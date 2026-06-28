Innlent

Réðst að hópi drengja í sund­laug

Lovísa Arnardóttir skrifar
Ekki er tekið fram í tilkynningu lögreglu hvar atvikið átti sér stað en vinsæl rennibraut er í Laugardalslaug.
Ekki er tekið fram í tilkynningu lögreglu hvar atvikið átti sér stað en vinsæl rennibraut er í Laugardalslaug. Vísir/Vilhelm

Karlmaður réðst að hópi drengja í sundlaug í vesturhluta borgarinnar eftir að þeir renndu sér á eftir honum í rennibraut og lentu á manninum og ungum syni hans. Greint er frá málinu í dagbók lögreglu en ekki er tekið fram hvar atvikið átti sér stað.

Rennibrautir eru í bæði Laugardalslaug og Seltjarnarneslaug í umdæmi stöðvar 1 sem sinnti atvikinu .

Fimm voru vistaðir í fangageymslu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu eftir nóttina. Fram kemur í dagbók að 76 mál hafi verið skráð í kerfið frá klukkan 17 í gær til klukkan fimm í nótt.

Tvær líkamsárásir

Í dagbók kemur einnig fram að lögreglu hafi verið tilkynnt um ungmenni að brjótast inn í skóla en ekki er tekið fram hvar. Þá var einn handtekinn vegna líkamsárásar á bar og vistaður í fangageymslu.

Einn ökumaður var kærður fyrir að aka á 121 kílómetra hraða á klukkustund þar sem hámarkshraði er 90. Atvikið átti sér stað í umdæmi stöðvar 2 sem sinnir verkefnum í Hafnarfirði og Garðabæ. Þá var einnig til stöðvar 2 tilkynnt um slagsmál í heimahúsi.

Þá var einnig tilkynnt um leigubíla við hátíðina Hjarta Hafnarfjarðar sem tepptu umferð og um alvarlega líkamsárás á sportbar í Kópavogi eða Breiðholti. Einn var handtekinn og vistaður í fangageymslu.

Lögregla sinnti auk þess fjölda verkefna vegna ökumanna sem grunaðir voru um akstur undir áhrifum vímuefna og vegna hávaða í heimahúsi eða vegna tónlistar.

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