Fella þurfi niður tungumálaþröskulda og auka traust á kerfinu Smári Jökull Jónsson skrifar 26. júní 2026 13:01 Ágúst Ingi Ágústsson er yfirlæknir hjá Samhæfingarmiðstöð krabbameinsskimana hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Vísir/Vilhelm Yfirlæknir hjá samhæfingarmiðstöð krabbameinsskimana segir að fella þurfi þröskulda og auka traust á kerfum meðal erlendra kvenna hér á landi svo auka megi þátttöku þeirra í krabbameinsskimunum. Aðeins 25% kvenna með erlent ríkisfang mættu í boðaða skimun fyrir brjóstakrabbameini á síðasta ári. Í skýrslu embættis landlæknis um skimun fyrir legháls- og brjóstakrabbamein kemur fram að þátttaka í skimun fyrir brjóstakrabbameini hefur aukist um þrettán prósentustig á síðustu þremur árum og þátttaka í skimun fyrir leghálskrabbameini einnig aukist. Yfirlæknir hjá Samhæfingarmiðstöð krabbameinsskimana segir að helsta áskorunin sé að ná til erlendra kvenna en aðeins fjörðungur kvenna með erlent ríkisfang mætti í boðaða skimun fyrir brjóstakrabbameini. „Það er mjög flókið að ná til innflytjenda, það er erfiðara að ná til þeirra með upplýsingar til dæmis. Það eru tungumálaerfiðleikar, það er menningarmunur og það er munur á trausti til stofnana,“ segir Ágúst Ingi Ágústsson yfirlæknir. Færri koma í óþarfa endurkomu Erlendar konur treysti heilbrigðiskerfi í sínu heimalandi oft á tíðum betur. „Þetta snýst svolítið um það að það fella niður þröskulda sem tengjast tungumáli og síðan að auka traust á kerfunum hjá okkur.“ Bókunaraðferðir séu meðal þess sem hindrað geti aðgengi. „Þær eiga erfitt með að bóka sér vegna þess að þær eiga erfitt með að hafa samskipti í gegnum síma, sem dæmi. ef það er hægt að bjóða upp á rafrænar bókarnir þá er það strax til bóta, en þá þurfa upplýsingarnar líka að vera á tungumáli sem þær skilja.“ Í skýrslunni kemur fram að hlutfall endurinköllunar eftir fyrstu skimun hafi meira en helmingast frá 2021. Ágúst segir þetta skýrast af bættri tækni og greiningarviðmiðum. „Það sem má segja að áður var oft verið að innkalla konur í eftirlit sem var kannski óþarft, núna er verið að reyna að afgreiða konurnar þannig að þær fái bara svar, annað hvort er eitthvað eðlilegt eða ekki.“ Ungar konur telji sig ekki í hættu Ágúst segir að almennt séum við að standa okkur vel í þessum málum. Mikill fókus hafi verið á þátttökuna síðustu ár og hún sé á uppleið. „Það er kannski erfitt að gera sér væntingar um betri þátttöku íslenskra kvenna,“ en þó sé það ákveðin áskorun að ná til yngri kvenna. Það sé þekkt um allan heim. „Þær eru auðvitað ungar og telja þar af leiðandi að þær séu ekki í mikili hættu á að fá krabbamein og því ekki eins mikil þörf á að þær mæti. Í einhverjum tilfellum snýst þetta kannski um fjárútlát en sem betur fer þá er kostnaður hér á landi hverfandi, aðeins um 500 krónur fyrir að mæta í skimun.“ Krabbamein Heilbrigðismál Heilsugæsla Mest lesið Ivanka Trump og Jared Kushner á Íslandi Innlent Skerðing á opnun í frístund verði afturkölluð Innlent „Í guðanna bænum ekki apa eftir þessu“ Innlent Handtekinn af sérsveitarmönnum undir Esjunni Innlent Bjóða ferðamönnum að gista í súrheysturni Innlent Þessi sóttu um starf upplýsingafulltrúa Innlent Rekja hundruð dauðsfalla á ári til stærri bíla Erlent Vilja semja aftur um bensínstöðalóðir í borginni Innlent Madsen neitað um leyfi til að gifta sig Erlent Áfengisbann í París um helgina Erlent Fleiri fréttir Telur „gusumeistara“ hafa sölsað undir sig eign borgarinnar Fella þurfi niður tungumálaþröskulda og auka traust á kerfinu Brottfararstöð þurfi að hafa pláss fyrir þrjátíu manns Áhyggjuefni að markmið kjarasamninga sé ekki að nást Fiskverð í hæstu hæðum og strandveiðimenn brosa allan hringinn Verðbólgan eykst þvert á spár og fiskverð í hæstu hæðum „Í guðanna bænum ekki apa eftir þessu“ Nöfn úr rannsókn sáust í kynningarmyndbandi Ivanka Trump og Jared Kushner á Íslandi Þessi sóttu um starf upplýsingafulltrúa Fær ekki bætur fyrir sóttkví vegna Covid-19 Telur gagnrýni sveitarfélaganna ekki eiga við rök að styðjast Neitaði að yfirgefa strætisvagninn Vilja semja aftur um bensínstöðalóðir í borginni Skerðing á opnun í frístund verði afturkölluð Fræddust um daglegt líf blindra og hreyfihamlaðra Bjóða ferðamönnum að gista í súrheysturni „Miðað við þessi orð þá hef ég miklar áhyggjur“ Stutt stopp hjá gjaldfrjálsum Strætó Stúlkan er fundin Boðar frekari niðurskurð Borgarstarfsmenn taka pokann sinn og kapphlaup við tímann í Venesúela Kastaðist af hjólinu þegar ekið var á hann „Erfiður dagur í ráðhúsinu í dag“ Handtekinn af sérsveitarmönnum undir Esjunni Hópuppsögn í borginni: Störfum fækkar um 40 prósent Vara við netsvikum í nafni „netglæpalögreglunnar“ Fimm vilja stýra HSA Vöruðu við að risaskjálfti væri í vændum Upplýsingafulltrúum sagt upp og mannréttindaskrifstofa lögð niður Sjá meira