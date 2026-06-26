Innlent

Brottfararstöð þurfi að hafa pláss fyrir þrjá­tíu manns

Agnar Már Másson skrifar
„Nokkrar eignir eru þegar til skoðunar, bæði til skamms tíma og lengri,“ segir í tilkynningu frá ráðuneytinu. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir er dómsmálaráðherra. 
„Nokkrar eignir eru þegar til skoðunar, bæði til skamms tíma og lengri,“ segir í tilkynningu frá ráðuneytinu. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir er dómsmálaráðherra. 

Ríkið auglýsir nú eftir bæði að langtíma- og skammtímahúsnæði undir brottfararstöð. Húsnæðið þarf að geta hýst allt að þrjátíu manns, samkvæmt auglýsingu.

Framkvæmdasýslan – Ríkiseignir (FSRE) sendi í morgun út markaðskönnun þar sem óskað er eftir upplýsingum um húsnæði sem hentar fyrir brottfararstöð, sem samþykkt var á nýafstöðnu þingi. 

Húsnæðið á að vera á Suðurnesjum og ekki nálægt íbúðarbyggð.

Frá þessu er einnig greint í tilkynningu frá dómsmálaráðuneytinu

Þar segir að leitað sé að bæði tímabundnu húsnæði og langtímahúsnæði. Tímabundna húsnæðið þurfi að vera tilbúið fyrir 1. desember þegar lögin taka gildi. 

Kostur sé ef langtímahúsnæðið verður tilbúið til afhendingar fyrir 30. september á næsta ári. Ekki sé útilokað að tímabundna húsnæðið nýtist síðar sem framtíðarhúsnæði. Með tímabundnu húsnæði fáist ákveðin reynsla af því hvers konar húsnæði nýtist best og hversu mikil þörfin verður.

Húsið eigi að vera í kringum 750 til 1.200 fermetrar. Í tilkynningunni segir að húsnæðið þurfi að geta hýst allt að þrjátíu og vera með aðstöðu fyrir starfsfólk og gott, afgirt útisvæði eða möguleika á að útbúa slíkt svæði. Gert sé ráð fyrir fimmtán til þrjátíu svefnherbergjum með snyrtingu og sturtu eða aðgengi að sameiginlegum snyrtingum og sturtum, þvottahúsi og matsal.

„Nokkrar eignir eru þegar til skoðunar, bæði til skamms tíma og lengri,“ segir í tilkynningu frá ráðuneytinu.

Tekið er fram að fjölskyldur verði vistaðar á öðrum stað og stendur leit yfir að hentugu húsnæði.

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