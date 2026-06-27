Ummæli Tuchels um Reece James vekja furðu: „Enginn gat séð þetta fyrir“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 27. júní 2026 18:27 Reece James hefur misst af fjölmörgum leikjum vegna meiðsla á undanförnum árum. getty/Nicolò Campo Þrátt fyrir langa meiðslasögu segir Thomas Tuchel, þjálfari enska landsliðsins, að ekki hafi verið hægt að sjá fyrir að hann myndi detta út vegna meiðsla á heimsmeistaramótinu sem nú stendur yfir. James ferðaðist ekki með enska liðinu til New Jersey þar sem það mætir Panama í lokaleik sínum í L-riðli heimsmeistaramótsins. Chelsea-maðurinn glímir við meiðsli og óttast er að hann missi einnig af leik Englands í 32-liða úrslitunum. James hefur verið óheppinn með meiðsli á ferlinum og byrjaði til að mynda aðeins tuttugu af 38 leikjum Chelsea í ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili. Þrátt fyrir það kom það Tuchel í opna skjöldu að James skyldi meiðast núna. „Enginn gat séð þetta fyrir,“ sagði sá þýski. „Recce var í góðu standi og honum leið vel svo þetta er óheppni. En Ezri Konsa hefur spilað þarna fyrir okkur og þetta er ekkert vandamál.“ Umræddur Konsa gæti leyst stöðu hægri bakvarðar hjá enska landsliðinu í fjarveru James eða þá Djed Spence sem hefur komið við sögu í báðum leikjum Englands á HM. Tino Livramento þurfti einnig frá að hverfa frá HM vegna meiðsla en þrátt fyrir það hóaði Tuchel ekki í annan hægri bakvörð heldur miðvörðinn Trevor Chalobah. Blaðamaðurinn Henry Winter er meðal þeirra sem furða sig á ummælum Tuchels um James og segir að allir hefðu getað séð það fyrir að hann myndi meiðast. Þá botnar hann ekki í meðferð Tuchels á Trent Alexander-Arnold sem hefur aðeins leikið einn hálfleik fyrir enska landsliðið síðan sá þýski tók við því. “No-one could see that coming.” Thomas Tuchel on Reece James’ injury. Except, unfortunately, everyone could see that coming. Frustrating in every sense. Picking James in the squad was understandable. Top full-back. But to have insufficient cover was naive. And then, following…— Henry Winter (@henrywinter) June 27, 2026 Á blaðamannafundi fyrir leikinn gegn Panama staðfesti Tuchel að Bukayo Saka, Declan Rice og Elliot Anderson væru klárir í slaginn. Þeir tveir síðastnefndu æfðu ekki með enska liðinu á fimmtudaginn vegna meiðsla en tóku þátt í æfingu gærdagsins. England er með fjögur stig á toppi L-riðils og tryggir sér toppsæti hans með sigri á Panama í kvöld. Leikurinn fer fram á MetLife-leikvanginum í New Jersey og hefst klukkan 21:00. HM 2026 í fótbolta Tengdar fréttir Fullviss að möguleg félagaskipti Anderson trufli hann ekki Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englands, segir að væntanleg félagaskipti Elliot Anderson til Manchester City hafi engin áhrif á undirbúning hans fyrir lokaleik Englands í riðlakeppni HM. 27. júní 2026 14:30 Mest lesið Tyrkland yfirgefur HM sem „heimsmeistari“ Fótbolti 91 árs og mættur á sitt 18. heimsmeistaramót Fótbolti Elísa vann aftur á Ítalíu Sport Tíu ár frá kraftaverkinu í Nice Fótbolti Fyrirtækin sem léku á FIFA og græddu á banninu Fótbolti Lenti saman á æfingu og þjálfarinn var ánægður með það Fótbolti Haraldur Franklín nálgast Opna breska Golf FIFA bannaði Frökkum að bera sorgarbönd vegna móður Deschamps Fótbolti Spyr hvort VAR sé orðið happadrætti á þessu HM Fótbolti Franska lögreglan vill að Demantamótinu í París verði aflýst Sport Fleiri fréttir Ummæli Tuchels um Reece James vekja furðu: „Enginn gat séð þetta fyrir“ Sextán ára bjargaði Gróttu á Húsavík Fullviss að möguleg félagaskipti Anderson trufli hann ekki Malmö valtaði yfir Kristianstad 91 árs og mættur á sitt 18. heimsmeistaramót Tíu ár frá kraftaverkinu í Nice Varsjáin tók sæti í 32 liða úrslitum frá Írönum Skiptar skoðanir á Messi og Ronaldo umræðunni í Eyjum Spyr hvort VAR sé orðið happadrætti á þessu HM Tyrkland yfirgefur HM sem „heimsmeistari“ Uppeldiskerfi argentínska fótboltans níðist á börnum Fyrirtækin sem léku á FIFA og græddu á banninu Nú tók Arnar Bjarki met af Eiði Smára FIFA bannaði Frökkum að bera sorgarbönd vegna móður Deschamps Lenti saman á æfingu og þjálfarinn var ánægður með það Þjálfari Portúgala byrjaði að undirbúa Kólumbíuleikinn í mars Endurkoma hjá Leikni í Breiðholtsslagnum og HK vann Fylki Dembele stal senunni frá Mbappé á móti varaliði Norðmanna Guðmundur Andri í FH eins og faðir hans forðum AC Milan kaupir Ramos fyrir metfé Búið að slá markametið á HM í fótbolta Orri og Ísak mætast í æfingaleik Haaland og Ödegaard báðir á bekknum gegn Frakklandi Gætu spilað heimaleiki sína í Meistaradeildinni á heimavelli Brentford Forsetinn gaf öllum landsmönnum frí eftir að Ekvador komst áfram Líkur Skota á að komast áfram fóru úr 42 prósentum í 5,3 prósent á einum degi BBC bað FIFA um svör vegna meints níðs Sigurðar Þjóðir biðja um að halda ekki upp á hinsegin daga meðan á leik þeirra stendur Víkingur nælir í Eið Orra sem kemur eftir tímabilið Lét menn heyra það á HM: „Þetta er smá sorglegt“ Sjá meira