Fótbolti

Um­mæli Tuchels um Reece James vekja furðu: „Enginn gat séð þetta fyrir“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Reece James hefur misst af fjölmörgum leikjum vegna meiðsla á undanförnum árum.
Reece James hefur misst af fjölmörgum leikjum vegna meiðsla á undanförnum árum. getty/Nicolò Campo

Þrátt fyrir langa meiðslasögu segir Thomas Tuchel, þjálfari enska landsliðsins, að ekki hafi verið hægt að sjá fyrir að hann myndi detta út vegna meiðsla á heimsmeistaramótinu sem nú stendur yfir.

James ferðaðist ekki með enska liðinu til New Jersey þar sem það mætir Panama í lokaleik sínum í L-riðli heimsmeistaramótsins. Chelsea-maðurinn glímir við meiðsli og óttast er að hann missi einnig af leik Englands í 32-liða úrslitunum.

James hefur verið óheppinn með meiðsli á ferlinum og byrjaði til að mynda aðeins tuttugu af 38 leikjum Chelsea í ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili. Þrátt fyrir það kom það Tuchel í opna skjöldu að James skyldi meiðast núna.

„Enginn gat séð þetta fyrir,“ sagði sá þýski. „Recce var í góðu standi og honum leið vel svo þetta er óheppni. En Ezri Konsa hefur spilað þarna fyrir okkur og þetta er ekkert vandamál.“

Umræddur Konsa gæti leyst stöðu hægri bakvarðar hjá enska landsliðinu í fjarveru James eða þá Djed Spence sem hefur komið við sögu í báðum leikjum Englands á HM. Tino Livramento þurfti einnig frá að hverfa frá HM vegna meiðsla en þrátt fyrir það hóaði Tuchel ekki í annan hægri bakvörð heldur miðvörðinn Trevor Chalobah.

Blaðamaðurinn Henry Winter er meðal þeirra sem furða sig á ummælum Tuchels um James og segir að allir hefðu getað séð það fyrir að hann myndi meiðast. Þá botnar hann ekki í meðferð Tuchels á Trent Alexander-Arnold sem hefur aðeins leikið einn hálfleik fyrir enska landsliðið síðan sá þýski tók við því.

Á blaðamannafundi fyrir leikinn gegn Panama staðfesti Tuchel að Bukayo Saka, Declan Rice og Elliot Anderson væru klárir í slaginn. Þeir tveir síðastnefndu æfðu ekki með enska liðinu á fimmtudaginn vegna meiðsla en tóku þátt í æfingu gærdagsins.

England er með fjögur stig á toppi L-riðils og tryggir sér toppsæti hans með sigri á Panama í kvöld. Leikurinn fer fram á MetLife-leikvanginum í New Jersey og hefst klukkan 21:00.

HM 2026 í fótbolta

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