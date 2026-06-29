Keppandi í raunveruleikaþáttunum Love Island er sagður hafa yfirgefið þættina vegna tengsla sinna við stunguárás í London á gamlárskvöld árið 2019.
Gabriel Garland, 24 ára keppandi í Love Island, var fjarlægður úr nýjustu þáttaröð raunveruleikaþátta sjónvarpsstöðvarinnar ITV en hann kom fram í þætti gærkvöldsins sem „einn Casa Amor-drengjanna.“
Guardian greinir frá þessu og segir Garland hafa verið fjarlægðan úr þáttunum í kjölfar þess að framleiðendur þáttanna komust að því að minnst var á nafn hans í dómskjölum um sakfellingu manns sem var fundinn sekur um alvarlega líkamsárás í London á gamlárskvöld árið 2019. Í dómsskjölunum komi fram að Garland hafi átt í deilum við þolendur líkamsárásarinnar en hann hafi ekki verið sakfelldur fyrir brot.
Einn talsmaður bresku sjónvarpsstöðvarinnar ITV segir í samtali við Guardian: „Gabriel hefur nú yfirgefið villuna og mun ekki snúa aftur.“