Innlent

Lög­regla rann­sakar tvö inn­brot í mið­borginni

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Nóttin virðist hafa verið með rólegra móti á höfuðborgarsvæðinu. Myndin er úr safni.
Nóttin virðist hafa verið með rólegra móti á höfuðborgarsvæðinu. Myndin er úr safni. Vísir

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar nú tvö innbrot sem áttu sér stað í miðborginni í gærkvöldi eða nótt. Frá þessu er greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar.

Tveir gistu fangageymslur í morgun og 48 mál voru bókuð á vaktinni.

Einn var kærður fyrir vörslu fíkniefna og brot á vopnalögum og þá voru tveir ökumenn stöðvaðir, grunaðir um akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna og um að aka án gildra ökuréttinda. Annar var einnig kærður fyrir vörslu fíkniefna.

Tilkynnt var um eld í bifreið í póstnúmerinu 110.

Lögreglumál

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