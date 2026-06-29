Drullukökur og drullusúpur voru á boðstólum á leikskólanum Hofi í Reykjavík í tilefni af alþjóðlegum degi.
Af hverju eruði að drullumalla í dag?
„Af því það er drullumallsdagurinn í dag,“ sagði ein á leikskólanum Hofi.
Hárrétt. Alþjóðlegi drullumallsdagurinn fer nefnilega fram í dag og var haldinn hátíðlegur á leikskólanum Hofi í Laugardal. Tilgangurinn er að hvetja börn og fullorðna til að leika sér frjálslega i náttúrunni og finna gleðina í óreiðunni. Á útisvæðinu við leikskólann voru engar reglur um snyrtimennsku og eintóm gleði.
Hvað er að drullumalla? Hvað gerir maður?
„Maður býr til drulluköku eða drullusúpu. Eða maður nær í vatn og svo sprautar þessi kennari á mann.“
Í sjónvarpsfréttinni má heyra í börnunum á Hofi sem voru ýmist að gera túnfisksúpu að þeirra sögn eða hlaupa í gegnum vatnsbunu.
„Ég er að sullubulla með vinum mínum.“
„Hér var farið í Góða hirðinn fyrir helgi og alls konar dót keypt til að leika með. Svo tókum við bara mold úr matjurtagarðinum sem er ekki í notkun þetta árið. Svo þarf vara vatn og gleði,“ sagði Særún Ármannsdóttir, leikskólastjóri á Hofi.
„Við viljum ekki fara heim, af því að það er svo skemmtilegt,“ sungu börnin í kór.