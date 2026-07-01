Lífið

Erna Mist og Þor­leifur Örn eignuðust son

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Erna og Þorleifur eiga fyrir dótturina Þórhildi Nótt.
Erna og Þorleifur eiga fyrir dótturina Þórhildi Nótt.

Erna Mist Yamagata myndlistarkona og Þorleifur Örn Arnarsson eignuðust son þann 27. júní síðastliðinn, sex dögum eftir frumsýningu þeirra á óperunni Tannhäuser. Fyrir eiga þau dótturina Þórhildi Nótt sem fæddist í janúar 2025.

„Þessi litli prins mætti í heiminn þann 27.6,“ segir við mynd af drengnum sem birtist í sameiginlegri færslu Ernu og Þorleifs á Facebook um eittleytið í dag.

„Hann hefur í aðdraganda heimkomunnar flakkað um heiminn, verið í Kína, Prag, Bayreuth og nú síðast í Zurich undanfarna tvo mánuði þar sem hann gæddi sér á hljóðheimi Tannhäuser eftir Wagner - en hetjan hún móðir hans hannaði þar leikmynd allt fram á settan dag,“ skrifar Þorleifur í færslunni.

Erna Mist og Þorleifur Örn hafa verið saman síðan í upphafi árs 2024. Þau keyptu sér síðan saman hæð í Vesturbænum og eignuðust dótturina Þórhildi Nótt í byrjun árs 2025.  Parið hefur jafnframt unnið mikið saman, þar á meðal að leiksýningunni Ketti á heitu blikkþaki sem Þorleifur leikstýrði og Erna gerði leikmynd og búninga.

Sjá einnig: Erna Mist og Þorleifur keyptu útsýnishæð í Vesturbænum

Síðan þá hefur parið verið mikið erlendis, Erna hélt myndlistarsýningu í Peking og Þorleifur leikstýrði Tristan og Ísold eftir Wagner í Bæjaralandi og Makbeð í Vínarborg. Nýjasta verkefni þeirra er óperan Tannhäuser eftir Wagner sem var frumsýnd 21. júní síðastliðinn í Zürich í Sviss. Þorleifur leikstýrði óperunni en Erna hannaði leikmyndina.

Settur dagur drengsins var einmitt frumsýningardagur óperunnar en hann lét bíða aðeins eftir sér og kom í heiminn sex dögum eftir frumsýningu.

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