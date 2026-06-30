Lokaeinkunnirnar vísbending um ósamræmda einkunnagjöf Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 30. júní 2026 17:58 Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, vill að grunnskólanemendur fái aftur einkunnir í tölustöfum. Vísir/Arnar Lokaeinkunnir nemenda úr grunnskóla virðast gefa til kynna að ósamræmi sé í einkunnagjöf milli skóla. Í einum skóla fékk yfir helmingur A í lokaeinkunnum en enginn í öðrum. Í svari barna- og menntamálaráðuneytisins við fyrirspurn Sigríðar Á. Andersen, þingmanns Miðflokksins, um dreifingu einkunna kemur fram að hlutfall nemenda sem fá A í lokaeinkunn nær frá núll prósentum upp í 56,7 prósent eftir skólum. Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins er tekið fram að svo mikill munur geti ekki ráðist eingöngu af frammistöðu nemenda. Hins vegar gefi munurinn til kynna að mikið ósamræmi sé í einkunnagjöf milli skóla og getur lokaeinkunnin haft áhrif á í hvaða framhaldsskóla nemendur komast. Lokaeinkunnir nemenda úr 10. bekk í stærðfæði.Stjórnarráðið „Því getur ósamræmið þar með leitt til mismunar á tækifærum til náms eftir búsetu,“ segir í tilkynningunni. Lokaeinkunnir nemenda í 10. bekk í íslensku.Stjórnarráðið Skoði hvort ganga þurfi lengra Nú í vor var framkvæmt samræmt námsmat í grunnskólum í fyrsta skipti í fimm ár. Markmiðið með prófunum var að fá betri yfirsýn yfir stöðu nemenda í námi og er vonast til að þau ýti undir samræmdari einkunnagjöf á milli skóla. Í tilkynningunni segir að það standi til að skoða „hvort ganga þurfi lengra í samræmdum prófum til að einkunnagjöf endurspegli raunverulega frammistöðu nemenda“. Þá er tekið fram að Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra, hyggst afnema einkunnagjöf í bókstöfum og taka aftur upp einkunnagjafir í tölustöfum. „Þessar niðurstöður um einkunnadreifingu í grunnskólum er mikilvægt innlegg í vinnu ráðuneytisins við endurskoðun námsmatsins. Þær draga skýlaust fram mikilvægi þess að námsmati fylgi skýr hæfni - og matsviðmið og eftirfylgni til að tryggja samræmi milli skóla.“ Börn og uppeldi Skóla- og menntamál Grunnskólar Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Spiluðu þjóðsönginn á meðan hvalurinn var dreginn á land Innlent „Ætlum að sækja að olíufélaginu sem heldur þessari slátrun gangandi“ Innlent Krefst sýknu í öllum ákæruliðum: „Hún ætlaði aldrei að snúa aftur“ Innlent Hátt í þriggja milljarða króna virði af kókaíni Innlent Níu í haldi fyrir að smygla yfir hundrað kílóum af kókaíni í sjókistu Innlent Telur aðgerðarsinna hér heima vinna með Watson Innlent Gómaður með tæp sextíu kíló af amfetamíni og „bleikt kókaín“ Innlent Stefnt á kappræður milli utanríkisráðherra Innlent „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Innlent Ýtukarl á áttræðisaldri er enn að bæta vegina Innlent Fleiri fréttir „Hagið ykkur eins og fullorðið fólk“ „Hverjir hafa efni á því að kaupa gramm af kókaíni?“ Stærsta kókaínmál Íslandssögunnar og ráðherra sakar starfsmenn Hvals um fíflaskap Lokaeinkunnirnar vísbending um ósamræmda einkunnagjöf Komu slösuðum til bjargar í Drangey Hátt í þriggja milljarða króna virði af kókaíni Tímamót hjá Klettaskóla: „Allir mjög peppaðir“ Spiluðu þjóðsönginn á meðan hvalurinn var dreginn á land Gómaður með tæp sextíu kíló af amfetamíni og „bleikt kókaín“ Níu í haldi fyrir að smygla yfir hundrað kílóum af kókaíni í sjókistu Stefnt á kappræður milli utanríkisráðherra Traust til íslenskra yfirvalda sagt fara vaxandi Synjun Suðurlandsbrautar gæti tafið fyrstu lotu Borgarlínu „Þú verður að hafa stjórn á tækninni sem þú nýtir“ Krefst sýknu í öllum ákæruliðum: „Hún ætlaði aldrei að snúa aftur“ Aðalmeðferð að ljúka í Edition málinu og sextán ára fangelsis krafist Hótanir nægi ekki til að bregðast við utan landhelgi Fara fram á sextán ár yfir Ming: „Ásetningur hennar var kaldur og grimmur“ Dræm laxveiði: „Menn spá ekki nema spáin sé góð“ Tvö hundruð prósent fleiri tilkynningar um vændi „Ætlum að sækja að olíufélaginu sem heldur þessari slátrun gangandi“ Öryggisbrestur hjá héraðssaksóknara til Persónuverndar Lýsa yfir þungum áhyggjum af notkun gervigreindar við tónlistarsköpun Ýtukarl á áttræðisaldri er enn að bæta vegina Með kylfur og mikið magn vímuefna Telur aðgerðarsinna hér heima vinna með Watson Segir ekki tilefni til að endurskoða lyfjaakstursmál síðustu ára Vigdís kíkti í kaffi til Kristrúnar Varamaður á Ísafirði verður sveitarstjóri Súðavíkur Orðinn Háskóli Íslands á Hólum Sjá meira