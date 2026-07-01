Séra Þórir Stephensen, fyrrverandi dómkirkjuprestur og staðarhaldari í Viðey, lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli í gær. Hann var 94 ára.
Morgunblaðið greinir frá andláti hans.
Þórir fæddist í Reykjavík þann 1. ágúst 1931 og hefði þannig orðið 95 ára eftir mánuð. Hann var vígður til prests árið 1954, aðeins 22 ára gamall.
Þórir var sóknarprestur á Sauðárkróki frá 1960 til 1971 og aðstoðarprestur við Dómkirkjuna í Reykjavík frá 1971 til 1973. Þá var hann kjörinn dómkirkjuprestur og starfaði sem slíkur til 1989.
Eftir það starfaði hann sem staðarhaldari í Viðey.
Þórir var sæmdur riddrarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu árið 2008 fyrir störf sín í þágu kirkjunnar, sögu og samfélags. Hann ritaði meðal annars Sögu Dómkirkjunnar í Reykjavík og Sögu kirkjugarða Reykjavíkurprófastdæma.
Eiginkona Þóris var Dagbjört Gunnlaugsdóttir en hún lést árið 2023. Þau áttu þrjú börn; Elínu, Þóru og Ólaf. Elín og Þóra eru báðar látnar en Ólafur er framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda og fyrrverandi ritstjóri Morgunblaðsins og Fréttablaðsins.