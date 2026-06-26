Nöfn úr rannsókn sáust í kynningarmyndbandi Birgir Olgeirsson skrifar 26. júní 2026 10:15 Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari. Vilhelm. Nöfn einstaklinga sem tengjast virkri rannsókn embættis héraðssaksóknara sáust á tölvuskjá starfsmanns embættisins í kynningarmyndbandi ísraelska tæknifyrirtækisins Cellebrite. Morgunblaðið greindi fyrst frá málinu í morgun. Þar kom fram að nöfn fimm einstaklinga hefðu sést í myndbandinu, auk málsnúmers. Vísir fjallaði í vikunni um myndbandið, þar sem íslensk yfirvöld eru notuð sem dæmi um hvernig hugbúnaður Cellebrite geti nýst við rannsóknir á fjármálabrotum og skipulagðri brotastarfsemi. Í myndbandinu var meðal annars fjallað um svokallað Operation Raccoon-mál, peningaþvættismál sem hófst árið 2018 og snerist um að fjöldi ungmenna var fenginn til að skipta íslenskum krónum yfir í evrur. Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari sagði í samtali við Vísi að málið biði ákvörðunar um hvort ákæra yrði gefin út. Nöfnin sem sáust á skjánum tengjast rannsókn embættisins á máli sem varðar misnotkun á kerfisvillu Reiknistofu bankanna, samkvæmt heimildum Morgunblaðsins. Ólafur Þór segir í samtali við fréttastofu að embættið hafi orðið þess áskynja að nöfnin sæjust í myndbandinu. Í kjölfarið hafi verið gerðar athugasemdir og upplýsingarnar teknar út. Myndbandið hafði verið birt á Youtube en hefur nú verið tekið niður. Lögreglumál Mest lesið Skerðing á opnun í frístund verði afturkölluð Innlent Handtekinn af sérsveitarmönnum undir Esjunni Innlent Bjóða ferðamönnum að gista í súrheysturni Innlent Rekja hundruð dauðsfalla á ári til stærri bíla Erlent Vilja semja aftur um bensínstöðalóðir í borginni Innlent Áfengisbann í París um helgina Erlent Stutt stopp hjá gjaldfrjálsum Strætó Innlent Elon Musk skipað að bera vitni undir eið Erlent Þessi sóttu um starf upplýsingafulltrúa Innlent Ein umfangsmesta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Erlent Fleiri fréttir Nöfn úr rannsókn sáust í kynningarmyndbandi Ivanka Trump og Jared Kushner á Íslandi Þessi sóttu um starf upplýsingafulltrúa Fær ekki bætur fyrir sóttkví vegna Covid-19 Telur gagnrýni sveitarfélaganna ekki eiga við rök að styðjast Neitaði að yfirgefa strætisvagninn Vilja semja aftur um bensínstöðalóðir í borginni Skerðing á opnun í frístund verði afturkölluð Fræddust um daglegt líf blindra og hreyfihamlaðra Bjóða ferðamönnum að gista í súrheysturni „Miðað við þessi orð þá hef ég miklar áhyggjur“ Stutt stopp hjá gjaldfrjálsum Strætó Stúlkan er fundin Boðar frekari niðurskurð Borgarstarfsmenn taka pokann sinn og kapphlaup við tímann í Venesúela Kastaðist af hjólinu þegar ekið var á hann „Erfiður dagur í ráðhúsinu í dag“ Handtekinn af sérsveitarmönnum undir Esjunni Hópuppsögn í borginni: Störfum fækkar um 40 prósent Vara við netsvikum í nafni „netglæpalögreglunnar“ Fimm vilja stýra HSA Vara við aðskotaefni í tei Vöruðu við að risaskjálfti væri í vændum Upplýsingafulltrúum sagt upp og mannréttindaskrifstofa lögð niður Segir Suðurlandsbraut fara aftur í vinnslu án þess að tefja verkefnið „Virðist vera að það sé kerfislægt brotið á fötluðu fólki“ Stórskrýtið að ekki séu til lagaleg tæki til að stöðva veiðarnar Bjóða út jarðvinnuframkvæmd vegna Stóra-Hrauns Tveir neita sök en hinn þriðji er í Jórdaníu Fleiri andvígir hvalveiðum en fylgjandi Sjá meira