. Sjá einnig: Erna Mist og Þorleifur keyptu útsýnishæð í Vesturbænum Síðan þá hefur parið verið mikið erlendis, Erna hélt myndlistarsýningu í Peking og Þorleifur leikstýrði Tristan og Ísold eftir Wagner í Bæjaralandi og Makbeð í Vínarborg. Nýjasta verkefni þeirra er óperan Tannhäuser eftir Wagner sem var frumsýnd 21. júní síðastliðinn í Zürich í Sviss. Þorleifur leikstýrði óperunni en Erna hannaði leikmyndina. Settur dagur drengsins var einmitt frumsýningardagur óperunnar en hann lét bíða aðeins eftir sér og kom í heiminn sex dögum eftir frumsýningu. Barnalán Sviss Leikhús Ástin og lífið Tengdar fréttir Erna Mist og Þorleifur Örn eiga von á öðru barni Erna Mist Yamagata myndlistarkona og Þorleifur Örn Arnarsson leikstjóri eiga von á öðru barni sínu saman. Fyrir eiga þau dótturina Þórhildi Nótt sem fæddist í janúar 2025. 13. maí 2026 10:54 Dóttir Ernu Mistar og Þorleifs Arnar fædd Dóttir Ernu Mistar Yamagata listakonu og Þorleifs Arnar Arnarssonar er nú fædd. Parið greinir frá því á Instagram í dag. „Bjóðum þessa fögru dömu velkomna í heiminn,“ segir Þorleifur við færsluna. 16. janúar 2025 22:48 Mest lesið Endaði einn í Færeyjum í sögulegri steggjun Lífið Grætti nánast alla í athöfninni Lífið Krýndur tískukóngur fótboltans Tíska og hönnun Michael Byrne er látinn Bíó og sjónvarp Leikarapar selur í 101 Lífið Íslenskt Love Island gæti verið tekið upp á Möltu Bíó og sjónvarp Logi fór á skeljarnar við Como-vatn Lífið Söngvari YMCA látinn Tónlist Erna Mist og Þorleifur Örn eignuðust son Lífið „Fór fram úr mínum ýktustu björtustu vonum“ Lífið Fleiri fréttir Kanada tekur þátt í Eurovision Erna Mist og Þorleifur Örn eignuðust son Leikarapar selur í 101 Grætti nánast alla í athöfninni „Fór fram úr mínum ýktustu björtustu vonum“ Logi fór á skeljarnar við Como-vatn Endaði einn í Færeyjum í sögulegri steggjun Mormónastjarna kemur út úr skápnum Fann ástina og tók sénsinn í New York Lést af völdum alnæmis Alþjóðlegi drullumallsdagurinn: „Við viljum ekki fara heim af því að það er svo skemmtilegt“ Fjarlægður úr Love Island vegna tengsla sinna við stunguárás „Þetta eru pjöllu-klútar“ Kanada getur nú tekið þátt í Eurovision Syntu í tæpa þrettán tíma með höfrungum og hákörlum Segist ekki hafa viljað láta kenna sig við Zuckerberg Stjörnulífið: Sleikur við austurrískan leðurpervert „Grafa undan því sem hefur verið byggt upp á áratugum“ Harry og Meghan fá ekki lögregluvernd „Í þessum bransa lærir maður að vera með breitt bak“ „Í mínum huga var þessi dagur fullkominn“ Krakkatía vikunnar: Margur verður af aurum api Sambandi Cox og McDaid lokið Ógleymanlegt kvöld í alla staði Sálin kom saman í fyrsta sinn í rúman áratug Fór til Spánar sem au pair og kom aldrei heim Fréttatía vikunnar: Hvalveiðar, þvottabjörn og gjaldskylda Kominn á toppinn Leggur til að hætt verði lestri kveðja við útfarir Lét drauminn rætast á Ítalíu Sjá meira