Boðar frekari niðurskurð síðar í sumar Lovísa Arnardóttir skrifar 28. júní 2026 12:21 Hildur segist hafa talað umbúðalaust um hagræðingu í kosningabaráttu sinni og það hafi ekki verið eftir neinu að bíða. Vísir/Vilhelm Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir von á fleiri hagræðingaraðgerðum síðar í sumar. Ekki sé tímabært að kynna þær en nú verði unnið að þeim sem kynntar voru í vikunni. Sem dæmi sé ráðningabann, skoða eigi viðveru starfsmanna og utanlandsferðir þeirra. Hildur var til viðtals í Sprengisandi á Bylgjunni í morgun og fór yfir hagræðingaraðgerðir meirihlutans í vikunni. Eins og kom fram í vikunni höfðu breytingarnar áhrif á 27 störf af 42 á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara og var 18 alls sagt upp, þar með talið öllum upplýsingafulltrúum. Hún sgist hafa talað um þetta umbúðalaust í kosningabaráttu sinni. „Maður hefur oft fylgst með sameiningu stofnana hjá hinu opinbera og alltaf hefur maður haft þær væntingar að það eigi að leiða af sér einhverja hagræðingu eða einhvern niðurskurð. Ég minnist þess þegar farið var í stórar stjórnkerfisbreytingar hjá Reykjavíkurborg, sennilega á fyrsta kjörtímabilinu mínu, og við fengum langa kynningu og ég var með eina spurningu og maður bara felur þetta í sér eitthvað hagræði og svarið var nei,“ segir Hildur. Hún hafi því verið mjög skýr í sinni kosningabaráttu um að hún ætlaði sér í breytingar. „Ég ætlaði mér að skera niður í yfirbyggingunni og ég ætlaði að fækka millistjórnendum og ég talaði um þetta alveg umbúðalaust. Ég tel mig og flokkana sem ég starfa með og reyndar fleiri flokka hafa fengið sterkt og mikið umboð til að gera nákvæmlega þetta. Borgarbúar eru að biðja um þetta. Þannig að mér fannst engin ástæða til að bíða.“ Á fyrsta fundi borgarráðs hafi því verið stofnaður hagræðingarhópur sem eigi að ljúka sinni vinnu 2028 en framkvæma aðgerðir um leið og þær liggja fyrir. Róbert Ragnarsson, borgarfulltrúi Viðreisnar, hefur leitt starf hópsins. Hildur segir hópinn hafa fundað með sviðsstjórum allra sviða borgarinnar og sett fram skýra hagræðingarkröfu. Eðlilegt að fara fram með góðu fordæmi „Þá fannst mér bara eðlilegt að ég gengi undan með einhverju fordæmi. Ég vissi mjög fljótt hvað það var sem ég vildi gera og þá fannst mér auðvitað bara óheiðarlegt gagnvart fólki sem starfaði inni á minni skrifstofu að bíða með það. Að láta fólk hanga í einhverri óvissu of lengi. Það er bara skynsamlegt að ganga svona snyrtilega til verks og klára þetta bara núna fyrir mánaðamótin, þannig að við getum byggt upp skrifstofuna með þeim hætti og skipulagt hana með þeim hætti sem við teljum skynsamlegt,“ segir Hildur. Eins og fram kom að ofan hefur til dæmis öllum upplýsingafulltrúum verið sagt upp. „Nú hafa verið svolítið skrýtnir dagar þar sem ég hef sjálf verið að skrifa fréttatilkynningar,“ segir Hildur og að á næstu dögum verði í stað fulltrúanna byggt upp minna teymi miðlunar og teymi stefnumótunar. Hún segir stöðuna þunga í ráðhúsinu í vikunni og hún taki þessu ekki af neinni léttúð. „Svona aðgerðir eins og áttu sér stað núna í vikunni eru auðvitað ofsalega sárar og erfiðar. Ástæðan fyrir því að við sjáum þetta ekki oft gerast er hvað það er erfitt að taka svona ákvarðanir og maður gerir það ekki af neinni léttúð. Þetta voru alveg þungir dagar í ráðhúsinu og ég finn að þessar aðgerðir hafa valdið svolitlum titringi líka í kerfinu og fólk spyr: Erum við næst?“ Framlínustörf verði valin Hún segir alveg skýrt að framlínustörf kennara og starfsfólks í velferðarþjónustu verði varin. Þar sé þörfin. „Þetta er þessi yfirbygging sem við erum að horfa á, þannig að við munum fara bara í þetta núna skref fyrir skref. Ég er ekki reiðubúin að kynna neitt hér núna í dag, því að við þurfum auðvitað að vanda til verka hvernig við gerum þetta. En við munum kynna næstu aðgerðir bara núna í sumar.“ Hún segir meirihlutann nú einbeita sér að þeim aðgerðum sem voru kynntar í vikunni sem feli, til dæmis, í sér ráðningabann. „Það hafa verið í gildi ráðningarreglur en það er mikill losarabragur á þeim, þannig að það þarf að skerpa verulega á því. Þannig að ef sviðsstjórar vilja ráðast í mannaráðningar þurfa þeir að fara fyrir sérstaka nefnd þar sem er metið hvort það sé þörf á þessu starfi eða ekki.