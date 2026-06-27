Bíður milli vonar og ótta á meðan fjölskyldan er föst undir hótelrústum Eiður Þór Árnason skrifar 27. júní 2026 17:32 Luis Oliveros, bróðir Mary, liggur undir húsarústunum ásamt eiginkonu sinni Yeluismar López og sex ára dóttur þeirra Fernanda Oliveros. Aðsend Venesúelsk kona á Íslandi bíður milli vonar og ótta eftir fregnum af bróður sínum og fjölskyldu sem lentu undir braki hótelbyggingar í öflugum jarðskjálfta í landinu á miðvikudag. „Í dag er kominn þriðji dagurinn og þau eru enn undir byggingunni. Og þau eru á lífi. Við höfum ekki nægilega margar vélar og réttu tækin til að ná þeim út. Stjórnvöld eru ekki að hjálpa,“ segir Mary Oliveros í samtali við Vísi. Bróðir hennar Luis Oliveros, mágkona Yeluismar López og sex ára dóttir þeirra Fernanda Oliveros voru á Hotel La Mar Suites í bænum Tucacas í norðvesturhluta Venesúela þegar jarðskjálfti skall á. Mary segist vita að þau séu enn á lífi þar sem það hafi heyrst í þeim undir rústunum en engar fregnir hafa borist að undanförnu. Greint hefur verið frá því að skjálftar að stærð 7,5 og 7,2 hafi skekið Suður-Ameríkuríkið á miðvikudagskvöld. Talið er að tugþúsunda manna sé enn saknað og að 920 hafi farist. Stærri skjálftinn er talinn vera sá öflugasti sem hafi fundist í Venesúela í meira en öld. Klippa: Hótelrústir í Venesúela Mary segir að íbúar í bænum Tucacas hafi reitt fram hjálparhönd eftir náttúruhamfarirnar en það skorti stuðning stjórnvalda. „Ég hef fjölskyldu þarna til að hjálpa og vini en það er ekki nóg.“ Þurfi aukinn stuðning Ekki er búið að koma raforku- og fjarskiptakerfum á svæðinu í samt horf og því hefur verið erfitt fyrir Mary að eiga í samskiptum við foreldra sína og aðra fjölskyldumeðlimi sem eru í Tucacas. „Þau eru bara að reyna sitt besta til að hringja hingað og láta mig vita hvað er í gangi. En það eru liðnir þrír dagar þar sem ég hef verið að hringja og fengið svo fá svör.“ „Það var svo erfitt að tala við þau. Þau eru bara að reyna að láta mig vita hvað er í gangi og að þau heyri í þeim undir rústunum. Við höfum ekki teymið og við höfum ekki búnaðinn til að ná þeim út.“ Eftirfarandi myndskeið sýnir hótelrústirnar og viðtal sem tekið var við föður Mary. View this post on Instagram A post shared by Patricia Ochoa (@patriochoaaaa) Voru næstum komin út þegar jarðskjálftinn varð „Þetta var fimm hæða bygging. Í dag klukkan 18 í Venesúela [22 að íslenskum tíma] verða liðnar 72 klukkustundir. Og þau eru enn þarna,“ segir Mary gráti næst. Fjölskyldan fór á hótelið til að sækja afmælisveislu á miðvikudagskvöld. Luis Oliveros og dóttir hans Fernanda Oliveros.aðsend „Þau voru næstum farin þegar þau gleymdu einhverju eða eitthvað gerðist og þá fóru þau aftur inn í hótelbygginguna og þá gerðist þetta. Bara á nokkrum sekúndum.“ Mary segir að fleiri séu enn undir rústum hótelbyggingarinnar. „Í upphafi voru um fimmtán manns og aðeins tveir komust út. Svo eru fimm manns sem eru þegar látnir. Fjögurra er saknað, þeirra þriggja, og svo er ein manneskja í viðbót. Við höldum að þau séu öll í sama rýminu.“ Mary segir mjög erfitt að vera stödd á Íslandi við þessar erfiðu aðstæður. Helsti flugvöllur landsins skemmdist í hamförunum. „Ég get ekki farið þangað. Ég get ekkert gert. Ég get ekki fært neitt. Þau eru enn á lífi. Þau eru enn þarna og við höldum áfram að biðja mikið fyrir þeim.“ Venesúela Eldgos og jarðhræringar Náttúruhamfarir Tengdar fréttir Dagurinn í dag sé örlagaríkur fyrir leit og björgun Ástandið hefur versnað með hverri klukkustund sem líður í Venesúela þar sem fólk grefur í rústum þremur dögum eftir að tveir jarðskjálftar, 7,2 og 7,5 að stærð, riðu yfir með skömmu millibili. 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