Réðst að hópi drengja í sundlaug Lovísa Arnardóttir skrifar 28. júní 2026 07:17 Ekki er tekið fram í tilkynningu lögreglu hvar atvikið átti sér stað en vinsæl rennibraut er í Laugardalslaug. Vísir/Vilhelm Karlmaður réðst að hópi drengja í sundlaug í vesturhluta borgarinnar eftir að þeir renndu sér á eftir honum í rennibraut og lentu á manninum og ungum syni hans. Greint er frá málinu í dagbók lögreglu en ekki er tekið fram hvar atvikið átti sér stað. Rennibrautir eru í bæði Laugardalslaug og Seltjarnarneslaug í umdæmi stöðvar 1 sem sinnti atvikinu . Fimm voru vistaðir í fangageymslu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu eftir nóttina. Fram kemur í dagbók að 76 mál hafi verið skráð í kerfið frá klukkan 17 í gær til klukkan fimm í nótt. Tvær líkamsárásir Í dagbók kemur einnig fram að lögreglu hafi verið tilkynnt um ungmenni að brjótast inn í skóla en ekki er tekið fram hvar. Þá var einn handtekinn vegna líkamsárásar á bar og vistaður í fangageymslu. Einn ökumaður var kærður fyrir að aka á 121 kílómetra hraða á klukkustund þar sem hámarkshraði er 90. Atvikið átti sér stað í umdæmi stöðvar 2 sem sinnir verkefnum í Hafnarfirði og Garðabæ. Þá var einnig til stöðvar 2 tilkynnt um slagsmál í heimahúsi. Þá var einnig tilkynnt um leigubíla við hátíðina Hjarta Hafnarfjarðar sem tepptu umferð og um alvarlega líkamsárás á sportbar í Kópavogi eða Breiðholti. Einn var handtekinn og vistaður í fangageymslu. Lögregla sinnti auk þess fjölda verkefna vegna ökumanna sem grunaðir voru um akstur undir áhrifum vímuefna og vegna hávaða í heimahúsi eða vegna tónlistar. Lögreglumál Sund Reykjavík Kópavogur Hafnarfjörður Mest lesið Sautján ára Íslendingur dæmdur í ellefu mánaða fangelsi í Danmörku Innlent „Málið er í öllu tilliti afar óheppilegt“ Innlent Skip Watsons komið inn í íslenska efnahagslögsögu Innlent Bandaríkjaher heldur árásum áfram í Íran Erlent Hrun úr Reynisfjalli: „Ansi mikil bergfylla sem hefur farið þarna niður“ Innlent Bíður milli vonar og ótta á meðan fjölskyldan er föst undir hótelrústum Innlent Slösuð göngukona flutt með þyrlunni Innlent Festa lengri opnunartíma lauganna um helgar í sessi Innlent Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Innlent „Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann“ Innlent Fleiri fréttir Réðst að hópi drengja í sundlaug Matsgerðirnar einar ekki nægar til að sanna akstur undir áhrifum slævandi lyfja Sautján ára Íslendingur dæmdur í ellefu mánaða fangelsi í Danmörku Skip Watsons komið inn í íslenska efnahagslögsögu Slösuð göngukona flutt með þyrlunni „Málið er í öllu tilliti afar óheppilegt“ Festa lengri opnunartíma lauganna um helgar í sessi Undirbúningur vegna almyrkvans víða á lokametrunum „Fólk sem er á bið á ekki að vera þjónustulaust“ Hrun úr Reynisfjalli: „Ansi mikil bergfylla sem hefur farið þarna niður“ Bíður milli vonar og ótta á meðan fjölskyldan er föst undir hótelrústum Notuðust við dróna við að ná utan um stórfellda líkamsárás Hætta á að námsframboð dragist saman Hitamet slegið í Danmörku: Börnin að bráðna inni á sófanum „Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann“ Minni hamingja meðal landsmanna og fleiri einmana Þörf sé á að endurhugsa fjármögnum NPA-þjónustu Rétt rúmur helmingur myndi segja já í ágúst Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Erfitt fyrir launafólk að taka aftur mark á loforðum stjórnvalda og fyrirtækja Hrafnagilshverfi stækkar ört Fjármálaráðherra telur tæpt að forsenduákvæði kjarasamninga haldi Skipuð skólameistari eftir storminn á Bifröst Baðlón sýknað af kröfum fyrrverandi starfsmanns Drógu dauða langreyði fram hjá hvalaskoðunarskipi: „Áttu ekki til orð“ Sjá meira