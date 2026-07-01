Leiðangursstjóri á skipi Pauls Watson var annar tveggja manna sem sökkti hvalskipum í Reykjavík og vann skemmdir á hvalstöð á níunda áratugnum. Hann hefur síðan setið inni fyrir eldsprengjuárás en á seinni árum afneitað ofbeldisfullum aðgerðum.
Coronado fæddist í Kaliforníu árið 1966 og er af ættbálki Yoeme-frumbyggja. Hann hneigðist ungur til herskárrar baráttu fyrir dýra- og umhverfisvernd. Þannig hann gekk til liðs við Sea Shepard-samtök Watson á níunda áratugnum.
Í slagtogi við annan mann sökkti Coronado tveimur skipum Hvals í Reykjavíkurhöfn og vann spellvirki á hvalstöðinni í Hvalfirði í nóvember árið 1986. Hann var þá tvítugur.
Þeir flúðu svo land án þess að lögreglu tækist að hafa hendur í hári þeirra, þrátt fyrir að klukkutíma seinkun hefði orðið á flugferð þeirra frá landi.
„Þetta var lengsti klukkutími sem ég hef nokkurn tíma lifað,“ sagði Coronado í viðtali við kanadíska blaðið Globe and Mail tólf árum síðar. Þetta hefði verið fyrsta skemmdarverkið sem hann vann í nafni umhverfisverndar.
Ófögrum orðum var farið um Coronado í íslenskum fjölmiðlum eftir skemmdarverkin. Honum var þannig lýst sem „lífshættulegum ofbeldissegg“ í DV 11. nóvember 1986.
„Rodney Coronado er lífshættulegur ofbeldisseggur sem ekki mundi víla fyrir sér að myrða menn í þágu málstaðarins,“ hafði blaðið eftir Joni Mortensen, varðstjóra í færeysku lögreglunni sem hafði átt viðskipti við Coronado og félaga í færeyskri lögsögu.
Sakaði Mortensen liðsmenn Sea Shepard um að hafa reynt að brenna gúmmíbáta undan færeyskum lögreglumönnum þegar þeir eltu skip samtakanna í júlí þetta sama ár.
Þegar til Bandaríkjanna var komið efndu Watson og Coronado til blaðamannafundar. Þar sagðist Coronado engar áhyggjur af því að verða framseldur til Íslands.
„Ef Bandaríkin framselja mig leggja þau þar með blessun sína yfir brot Íslands gegn samþykktum Alþjóðahvalveiðiráðsins,“ sagði Coronado og Morgunblaðið hafði eftir honum.
Íslenskir blaðamenn virðast sumir hafa lagt hlutlægni til hliðar í umfjöllun sinni eftir skemmdarverkin. Þannig skrifaði Ólafur Arnarson, blaðamaður DV, um Watson eftir að hann hitti hann í New York að það hefði vakið athygli sína að „hvernig sem saumað var að þessum ofbeldismanni þá æstist hann aldrei upp“.
Ólafur lýsti Coronado jafnframt sem „ræfislegum pjakki“.
„Allt sem hann sagði virtist vera meira eða minna bein eftiröpun á því sem leiðtogi hans, Paul Watson, hafði áður sagt,“ skrifaði Ólafur 15. nóvember árið 1986.
Eftir skemmdarverkin á Íslandi var Coronado kominn á bragðið. Hann tók meðal annars þátt í að trufla refaveiðar í Bretlandi, skotveiðar í Kaliforníu og vann spellvirki á pelsaverslunum í Kanada.
Hann var virkur í starfi róttækra umhverfissamtaka eins og Earth First! og Animal Liberation Front. Síðarnefndu samtökin stóðu fyrir hrinu eldsprengjuárása á tilraunastofur með loðdýr.
Coronado afplánaði sjálfur þriggja og hálfs árs fangelsisvist á tíunda áratugnum fyrir aðild að eldsprengjuárás á tilraunstofu Ríkisháskólans í Michigan í Bandaríkjunum þar sem tilraunir voru gerðar á loðdýrum árið 1992.
Í viðtali við dagblað þess háskóla mörgum árum síðar sagðist Coronado óhikað myndu endurtaka leikinn.
„Ég iðrast alls ekki neins og ég vona að það sama gerist áfram í Ríkisháskólanum í Michigan og í öllum öðrum háskólum sem gera tilraunir á dýrum,“ sagði Coronado við blaðið og haft er eftir í grein bandarísku mannréttindasamtakanna Anti-Defamation League um Animal Liberation Front.
Á fyrsta áratug þessarar aldar var Coronado fangelsaður í tvígang í tengslum við skemmdarverk. Hann afneitaði síðar skemmdarverkum og ofbeldi sem aðferðum í baráttu í þágu umhverfisins. Frá 2013 er hann sagður hafa einbeitt sér að verndun úlfa í Bandaríkjunum.
Coronado sagð samtök Pauls Watson friðsöm í viðtali við Ríkisútvarpið á dögunum. Þau trúi aftur á móti svokallaða „ágengni án ofbeldis“ og að leiðangursmenn við Ísland séu tilbúnir að leggja líf sitt að veði til þess að stöðva hvalveiðarnar.
„Fyrst af öllu vil ég biðja íslensku þjóðina afsökunar því þegar ég kom til Íslands fyrir fjörutíu árum kom ég í skjóli nætur. Og ég fór í skjóli nætur, svolítið eins og glæpamaður. Mér fannst það nauðsynlegt vegna ógnarinnar við alþjóðlegt bann við hvalveiðum og ógnarinnar við tilvist langreyða,“ sagði Coronado í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í gær.
Hvalveiðiskipið Hvalur 8 dró tíunda hval veiðivertíðarinnar að landi á öðrum tímanum í dag en þjóðsöngur Íslands var spilaður í hátalarakerfi á höfninni meðan á verkinu stóð. Þá mátti heyra menn hrópa „áfram Ísland“ og tók einn starfsmaður Hvals sig til og sveiflaði getnaðarlim hvalsins að tökumanni fréttastofunnar.