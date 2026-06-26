Innlent

Nöfn úr rann­sókn sáust í kynningarmyndbandi

Birgir Olgeirsson skrifar
Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari.
Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari. Vilhelm.

Nöfn einstaklinga sem tengjast virkri rannsókn embættis héraðssaksóknara sáust á tölvuskjá starfsmanns embættisins í kynningarmyndbandi ísraelska tæknifyrirtækisins Cellebrite.

Morgunblaðið greindi fyrst frá málinu í morgun. Þar kom fram að nöfn fimm einstaklinga hefðu sést í myndbandinu, auk málsnúmers.

Vísir fjallaði í vikunni um myndbandið, þar sem íslensk yfirvöld eru notuð sem dæmi um hvernig hugbúnaður Cellebrite geti nýst við rannsóknir á fjármálabrotum og skipulagðri brotastarfsemi.

Í myndbandinu var meðal annars fjallað um svokallað Operation Raccoon-mál, peningaþvættismál sem hófst árið 2018 og snerist um að fjöldi ungmenna var fenginn til að skipta íslenskum krónum yfir í evrur. Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari sagði í samtali við Vísi að málið biði ákvörðunar um hvort ákæra yrði gefin út.

Nöfnin sem sáust á skjánum tengjast rannsókn embættisins á máli sem varðar misnotkun á kerfisvillu Reiknistofu bankanna, samkvæmt heimildum Morgunblaðsins.

Ólafur Þór segir í samtali við fréttastofu að embættið hafi orðið þess áskynja að nöfnin sæjust í myndbandinu. Í kjölfarið hafi verið gerðar athugasemdir og upplýsingarnar teknar út.

Myndbandið hafði verið birt á Youtube en hefur nú verið tekið niður.

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