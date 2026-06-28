Áhöfn skips Paul Watson hefur ekki gefið Landhelgisgæslunni upp staðsetningu sína á Íslandsmiðum líkt og gæslan óskaði eftir í gær. Í fréttatímanum verður talað við formann Hvalavina sem hefur áhyggjur af komu skipsins og segir Hvalavini ekki styðja aðgerðirnar.
Tala látinna í Venesúela hækkar sífellt og telja íbúar í landinu viðbrögð stjórnvalda vera ófullnægjandi og viðbragðsaðila hafa verið vanbúna.
Ferðaþjónustuaðilar á Húsavík segja að smærri bæir á Norðausturlandi fái sífellt færri gesti skemmtiferðaskipa í heimsókn og kenna gistináttaskatti stjórnvalda um. Við ræðum við Húsvíkinga í fréttum og heyrum sömuleiðis frá Hildi Björnsdóttur borgarstjóra sem boðar frekari niðurskurðaraðgerðir hjá Reykjavíkurborg.
Undirbúningur fyrir Landsmót hestamanna stendur yfir en mótið fer fram næstu helgi. Framkvæmdastjóri mótsins segir samningaviðræður standa yfir við veðurguðina en búist er við allt að átta þúsund gestum á mótið.
Í íþróttum förum við yfir stóran dag í Bestu deild karla sem og stöðuna á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu en riðlakeppni mótsins lauk í nótt.