“ Þá vilji hún setja viðverureglur í ráðhúsið og breyta fyrirkomulagi utanlandsferða. „Þessar utanlandsferðir borgarstarfsmanna hafa verið kannski heldur frjálslegar og nú munum við koma upp því fyrirkomulagi eða ef borgarstarfsmenn vilja sækja ferðalög á vegum borgarinnar erlendis þá þarf að koma ferðaheimild inn á skrifstofu borgarstjóra.“ Mikið traust í meirihlutanum Hildur ræddi einnig í viðtalinu meirihlutamyndun og þá tvo valkosti sem hafi í raun verið í boði, meirihlutann sem er, og svo meirihluta með Miðflokki. „Á endanum var þetta bara niðurstaðan, þarna taldi ég mig geta myndað meirihluta með aðeins breiðari skírskotun. Það ríkir mikið traust á milli fólksins líka í þessum flokkum, það skiptir máli þegar haldið er inn í samstarf þar sem þarf að taka margar erfiðar ákvarðanir. Við áttum bara mikla samleið og ég fann líka að þau mál sem við Sjálfstæðismenn lögðum á oddinn í kosningunum myndu fá framgang í þessum meirihluta og það skipti auðvitað mestu máli,“ sagði Hildur um það. Hún fékk nokkuð harða gagnrýni frá sumum Sjálfstæðismönnum en segist frá þeim tíma hafa fengið nokkrar afsökunarbeiðnir. Eigi að selja Carbfix og Ljósleiðarann Hildur ræddi einnig skipun Ara Edwald, oddvita Miðflokksins, sem formanns stjórnar Orkuveitunnar. Hún segir ríkja fullkomið traust þeirra á milli og sagði það meðal hlutverka hans að hefja undirbúning sölu á Carbfix og Ljósleiðaranum. „Hann situr vissulega í umboði meirihlutans í þessu stjórnarformannssæti en ég hef engar áhyggjur af þessu. Ég hef engar áhyggjur af því að við munum vera ósammála, við erum með sömu sýn, við erum, ég og Ari. Við erum bæði hægri menn og við lítum þessi mál sömu augum.“ Hildur ræddi svo endurskoðun samninga um bensínstöðvarlóðir og mögulega ólöglega ríkisaðstoð vegna samninganna. Hún segir samningana hafa verið umdeilda og þeir teknir fyrir af Innri endurskoðun borgarinnar. Í niðurstöðum þeirra í október hafi verið lagður fram fjöldi tillagna. Hildur vill meira jafnræði í úthlutun lóða og hefur skipað nefnd til að skoða það. Meirihlutinn fékk svo umsögn borgarlögmanns um samningana síðasta fimmtudag og Hildur segir nýja samninganefnd þurfa að skoða virði byggingarréttarins og lóðarhafar hafi þá tækifæri til að reikna eftirgjöf sinna verðmæta. Hægt er að hlusta á viðtalið í heild að ofan. Reykjavík Borgarstjórn Bensín og olía Skipulagsmál Mest lesið Drengur á slysadeild eftir árás í Laugardalslaug Innlent Sautján ára Íslendingur dæmdur í ellefu mánaða fangelsi í Danmörku Innlent Réðst að hópi drengja í sundlaug Innlent „Málið er í öllu tilliti afar óheppilegt“ Innlent Tala látinna hækkar og gremja íbúa eykst Erlent Matsgerðirnar einar ekki nægar til að sanna akstur undir áhrifum slævandi lyfja Innlent Tónlistarhátíðum aflýst vegna hita Erlent Hlaut stunguáverka og var fluttur á sjúkrahús Innlent Skip Watsons komið inn í íslenska efnahagslögsögu Innlent Stór hluti barna enn á samfélagsmiðlum hálfu ári eftir bannið Erlent Fleiri fréttir Hafa ekki gefið Landhelgisgæslunni upp staðsetningu Bandero Boðar frekari niðurskurð síðar í sumar Gefa ekki upp staðsetningu sína og Hildur boðar frekari niðurskurð Hlaut stunguáverka og var fluttur á sjúkrahús Drengur á slysadeild eftir árás í Laugardalslaug Hjólar hringinn fyrir Hringinn: Gengið vel en leiðin norður „mjög mikið pain“ Forsetinn og borgarstjórinn í Sprengisandi Réðst að hópi drengja í sundlaug Matsgerðirnar einar ekki nægar til að sanna akstur undir áhrifum slævandi lyfja Sautján ára Íslendingur dæmdur í ellefu mánaða fangelsi í Danmörku Skip Watsons komið inn í íslenska efnahagslögsögu Slösuð göngukona flutt með þyrlunni „Málið er í öllu tilliti afar óheppilegt“ Festa lengri opnunartíma lauganna um helgar í sessi Undirbúningur vegna almyrkvans víða á lokametrunum „Fólk sem er á bið á ekki að vera þjónustulaust“ Hrun úr Reynisfjalli: „Ansi mikil bergfylla sem hefur farið þarna niður“ Bíður milli vonar og ótta á meðan fjölskyldan er föst undir hótelrústum Notuðust við dróna við að ná utan um stórfellda líkamsárás Hætta á að námsframboð dragist saman Hitamet slegið í Danmörku: Börnin að bráðna inni á sófanum „Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann“ Minni hamingja meðal landsmanna og fleiri einmana Þörf sé á að endurhugsa fjármögnum NPA-þjónustu Rétt rúmur helmingur myndi segja já í ágúst Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Sjá meira