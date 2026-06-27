Minni hamingja meðal landsmanna og fleiri einmana Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar 27. júní 2026 12:15 Sigrún Daníelsdóttir, verkefnastjóri hjá embætti landlæknis segir flest hafa þróast til verri vegar. Vísir/Bjarni Ungu fólki sem metur andlega heilsu sína góða hefur fækkað á síðastliðnum áratug á Íslandi og þá hefur streita og einmanaleiki aukist á meðal landsmanna. Í nýjum Talnabrunni embætti landlæknis er farið yfir hvernig líðan landsmanna hefur þróast frá árinu 2016. Þannig sýnir könnun sem gerð var að um sjötíu prósent telja andlega heilsu sína góða. Hlutfall kvenna sem telja hana vera það hefur hins vegar lækkað undanfarinn áratug á meðan hlutfallið hefur ekki breyst á meðal karla. „Svona heilt yfir þá eru flestar mælingarnar ýmist að standa í stað eða þá að þær eru að þróast til verri vegar, sem er auðvitað ekki það sem við myndum vilja sjá. Þar erum við til dæmis að það hefur orðið aukning á upplifun fullorðinna af streitu í daglegu lífi og þá kannski einkum meðal kvenna. Við erum að sjá lítils háttar en samt eitthvað sem mælist hjá okkur, aukningu á einmanaleika. Hamingja hefur dalað, það sjáum við alveg jafnt og þétt yfir þetta tímabil,“ segir Sigrún Daníelsdóttir, verkefnastjóri geðræktar hjá embætti landlæknis. Ungu fólki líður verr Þá fækkaði mest í hópi þeirra sem meta andlega heilsu sína góða í hópi ungs fólks á aldrinum 18–24 ára. „Við höfum séð það alveg reglubundið í gegnum okkar mælingar að unga fólkið kemur jafnan verr út heldur en eldra fólk á flestu af því sem við erum að skoða hvað varðar andlega líðan. Þarna sjáum við til dæmis að það verður lækkun um tíu prósentustig á andlegri heilsu hjá yngsta hópnum, yfir þetta á tímabilinu 18 til 25 ára. Það er vissulega eitthvað sem má hafa áhyggjur af og sömuleiðis þá erum við að sjá þarna mikinn mun eftir því hvernig fólk upplifir fjárhagsstöðu sína. Það er auðvitað mikið áhyggjuefni.“ Hún segir erfitt að segja til um ástæðurnar fyrir þessari breytingu á andlegri heilsu ungs fólks en þróunina í þessa átt megi rekja aftur til síðustu aldamóta. Frá þeim tíma hafi orðið breytingar á lífsmynstri ungs fólks. Stafræn samskipti hafi aukist, frítími sé minni vegna þátttöku í skipulögðum tómstundum, breytingar hafi orðið á svefni ungmenna en fleiri eiga erfitt með að sofna á kvöldin en áður og þá hafi áhyggjur af þróun heimsmála og fleiru aukist. „Það er auðvitað ýmislegt sem getur valdið áhyggjum hjá ungu fólki í dag og svo náttúrulega á móti kemur þessi seigluþáttur. Okkur hefur kannski ekki tekist að byggja upp nægilega seiglu og þrautseigju meðal unga fólksins okkar í dag til þess að takast á við þennan flókna veruleika sem blasir við því.“ Þannig sé margt í dag sem geti valdið streitu. „Maður er með heiminn einhvern veginn í vasanum, liggur við, í gegnum snjalltækin okkar. Það er svo auðvelt að fylgjast með öllu í rauntíma og svo margt sem getur í rauninni valdið áhyggjum og óróleikatilfinningu.“ Svefn Geðheilbrigði Embætti landlæknis Mest lesið Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Innlent „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Innlent Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Innlent Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Innlent Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Innlent Bandaríkin bregðast við drónaárás með annarri árás Erlent Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna Innlent Hrafnagilshverfi stækkar ört Innlent Núverandi hitabylgja „sú alvarlegasta sem mælst hefur“ Erlent Dagurinn í dag sé örlagaríkur fyrir leit og björgun Erlent Fleiri fréttir Minni hamingja meðal landsmanna og fleiri einmana Þörf sé á að endurhugsa fjármögnum NPA-þjónustu Rétt rúmur helmingur myndi segja já í ágúst Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Erfitt fyrir launafólk að taka aftur mark á loforðum stjórnvalda og fyrirtækja Hrafnagilshverfi stækkar ört Verðhækkanirnar vonbrigði Fjármálaráðherra telur tæpt að forsenduákvæði kjarasamninga haldi Skipuð skólameistari eftir storminn á Bifröst Baðlón sýknað af kröfum fyrrverandi starfsmanns Drógu dauða langreyði fram hjá hvalaskoðunarskipi: „Áttu ekki til orð“ Telur „gusumeistara“ hafa sölsað undir sig eign borgarinnar Fella þurfi niður tungumálaþröskulda og auka traust á kerfinu Brottfararstöð þurfi að hafa pláss fyrir þrjátíu manns Áhyggjuefni að markmið kjarasamninga sé ekki að nást Fiskverð í hæstu hæðum og strandveiðimenn brosa allan hringinn Verðbólgan eykst þvert á spár og fiskverð í hæstu hæðum „Í guðanna bænum ekki apa eftir þessu“ Nöfn úr rannsókn sáust í kynningarmyndbandi Ivanka Trump og Jared Kushner á Íslandi Þessi sóttu um starf upplýsingafulltrúa Fær ekki bætur fyrir sóttkví vegna Covid-19 Telur gagnrýni sveitarfélaganna ekki eiga við rök að styðjast Neitaði að yfirgefa strætisvagninn Vilja semja aftur um bensínstöðalóðir í borginni Sjá meira