Innlent

Segir verk Þór­bergs enn ó­trú­lega lifandi

Kristján Már Unnarsson skrifar
Þorbjörg Arnórsdóttir, forstöðumaður Þórbergsseturs. Tvítugsafmæli þess er fagnað í dag.
Þorbjörg Arnórsdóttir, forstöðumaður Þórbergsseturs. Tvítugsafmæli þess er fagnað í dag. Egill Aðalsteinsson

Þórbergssetrið á Hala í Suðursveit, fæðingarstað rithöfundarins, fagnar í dag tuttugu ára afmæli. Forstöðukona setursins segist bjartsýn um að verk Þórbergs Þórðarsonar muni áfram lifa með þjóðinni.

Í kvöldfréttum Sýnar var farið að Hala í Suðursveit. Það vakti nokkra umræðu síðastliðið haust þegar fréttir birtust af því að Halldór Laxness væri mikið til hættur að vera lesinn í framhaldsskólum landsins. En hvað með Þórberg? Er hann að verða gleymdur nýjum kynslóðum Íslendinga?

Þórbergssetrið reis í byggingu sem áður var fjárhús en vegna safnsins var byggt við báða gaflana. Sjá má bækur Þórbergs á veggnum. Opnunarhátíðin var árið 2006 á þessum degi, 30. júní. Jafnframt fylgdi veitingahús.

Þórbergssetrið að Hala í Suðursveit. Bækur Þórbergs prýða vegginn.Egill Aðalsteinsson

„Á þeim tíma var náttúrulega mjög lítil þjónusta hér á þessu svæði. Og við sáum strax samlegðaráhrif í því að vera með veitingasölu og safn. Og það er auðvitað búið að halda þessari hugmynd alveg á floti,“ segir Þorbjörg Arnórsdóttir, sem stýrt hefur Þórbergssetrinu frá upphafi.

Á safninu er farið í gegnum æviskeið Þórbergs með ljósmyndum og kvikmyndum, en einnig með líkönum af húsakynnum sem tengdust ferli hans. Þar sýnir Þorbjörg okkur líkan af Bergshúsi við Skólavörðustíg, sem Þórbergur bjó í um tíma og gerði frægt með skrifum sínum, en einnig af heimili hans við Hringbraut.

Þorbjörg sýnir heimili Þórbergs, „Hringbraut á Hala“.Egill Aðalsteinsson

„Og þetta er sem sagt íbúðin, sem þau bjuggu lengst í, vestur í bæ. Og margir sem kveikja á þessu og hittu hann í Vesturbænum á þessum tíma og muna eftir þessum svölum og svo framvegis. Íbúðin náttúrulega ennþá óbreytt.“

Fyrir innan eru stofan og skrifstofan.

“Svo er þetta skrifborð Þórbergs og bókahillurnar og bækur úr bókasafni Þórbergs.“

Þórbergur Þórðarson rithöfundur fæddist á Hala í Suðursveit árið 1888. Hann lést í Reykjavík árið 1974, 86 ára gamall.Þórbergssetur

Þórbergur Þórðarson var fæddur árið 1888 og lést árið 1974. En er hann að gleymast?

„Nei, nú erum við bara svolítið bjartsýn hérna í Þórbergsklíkunni, eins og við erum stundum kölluð. Okkur finnst vera mikill straumur í þá átt hjá ungu fólki að lesa Þórberg og við erum að fá alltaf fleiri og fleiri vísbendingar um það. Ég held að verk hans séu ótrúlega lifandi,“ segir Þorbjörg Arnórsdóttir, forstöðumaður Þórbergsseturs, hér í sjónvarpsfrétt Sýnar:

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