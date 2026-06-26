Brottfararstöð þurfi að hafa pláss fyrir þrjátíu manns Agnar Már Másson skrifar 26. júní 2026 12:26 „Nokkrar eignir eru þegar til skoðunar, bæði til skamms tíma og lengri,“ segir í tilkynningu frá ráðuneytinu. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir er dómsmálaráðherra. Ríkið auglýsir nú eftir bæði að langtíma- og skammtímahúsnæði undir brottfararstöð. Húsnæðið þarf að geta hýst allt að þrjátíu manns, samkvæmt auglýsingu. Framkvæmdasýslan – Ríkiseignir (FSRE) sendi í morgun út markaðskönnun þar sem óskað er eftir upplýsingum um húsnæði sem hentar fyrir brottfararstöð, sem samþykkt var á nýafstöðnu þingi. Húsnæðið á að vera á Suðurnesjum og ekki nálægt íbúðarbyggð. Frá þessu er einnig greint í tilkynningu frá dómsmálaráðuneytinu. Þar segir að leitað sé að bæði tímabundnu húsnæði og langtímahúsnæði. Tímabundna húsnæðið þurfi að vera tilbúið fyrir 1. desember þegar lögin taka gildi. Kostur sé ef langtímahúsnæðið verður tilbúið til afhendingar fyrir 30. september á næsta ári. Ekki sé útilokað að tímabundna húsnæðið nýtist síðar sem framtíðarhúsnæði. Með tímabundnu húsnæði fáist ákveðin reynsla af því hvers konar húsnæði nýtist best og hversu mikil þörfin verður. Húsið eigi að vera í kringum 750 til 1.200 fermetrar. Í tilkynningunni segir að húsnæðið þurfi að geta hýst allt að þrjátíu og vera með aðstöðu fyrir starfsfólk og gott, afgirt útisvæði eða möguleika á að útbúa slíkt svæði. Gert sé ráð fyrir fimmtán til þrjátíu svefnherbergjum með snyrtingu og sturtu eða aðgengi að sameiginlegum snyrtingum og sturtum, þvottahúsi og matsal. „Nokkrar eignir eru þegar til skoðunar, bæði til skamms tíma og lengri,“ segir í tilkynningu frá ráðuneytinu. Tekið er fram að fjölskyldur verði vistaðar á öðrum stað og stendur leit yfir að hentugu húsnæði. Brottfararstöð fyrir útlendinga Innflytjendamál Flóttafólk á Íslandi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Skerðing á opnun í frístund verði afturkölluð Innlent Ivanka Trump og Jared Kushner á Íslandi Innlent Handtekinn af sérsveitarmönnum undir Esjunni Innlent Bjóða ferðamönnum að gista í súrheysturni Innlent Rekja hundruð dauðsfalla á ári til stærri bíla Erlent Þessi sóttu um starf upplýsingafulltrúa Innlent „Í guðanna bænum ekki apa eftir þessu“ Innlent Vilja semja aftur um bensínstöðalóðir í borginni Innlent Áfengisbann í París um helgina Erlent Madsen neitað um leyfi til að gifta sig Erlent Fleiri fréttir Brottfararstöð þurfi að hafa pláss fyrir þrjátíu manns Áhyggjuefni að markmið kjarasamninga sé ekki að nást Fiskverð í hæstu hæðum og strandveiðimenn brosa allan hringinn Verðbólgan eykst þvert á spár og fiskverð í hæstu hæðum „Í guðanna bænum ekki apa eftir þessu“ Nöfn úr rannsókn sáust í kynningarmyndbandi Ivanka Trump og Jared Kushner á Íslandi Þessi sóttu um starf upplýsingafulltrúa Fær ekki bætur fyrir sóttkví vegna Covid-19 Telur gagnrýni sveitarfélaganna ekki eiga við rök að styðjast Neitaði að yfirgefa strætisvagninn Vilja semja aftur um bensínstöðalóðir í borginni Skerðing á opnun í frístund verði afturkölluð Fræddust um daglegt líf blindra og hreyfihamlaðra Bjóða ferðamönnum að gista í súrheysturni „Miðað við þessi orð þá hef ég miklar áhyggjur“ Stutt stopp hjá gjaldfrjálsum Strætó Stúlkan er fundin Boðar frekari niðurskurð Borgarstarfsmenn taka pokann sinn og kapphlaup við tímann í Venesúela Kastaðist af hjólinu þegar ekið var á hann „Erfiður dagur í ráðhúsinu í dag“ Handtekinn af sérsveitarmönnum undir Esjunni Hópuppsögn í borginni: Störfum fækkar um 40 prósent Vara við netsvikum í nafni „netglæpalögreglunnar“ Fimm vilja stýra HSA Vöruðu við að risaskjálfti væri í vændum Upplýsingafulltrúum sagt upp og mannréttindaskrifstofa lögð niður Segir Suðurlandsbraut fara aftur í vinnslu án þess að tefja verkefnið „Virðist vera að það sé kerfislægt brotið á fötluðu fólki“ Sjá meira