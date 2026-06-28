Hjólar hringinn fyrir Hringinn: Gengið vel en leiðin norður „mjög mikið pain“

Einar Dagur Brynjarsson, sautján ára strákur sem var ljúka fyrsta ári í Verzlunarskólanum, hjólaði af stað fyrir tíu dögum í hringferð til styrktar Hringnum. Einar Dagur stefnir á að ljúka hringferðinni í dag við Barnaspítalann. Hægt verður að fylgja honum síðustu kílómetrana frá Litlu Kaffistofunni en þar ætlar hann að vera um klukkan 15 í dag.
Ekki er um að ræða fyrstu hjólasöfnunarferð Einars Dags en fyrir tveimur árum hjólaði hann með vini sínum, Þórbergi Rúnarssyni, til Akureyrar og safnaði um hálfri milljón fyrir hringinn. Einar Dagur lagði af stað þann 18. júní en hjólar af stað í dag frá Hellu og verður á Selfossi um hádegi og svo á Litlu Kaffistofunni um klukkan 15.
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Einar Dagur segir ferðina hafa verið krefjandi og hann hafi ætlað að lengja hana um einn dag en svo hafi gengið svo vel í gær að hann hafi náð að klára á tíu dögunum sem hann setti sér markmið um fyrst.
„Það er búið að vera mótvindur nærri alla dagana, nema í gær. Ég tók 165 kílómetra í gær. Þetta hefur gengið vel en leiðin norður var mjög mikið „pain“. Það voru margar brekkur og mótvindur allan tímann.“
Spurður um ástæðuna fyrir því að styrkja Hringinn segir hann tvær ástæður.
„Ég fæddist með óþroskuð lungu og var settur á barnaspítalann og svo er amma mín er í Hringnum,“ segir hann. Hægt er að styrkja söfnunina með því að leggja inn á reikning Kennitala: 640169-4949 Banki: 0101-26-054506.
Hann segir hjólaleiðina í dag 92 kílómetra og því þá stystu sem hann hefur farið í ferðinni. Hann segir það hafa verið gott að hafa vinkonur sínar með.
Þrjár vinkonur hans, þær Karítas Eva Gunnarsdóttir Blöndal, Snædís Anna Heimisdóttir og Eydís Dröfn Fannarsdóttir, hafa fylgt honum á bíl og svo afi hans, Einar J. Hilmarsson, á húsbíl þar á eftir.
„Þær eru alltaf jákvæðar og vel á eftir mér, til að passa að enginn fari of nálægt,“ segir hann og að þó svo að það hafi komið upp tilvik þar sem hann hafi orðið stressaður séu ökumenn almennt búnir að vera mjög tillitssamir.
Einar Dagur hjólaði fyrir tveimur árum til Akureyrar en segist annars ekki hafa verið mikið á hjólinu.
„Ég er mjög spenntur að klára, þetta er búin að vera erfið ferð og miklar áskoranir.“
„Ég er mjög spenntur að klára, þetta er búin að vera erfið ferð og miklar áskoranir.“
Hann segist borða mikið til að komast alla þessa leið og gerir ráð fyrir að hann sé að borða um þrjú til fjögur þúsund kalóríur á dag. Spurður hvað hann sé að borða segir hann það ekkert endilega besta.
„Það er ekkert það besta, það er erfitt að elda en við höfum verið að stoppa á bensínstöðvum,“ segir hann léttur.
Einar, afi Einars, segir í samtali við Vísi að ferðin hafi alls ekki verið auðveld. Hann hafi síðari hluta þessarar viku barist við mikinn mótvind en þó tekist að hjóla nærri 170 kílómetra einn daginn.
„Ég var ekki með honum fyrsta daginn en náði þeim eftir það,“ segir Einar afi og að Einar Dagur hafi verið alveg ofsalega duglegur alla ferðina.
Hann hafi hjólað 152 kílómetra í vikunni og svo tekið 165 kílómetra í gær í miklum mótvindi.
„Við erum á merktum bíl, merktum stuðningsaðilum Lauf, Xprent, Bónus og Hringnum, vinkonurnar hafa stundum fylgt honum eftir og svo kem ég þar á eftir. Svo hefur hann gist hjá mér í húsbílnum. Hann er búinn að lenda í miklum mótvindi en hjólaði samt 144 kílómetra,“ segir Einar afi og að það hafi gengið svakalega vel hjá honum,
Hann segir ökumenn almennt hafa sýnt mikla tillitsemi við hópinn.
„Það eru kannski einn eða tveir sem hafa verið dónalegir en menn bíða almennt þolinmóðir, alveg allt að fimm eða sex bílar, alveg þar til þeir sjá auðan veg og taka þá fram úr,“ segir Einar afi.
Hann segir átökin þó hafa kostað hann og Einar Dagur hafi verið duglegur að sofa. Hann hafi sofið í um tíu tíma í gær en verið svakalega hress svo á hjólinu með bakvind.
„Það munaði ekkert um þessa aukakílómetra,“ segir hann.
„Einar Dagur kominn á Kirkjubæjarklaustur eftir 144 km við mjög krefjandi aðstæður, vindur alla leiðina 5-7 m/sek,“ sagði Einar afi í færslu á Facebook í gær um ferðina.
Í annarri færslu sagði hann fimmtudaginn hafa verið mjög erfiðan.
„Fimmtudagurinn var mjög erfiður hjá Einari Degi, 10-12 m/sek beint í fangið ⁰ og sló upp í 14. Fór á stað kl. 02:30 í nótt, töluverður mótvindur, 6-7 m/sek. Er að hvíla sig aðeins á Fagurhólsmýri. Markmiðið er Kirkjubæjarklaustur, 90 km þangað, hérna eru núna 7 m/sek.”
Þann 24. júní, miðvikudag, skrifaði afi: „Kominn á náttstað eftir 152 km.“