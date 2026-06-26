Vilja semja aftur um bensínstöðalóðir í borginni

Meirihlutinn í borgarráði samþykkti að stofna nefnd til að semja við eigendur bensínstöðvalóða um greiðslur fyrir byggingarrétt á þeim. Borgarstjóri segir að Evrópureglur um ríkisaðstoð kunni að hafa verið brotnar þegar borgin samdi upphaflega um lóðirnar.
Þrætt hefur verið um bensínstöðvalóðir sem fyrrverandi meirihluti samdi um við olíufélögin á sínum tíma. Gegn því að loka bensínstöðvum í íbúðahverfum fengu eigendur lóðanna rétt til íbúðauppbyggingar á þeim.
Meirihluti Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokksins í borgarráði samþykkti í gær að skipa samninganefnd til þess að semja við lóðarhafa um uppbyggingu lóðanna og „endurgjald á markaðsvirði fyrir aukinn og breyttan byggingarrétt lóðanna ásamt nýjum lóðarleiguréttindum“.
Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, segir við Morgunblaðið í morgun að lögfræðileg rýni borgarlögmanns á samningunum við lóðahafanna bendi til þess að brotið hafi verið gegn evrópskum reglum um ríkisaðstoð og samkeppni.
„Það leiddi til þess að okkur var ráðlagt að skipa sérstaka samninganefnd sem færi í það verkefni að semja við lóðarhafana upp á nýtt um eðlilegt endurgjald fyrir þau verðmæti sem þeir fengu í hendur,“ segir borgarstjóri við blaðið.
Í bókun meirihlutans í borgarráði í gær sagði að hann fylgdi eftir ábendingum og úrbótatillögum frá innri endurskoðun og ráðgjöf Reykjavíkurborgar.
„Mikilvægt er að stuðst sé við skýrt verklag og að ákvarðanir um takmörkuð gæði samræmist reglum um samkeppni og ríkisaðstoð,“ sagði í bókuninni.
Fulltrúar Samfylkingarinnar bókuðu að þeir legðust ekki gegn því að samninganefnd yrði skipuð til þess að tryggja fullt samræmi við ríkisaðstoðarreglur.
Vöruðu þeir aftur á móti við að þó að breytt skipulag fyrir lóðrnar skapaði vissulega aukin verðmæti fyrir eigendur lóðanna yrði að taka tillit til umfangsmikils kostnaðar við jarðvegsskipti og mengunarhreinsun ásamt fjárhagslegu tapi af því að loka arðbærum rekstri bensínstöðva snemma við útreikning á endurgjaldi.
„Verði kröfur borgarinnar óraunhæfar munu olíufélögin einfaldlega nýta gildandi langtímasamninga sína og halda áfram rekstri stöðvanna á óbreyttum forsendum. Nefndin verður að sýna samstarfsvilja og fylgja meðalhófi svo þetta mikilvæga húsnæðis- og umhverfismál sigli ekki í strand,“ sagði í bókun Samfylkingarinnar.