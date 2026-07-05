Í haust verður í fyrsta sinn hægt að stunda nám í dýralækningum hér á landi. Rektor Landbúnaðarháskóla Íslands segir umsækjendur um námið mun fleiri en reiknað var með.
Landbúnaðarháskólinn hefur gert samstarfssamning við lífvísindaháskólann í Varsjá í Póllandi. Um er að ræða nám í búvísindum með áherslu á dýraheilbrigði.
„Þannig nemendur taka tvö ár hjá okkur í búvísindum með áherslu á dýraheilbrigði og fara svo beint í dýralæknanámið í Póllandi og fara þá beint inn á þriðja árið,“ sagði Ragnheiður I. Þórarinsdóttir, rektor Landbúnaðarháskóla Íslands.
Þannig geti nemendur byrjað í náminu hér heima og fundið út úr því hvort námið sé eitthvað sem henti þeim án þess að þurfa að flytja úr landi strax.
„Og tengist þá inn á íslenskan landbúnað og íslenskar aðstæður og myndar þá vonandi sterkan kjarnahóp sem fer þá saman út.“
Ragnheiður segir að lagt hafi verið upp með að ef færri en tíu myndu sækja um námið væri líklega ekki forsvaranlegt að halda því úti.
„Ef það væru færri umsækjendur myndum við ekki fara af stað með námið því það er kostnaðarsamt. Við vorum að miða við að það yrðu að hámarki átján til tuttugu sem við myndum taka inn. En við fengum þrjátíu og níu umsóknir núna.“
Námið hafi verið lengi í undirbúningi.
„Það var mikill hugur í fólki alls staðar að koma þessu á. Ég held að þetta sé svona þrjátíu ára saga að menn hafi verið með þessar hugmyndir uppi að námið eða hluti þess yrði hér heima þannig það er mjög skemmtilegt að við getum látið þetta verða að veruleika núna.“