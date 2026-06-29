Lífið

Fjar­lægður úr Love Island vegna tengsla sinna við stunguárás

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Minnt var á nafn Gabriels Garland í dómskjölum stunguárásar í Lundúnum árið 2019. 
Minnt var á nafn Gabriels Garland í dómskjölum stunguárásar í Lundúnum árið 2019.  Instagram

Keppandi í raunveruleikaþáttunum Love Island er sagður hafa yfirgefið þættina vegna tengsla sinna við stunguárás í London á gamlárskvöld árið 2019.

Gabriel Garland, 24 ára keppandi í Love Island, var fjarlægður úr nýjustu þáttaröð raunveruleikaþátta sjónvarpsstöðvarinnar ITV en hann kom fram í þætti gærkvöldsins sem „einn Casa Amor-drengjanna.“ 

Guardian greinir frá þessu og segir Garland hafa verið fjarlægðan úr þáttunum í kjölfar þess að framleiðendur þáttanna komust að því að minnst var á nafn hans í dómskjölum um sakfellingu manns sem var fundinn sekur um alvarlega líkamsárás í London á gamlárskvöld árið 2019. Í dómsskjölunum komi fram að Garland hafi átt í deilum við þolendur líkamsárásarinnar en hann hafi ekki verið sakfelldur fyrir brot. 

Einn talsmaður bresku sjónvarpsstöðvarinnar ITV segir í samtali við Guardian: „Gabriel hefur nú yfirgefið villuna og mun ekki snúa aftur.“

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