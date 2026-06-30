Innlent

Lokaeinkunnirnar vís­bending um ósamræmda ein­kunna­gjöf

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, vill að grunnskólanemendur fái aftur einkunnir í tölustöfum.
Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, vill að grunnskólanemendur fái aftur einkunnir í tölustöfum. Vísir/Arnar

Lokaeinkunnir nemenda úr grunnskóla virðast gefa til kynna að ósamræmi sé í einkunnagjöf milli skóla. Í einum skóla fékk yfir helmingur A í lokaeinkunnum en enginn í öðrum.

Í svari barna- og menntamálaráðuneytisins við fyrirspurn Sigríðar Á. Andersen, þingmanns Miðflokksins, um dreifingu einkunna kemur fram að hlutfall nemenda sem fá A í lokaeinkunn nær frá núll prósentum upp í 56,7 prósent eftir skólum.

Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins er tekið fram að svo mikill munur geti ekki ráðist eingöngu af frammistöðu nemenda. Hins vegar gefi munurinn til kynna að mikið ósamræmi sé í einkunnagjöf milli skóla og getur lokaeinkunnin haft áhrif á í hvaða framhaldsskóla nemendur komast.

Lokaeinkunnir nemenda úr 10. bekk í stærðfæði.Stjórnarráðið

„Því getur ósamræmið þar með leitt til mismunar á tækifærum til náms eftir búsetu,“ segir í tilkynningunni.

Lokaeinkunnir nemenda í 10. bekk í íslensku.Stjórnarráðið

Skoði hvort ganga þurfi lengra

Nú í vor var framkvæmt samræmt námsmat í grunnskólum í fyrsta skipti í fimm ár. Markmiðið með prófunum var að fá betri yfirsýn yfir stöðu nemenda í námi og er vonast til að þau ýti undir samræmdari einkunnagjöf á milli skóla.

Í tilkynningunni segir að það standi til að skoða „hvort ganga þurfi lengra í samræmdum prófum til að einkunnagjöf endurspegli raunverulega frammistöðu nemenda“.

Þá er tekið fram að Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra, hyggst afnema einkunnagjöf í bókstöfum og taka aftur upp einkunnagjafir í tölustöfum. 

„Þessar niðurstöður um einkunnadreifingu í grunnskólum er mikilvægt innlegg í vinnu ráðuneytisins við endurskoðun námsmatsins. Þær draga skýlaust fram mikilvægi þess að námsmati fylgi skýr hæfni - og matsviðmið og eftirfylgni til að tryggja samræmi milli skóla.“

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