Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar nú tvö innbrot sem áttu sér stað í miðborginni í gærkvöldi eða nótt. Frá þessu er greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar.
Tveir gistu fangageymslur í morgun og 48 mál voru bókuð á vaktinni.
Einn var kærður fyrir vörslu fíkniefna og brot á vopnalögum og þá voru tveir ökumenn stöðvaðir, grunaðir um akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna og um að aka án gildra ökuréttinda. Annar var einnig kærður fyrir vörslu fíkniefna.
Tilkynnt var um eld í bifreið í póstnúmerinu 110.