Daveigh Chase, leikkona og fyrrum barnastjarna, lést úr alnæmi að sögn réttarlæknis. Greint var frá því fyrr í mánuðinum að Chase væri látin þrjátíu og fimm ára að aldri.
Daveigh Chase lést fyrr í þessum mánuði og að sögn umboðsmanns hennar hafði hún látist af völdum blóðsýkingar í kjölfar heilahimnubólgu.
Hins vegar hafi komið í ljós í nýrri skýrslu réttarlæknis í Los Angeles að Chase hefði látist af völdum alnæmis. BBC greinir frá þessu og hefur eftir réttarlækninum að hún hafi glímt við langvarandi lyfjaneyslu sem hafi einnig verið „marktækur þáttur“ í andláti hennar.
Frægðarsól Chase skein skært á fyrsta áratug þessarar aldar. Hún ljáði hinni knáu Lilo rödd sína í teiknimyndinni Lilo&Stitch sem kom út árið 2002. Sama ár kom hún sér kirfilega fyrir í martröðum unglinga á öllum aldri með frammistöðu sinni sem Samara í The Ring.
Chase náði í kjölfarið að fá fast hlutverk í HBO-þáttunum Big Love sem gengu í fimm seríur auk þess sem hún fékk minni hlutverk í seríum á borð við ER og Sabrina the Teenage Witch.
Þegar komið er inn á síðasta áratug fór hlutverkunum þó að fækka og halla fór undan fæti. Chase komst æ oftar í fréttir fyrir óæskilega hegðun eða að hafa komist í kast við lögin. Daveigh Chase hafði síðustu ár dregið sig úr sviðsljósi Hollywood en faðir hennar sagði í samtali við New York Times að fyrir andlát hennar hafi hún verið heimilislaus.