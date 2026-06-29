Lífið

Al­þjóð­legi drullumallsdagurinn: „Við viljum ekki fara heim af því að það er svo skemmti­legt“

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Alþjóðlegi drullumallsdagurinn fór fram í dag.
Alþjóðlegi drullumallsdagurinn fór fram í dag. vísir/sigurjón

Drullukökur og drullusúpur voru á boðstólum á leikskólanum Hofi í Reykjavík í tilefni af alþjóðlegum degi.

Af hverju eruði að drullumalla í dag?

„Af því það er drullumallsdagurinn í dag,“ sagði ein á leikskólanum Hofi.

Hárrétt. Alþjóðlegi drullumallsdagurinn fer nefnilega fram í dag og var haldinn hátíðlegur á leikskólanum Hofi í Laugardal. Tilgangurinn er að hvetja börn og fullorðna til að leika sér frjálslega i náttúrunni og finna gleðina í óreiðunni. Á útisvæðinu við leikskólann voru engar reglur um snyrtimennsku og eintóm gleði.

Hvað er að drullumalla? Hvað gerir maður?

„Maður býr til drulluköku eða drullusúpu. Eða maður nær í vatn og svo sprautar þessi kennari á mann.“

Dýrindis drullukökur í bígerð.vísir/sigurjón

Í sjónvarpsfréttinni má heyra í börnunum á Hofi sem voru ýmist að gera túnfisksúpu að þeirra sögn eða hlaupa í gegnum vatnsbunu.

„Ég er að sullubulla með vinum mínum.“

„Hér var farið í Góða hirðinn fyrir helgi og alls konar dót keypt til að leika með. Svo tókum við bara mold úr matjurtagarðinum sem er ekki í notkun þetta árið. Svo þarf vara vatn og gleði,“ sagði Særún Ármannsdóttir, leikskólastjóri á Hofi.

„Við viljum ekki fara heim, af því að það er svo skemmtilegt,“ sungu börnin í kór.

Særún Ármannsdóttir er leikskólastjóri á Hofi.vísir/sigurjón
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