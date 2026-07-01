Innlent

Séra Þórir Stephen­sen er látinn

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Þórir Stephensen, fyrrverandi dómkirkjuprestur og staðarhaldari í Viðey.
Þórir Stephensen, fyrrverandi dómkirkjuprestur og staðarhaldari í Viðey.

Séra Þórir Stephensen, fyrrverandi dómkirkjuprestur og staðarhaldari í Viðey, lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli í gær. Hann var 94 ára. 

Morgunblaðið greinir frá andláti hans.

Þórir fæddist í Reykjavík þann 1. ágúst 1931 og hefði þannig orðið 95 ára eftir mánuð. Hann var vígður til prests árið 1954, aðeins 22 ára gamall.

Þórir var sóknarprestur á Sauðárkróki frá 1960 til 1971 og aðstoðarprestur við Dómkirkjuna í Reykjavík frá 1971 til 1973. Þá var hann kjörinn dómkirkjuprestur og starfaði sem slíkur til 1989.

Eftir það starfaði hann sem staðarhaldari í Viðey.

Þórir var sæmdur riddrarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu árið 2008 fyrir störf sín í þágu kirkjunnar, sögu og samfélags. Hann ritaði meðal annars Sögu Dómkirkjunnar í Reykjavík og Sögu kirkjugarða Reykjavíkurprófastdæma.

Eiginkona Þóris var Dagbjört Gunnlaugsdóttir en hún lést árið 2023. Þau áttu þrjú börn; Elínu, Þóru og Ólaf. Elín og Þóra eru báðar látnar en Ólafur er framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda og fyrrverandi ritstjóri Morgunblaðsins og Fréttablaðsins.

Andlát

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