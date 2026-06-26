Kominn á toppinn

Það stendur mikið til í Hörpu í kvöld þar sem Stefán Hilmarsson fagnar sextugsafmæli sínu með stórtónleikum. Þar verður farið yfir feril sem spannar rúmlega fjóra áratugi, meðal annars með hinni goðsagnakenndu hljómsveit Sálinni hans Jóns míns og sólóferil Stefáns.
Stefán segir að tónleikagestir geti átt von á heilmiklu fjöri og svo rólegri ballöðum í bland en hann endurtekur leikinn á morgun. Uppselt er á báða tónleikana.
Aðspurður hvað standi hæst á hans langa tónlistarferli nefnir hann stóra áfanga líkt og þann sem hann fagnar í dag.
„Þeir hafa verið allmargir í gegnum tíðina sem betur fer. Maður er búinn að lifa nokkur árin og ég held að mér finnist þetta bara vera toppurinn í dag.“
Stefán gerir fastlega ráð fyrir því að kannast við einhver andlit í áhorfendaskaranum í kvöld en hann og hljómsveitin Sálin hans Jóns míns hafa lengi átt dyggan aðdáendahóp.
Stefán hafði úr ótal lögum að velja fyrir tónleikana og segir að það sé alltaf erfitt að velja og hafna. Minnst 27 lög verði spiluð í Hörpu í kvöld.
„Maður reynir að fá eitthvert svona jafnvægi líka í þetta á milli þekktra og óþekktra laga. Ég ætla að syngja hérna allavega eitt eða tvö sem ég bara hef ekki sungið áður opinberlega en hef samt hljóðritað eða tekið þátt í að gera.
Svo verða náttúrulega fastagestir og svo ætla ég að flytja tvö ný lög sem ekki hafa verið flutt áður opinberlega af nýrri plötu sem kom út á dögunum. Þannig að þetta verður svona eitt og annað.“
Sjálfur segir hann að allmörg lög séu í uppáhaldi.
„Maður heldur alltaf mest upp á nýjustu lögin sem maður er að gera hverju sinni en svo eru náttúrulega nokkur lög sem maður hefur sungið hvað oftast. Ég get nefnt lög sem standa mér mjög svona nærri persónulega, til dæmis lagið Líf og Undir þínum áhrifum og svo eru þau nú sem betur fer mörg önnur.“
Fyrsta lagið í kvöld verður slagarinn Undir þínum áhrifum sem kom út á samnefndri plötu árið 2005.